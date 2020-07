Tässä ovat uudet Vain elämää -tähdet!

Vain elämää -suosikkisarjan uuden tuotantokauden kuvaukset käynnistyvät tänään Hirvensalmen Satulinnassa.

Vain elämää -suosikkisarja palaa ruutuihin jälleen lokakuussa 11. tuotantokauden voimin. Mukana nähdään tuttuun tapaan liuta Suomen eturivin artisteja.

Tänään Hirvensalmen Satulinnaan matkaavat Ressu Redford, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Mariska, Vesku Jokinen, Jannika B, Stig sekä Reino Nordin.

Suomen iskelmätaivaan kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Ressu Redford on myynyt urallaan lähes puoli miljoonaa levyä ja pokannut kertaalleen myös vuoden miessolistin Emma-palkinnon. Sooloartistina Redfordin suurimpiin hitteihin lukeutuvat Kuka on se oikea sekä Kuusi kuuta & Saturnuksen renkaat.

– Vain elämää on sellainen juttu suomalaisessa musiikissa ja viihteessä, että jos tähän pääsee messiin, niin ei tarvitse kauheasti miettiä, Redford iloitsee ohjelman tiedotteessa.

Jannika B. on tehnyt viime vuosina vakuuttavaa nousua Suomen musiikkitaivaan kirkkaimpien tähtien joukkoon. Hän on julkaissut urallaan kolme studioalbumia ja liudan radiohittejä, kuten Seuraavaan elämään, Riisu kokonaan ja Kaksi jotka pelkää.

– Uskon vahvasti kohtaloon, ja että elämässä on tärkeä kuunnella sydäntään. Nyt on just oikea aika kokea tämä, Jannika hehkuttaa.

Reino Nordin on yksi Suomen suosituimmista miesartisteista. Hän on tehtaillut viime vuosina lukuisia listaykkösiä, kuten Antaudun, Kato mua silmiin ja Kyynelten virta.

– Mä odotan, että mut yllätetään musiikillisesti, ja mä saan myös yllättää jonkun, vaikka ihan kyyneliin asti, Nordin toteaa tiedotteessa.

Arja Koriseva on rakastettu tangokuningatar, iskelmälaulaja, musikaalitähti ja televisiokasvo. Yli 30 vuotta kestäneellä urallaan Koriseva on julkaissut muun muassa hitit Enkelin silmin, Rannalla sekä Leipää, lempee ja lämpöö.

– Mä olen nähnyt itseni mukana tässä ohjelmassa jo ihan alusta asti. Mä olen odottanut tätä kutsua. Olen niin onnellinen, että mä saan olla mukana, Koriseva iloitsee.

Suurelle yleisölle kenties tuntemattomampi nimi on laulajana ja räppärinä tunnettu Stig. Artistin suurimpiin hitteihin kuuluvat Puumaa mä metsästän sekä Roy Orbison. Stig kertookin odottavansa ohjelmalta erityisesti sitä, että ihmiset oppisivat tuntemaan ihmisen artistin takana.

– Kaikki tuntee STIGIN, mutta harva tietää, millainen tyyppi sieltä artistin takaa paljastuu, artisti pohtii.

Vesku Jokinen on tullut tutuksi Klamydia-yhtyeen laulajana ja perustajana. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat Pienen pojan elämää sekä Mä lähden himaan, ja Klamydia on vuosien varrella myynyt yli 750 000 albumia.

– Kun mä kuulin tämän artistilistan, niin ajattelin, että nyt on niin sekalainen seurakunta, että kyllä tonne yksi karvapää sekaan sopii, Jokinen vitsailee ohjelman tiedotteessa.

Mariska on yksi Suomen suosituimpia lauluntekijöitä, mutta hän on myös itse levyttänyt useita hittejä. Mariskan kynästä ovat lähtöisin muun muassa monet Anna Puun ja Jenni Vartiaisen superhitit, kuten Mestaripiirros sekä Mä en haluu kuolla tänä yönä.

– Mä olen odottanut tätä niin pitkään ja mä olen niin messissä, Mariska iloitsee.

Herra Ylppö on ollut osana useampia erilaisia kokoonpanoja, joiden kanssa hän on julkaissut yli 10 albumia. Monilahjakas Herra Ylppö on myös ohjannut ja kuvannut musiikkivideoita Suomen eturivin artisteille.

– Ei voi tietää, mitä joku muu on tuntenut biisiä tehdessään. Mun pitää muuttaa se omaksi, artisti pohtii.

Vain elämää -suosikkisarjan ensimmäinen tuotantokausi nähtiin Nelosella lokakuussa 2012. Sittemmin sarjaa on tehty jo 11. tuotantokauden verran. Kahta Espanjassa kuvattua kautta lukuun ottamatta ohjelman kuvauspaikkana on toiminut Hirvensalmen Satulinna.

Ohjelma kutsuu aina Suomen eturivin artisteja viettämään viikon yhdessä ja versioimaan toistensa kappaleita. Vain elämää -suosikkisarjasta on tehty myös kaksi All stars -kautta, joissa mukana on ollut jo kertaalleen ohjelmassa nähtyjä artisteja.

Vain elämää 11. tuotantokausi käynnistyy lokakuussa Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.