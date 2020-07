Näin korona vaikuttaa Vain elämää -kuvauksiin – Arja Koriseva harmittelee muutosta ohjelman kulisseissa

Vain elämää -suosikkiohjelma palaa syksyllä uusin jaksoin. Mukana olevat artistit suuntasivat Hirvensalmen Satulinnaan tiistaina. Heidän joukossaan on myös pitkän uran luonut Arja Koriseva.

Musiikkiohjelmien ystäviä hemmotellaan taas tulevana syksynä, kun huimaan suosioon noussut Vain elämää palaa ruutuihin uuden tuotantokauden voimin. Suosikkiohjelman 11. tuotantokaudella mukana olevat artistit matkasivat tiistaina tuttuun Hirvensalmen Satulinnaan, jossa he viettävät seuraavat yhdeksän päivää musisoiden ja toisiinsa tutustuen.

Yksi uudella kaudella mukana olevista artisteista on Arja Koriseva. Ilta-Sanomat tavoitti vuonna 1989 tangokuningattareksi kruunatun Korisevan, 55, tiistaina, jolloin laulaja kertoi olevansa parhaillaan matkalla kohti Hirvensalmea.

– Todella hyvät fiilikset. Tämä on vähän tällainen aikuisten leiri, jossa yhtäkkiä vietetään yhdeksän päivää tiiviisti tuntemattomien ihmisten kanssa. Kyllähän se vähän jännittää, mutta hyvällä tavalla. Todella mielenkiintoista heittäytyä tällaiseen, iloinen Koriseva kuvaili tunnelmiaan.

Koriseva on suuri musiikkiohjelmien ystävä ja myös Vain elämää on tullut hänelle vuosien varrella tutuksi. Laulaja paljastikin toivoneensa salaa ohjelmaa katsoessaan, että vielä joskus hänetkin pyydettäisiin mukaan. Kutsu antoi kuitenkin odottaa itseään aina 11. tuotantokaudelle saakka.

– Minua ei ole koskaan aikaisemmin pyydetty mukaan ja ehdin jo pelätä, että ohjelma lopetetaan, ennen kuin pääsen mukaan. Mutta onneksi tämä on ollut niin hirveän suosittu formaatti, Koriseva iloitsi.

Vain elämää -ohjelma on perinteisesti koonnut joukon Suomen eturivin artisteja reiluksi viikoksi saman katon alle. Formaatin keskiössä ovat artistien kappaleet, joista kuullaan viikon varrella toinen toistaan erilaisempia uusia versioita. Koriseva kertoikin odottavansa leiriltä erityisesti sitä, että hänen kenties jo unohtuneita hittejään päästään päivittämään tähän päivään.

– Olen tehnyt musiikkia jo yli 30 vuotta. Toivoisin, että muut artistit olisivat löytäneet laajasta tuotannostani myös niitä kappaleita, mitä ei ole soitettu niin paljon. Mielestäni siellä on monia vähän unohdettuja helmiä ja olisi mielenkiintoista kuulla, millaisia uusia versioita niistä saisi aikaiseksi, Koriseva toivoi.

– Toki toivon, että saisin tämän myötä myös uutta materiaalia itselleni esitettäväksi ja tavoittaisin uusia kuulijoita, hän jatkoi.

Vaikka Suomen musiikkipiirejä pidetään usein verrattain pieninä, ei Koriseva tunne entuudestaan juuri ketään tulevista Vain elämää -kollegoistaan. Korisevan lisäksi tulevalla kaudella nähdään Ressu Redford, Reino Nordin, Mariska, Stig, Herra Ylppö, Vesku Jokinen sekä Jannika B.

– Tietysti Ressun kanssa olemme yhdessä tehneet töitä, kun olemme molemmat olleet aktiivisesti mukana menossa jo sieltä 90-luvulta lähtien. Mariska on myös kirjoittanut minulle yhden kappaleen, mutta en voi sanoa tuntevani heistä ketään, Koriseva kertoi.

– En myöskään ole tarkoituksella halunnut lukea mitään, mitä heistä on kirjoitettu, sillä haluan tutustua heihin tällä leirillä. Uskon, että saamme aikaiseksi hyviä keskusteluja, laulaja pohti.

Kuten lukuisiin muihin tänä kesänä kuvattaviin ohjelmiin, myös Vain elämää -kuvauksiin koronavirus on tuonut omat haasteensa. Korisevan mukaan artisteja on ohjeistettu välttämään halailua ja tällä kertaa myös edelliskausilta tutut, pitkän pirttipöydän ääressä käydyt illalliskeskustelut tullaan toteuttamaan hieman eri tavalla.

– Yleensähän siellä on nähty paljon halailua, mutta nyt ei varmasti niinkään, mikä on hieman harmi. Meidät on myös majoitettu väljemmin ja illallisella tulemme istumaan kauempana toisistamme. Myös maskissa pidetään huolta, että kaikilla on omat välineet, Koriseva kertoi erikoisjärjestelyistä.

Vain elämää -ohjelmassa on vuosien varrella totuttu näkemään suuria tunteita eikä kyyneliltäkään ole vältytty. Koriseva ei usko tulevan tuotantokauden olevan poikkeus.

– Siellä tehdään pitkiä päiviä, kun kuvaukset alkavat aamulla kahdeksalta ja päättyvät keskiyöllä. Pitää muistaa pyhittää kaikki mahdollinen aika levolle, Koriseva pohti.

– Mutta siinä tilanteessa on varmaan ihan sama, että mitä siellä tapahtuu, niin itku varmasti tulee, hän nauroi.

Vain elämää -suosikkisarjan ensimmäinen tuotantokausi nähtiin Nelosella lokakuussa 2012. Sittemmin sarjaa on tehty jo 11. tuotantokauden verran. Kahta Espanjassa kuvattua kautta lukuun ottamatta ohjelman kuvauspaikkana on toiminut Hirvensalmen Satulinna.

Ohjelma kutsuu aina Suomen eturivin artisteja viettämään viikon yhdessä ja versioimaan toistensa kappaleita. Vain elämää -suosikkisarjasta on tehty myös kaksi All stars -kautta, joissa mukana on ollut jo kertaalleen ohjelmassa nähtyjä artisteja.

Vain elämää 11. tuotantokausi käynnistyy lokakuussa Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.