Ulla Appelsinin kommentti: Suomi näytti Putinille – tämä Niinistö-kriitikoilta unohtui

Kriitikot ovat heränneet syyttelemään presidentti Sauli Niinistöä Nato-vitkuttelusta. He eivät näe oleellista: millainen arvo on sillä, että Suomi liittyi Natoon yksimielisenä, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Moni tunnettu päättäjä on viime aikoina rynnistänyt julkisuuteen kertomaan, kuinka ainakin hän on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä jo ammoisista ajoista alkaen ja/tai nähnyt kirkkaasti Venäjän todellisen luonteen. Esimerkiksi entinen ulkoministeri Timo Soini ilmoitti äskettäin ”heränneensä Nato-jäsenyyden kannalle jo vuoden 2008 Georgian sodan jälkeen”. Oman Nato-hiljaisuutensa Soini – joka muutoin tunnetaan sangen suorapuheisena – selittää piiloutumalla Sauli Niinistön selän taakse: piti kuulemma löytää yhteinen sävel presidentin kanssa. Siis sama Soini, joka vuonna 2015 julisti Ulkopolitiikka-lehdessä näin: ”Kaikki ovat tietävinään minun Nato-kantani, mutta voin sanoa, etten tiedä sitä itsekään”.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen, Nato-pinssi rinnuksissaan, esiintyi puolestaan hiljattain Suomen Atlantti-seurassa ja ilmoitti nähneensä Venäjän sotilaallisen uhan kasvun jo ajat sitten. Vuonna 2014 Lipponen muotoili saman asian kuitenkin hieman toisin: silloin syy olikin lännessä, joka ei ymmärtänyt Venäjän etuja. Lipponen ei uskonut, että Venäjä hyökkäisi sotilaallisesti Ukrainaan, koska ”Ukraina on aivan eri asia kuin Krim. Ukraina on kuitenkin veljeskansa, eikä siellä (Venäjällä) olla valmiita ottamaan tappioita”. Vuonna 2016 Lipponen avautui samasta asiasta. Hän sanoi pitävänsä hyvin ymmärrettävänä, että Venäjän intressit tulivat peliin, kun Ukrainan vakaus petti ja korosti Venäjän etuja.

On tietysti mahdotonta kiistää, mitä ihminen itse sanoo ajatelleensa. Soini on toki voinut olla intohimoinen Nato-haukka salaa vuosikausia, ja Lipponen on kenties päivittäin pohtinut Venäjän uhkaa. Mutta mikäli näin on, miksi Soini ei kaikella tarmollaan lähtenyt ajamaan Suomea Natoon? Ja jos näin on, miksi Lipponen sitten katsoi viisaaksi lähteä edistämään näin vaarallisen maan etuja Nord Stream -kaasuputkiyhtiön lobbarina ja konsulttina? Venäjän valtiollinen kaasujätti Gazprom omistaa Nord Stream AG:sta yli puolet eli suurinta valtaa yhtiössä on pitänyt Kreml.

On inhimillisesti ymmärrettävää, että halutaan jäädä historiassa ns. voittajien puolelle. Historia ei kuitenkaan kirjaa sanomattomia ajatuksia. Mitä kukin päättäjä lienee omassa kammiossaan yksin pohtinutkaan, sillä ei ole historian silmissä merkitystä, ellei se ole tullut julki sanoina tai tekoina.

Suomen ja Naton liput liehuvat ulkoministeriön pihalla Helsingissä.

Jälkiviisaudelle on ollut viime aikoina paljon kysyntää. Helsingin Sanomat oli haastatellut useita tahoja, jotka enemmän tai vähemmän suoraan arvostelivat presidentti Sauli Niinistöä Nato-vastahankaisuudesta ja vitkuttelusta jäsenyyden osalta. Keskustelu Suomen valtionjohdon toimista sinänsä kuuluu ehdottomasti demokratiaan. Katsotaan vain itänaapuriin: sellaiseen avoimuuteen ei siellä ole kyetty eikä kyetä.

Kekkosen kausiahan meillä on jo käsitelty loputtomasti, mutta Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen vasta aika nihkeästi. Ehkä niidenkin laajemman analyysin aika vielä tulee.

Mutta onko Sauli Niinistö sitten ollut Nato-änkyrä? Näin väittää ainakin entinen puolustusministeri Jussi Niinistö, joka pontevasti neljän vuoden ministeripestinsä turvin arvioi presidenttiä HS:lle näin: ”Sanoisin, ettei hän ollut Nato-kriittinen vaan Nato-vastainen.”

Jussi Niinistö on sikäli oikeilla jäljillä, että presidentti Niinistöä ei viime vuosina ole voinut parhaalla tahdollakaan kutsua Nato-intoilijaksi. Mutta Jussi Niinistö on myös väärässä. Ei presidentti Niinistö ole ollut mikään Naton fanaattinen vastustajakaan: ne vastarannankiisket ovat kyllä löytyneet Tarja Halosen ja Erkki Tuomiojan leireistä. Jos Sauli Niinistön ulospäin näkynyttä Nato-linjaa pitäisi jotenkin kuvailla, se olisi äärettömän harkitseva. Mutta kysymys kuuluu: onko se ulkopolitiikkaa johtavan presidentin osalta sitten huono asia? Haluammeko jatkossa(kaan) presidentin, joka on suinpäin ryntäämässä jonnekin vai presidentin, joka puntaroi huolella eri vaihtoehtoja?

Vuonna 2017, ollessaan ehdolla toiselle kaudelle Niinistö sanoi, ettei hän ollut siinä tilanteessa valmis kannattamaan hakemuksen jättämistä, koska hän näki Suomelle tärkeäksi pysytellä kriisien ulkopuolella. Mutta samalla hän nosti esiin Ruotsin mahdollisen Nato-jäsenyyden seuraukset ja Venäjän ja Euroopan unionin välien kriisiytymisen – näiden molempien hän antoi ymmärtää vaikuttavan mahdollisesti myös Suomen Nato-kantaan. Ennustuksen voitaneen todeta osuneen lähelle.

Presidentti Sauli Niinistöä on kritisoitu hänen suhtautumisestaan Natoa ja Yhdysvaltoja kohtaan.

Kun katsoo Suomen kohtaloa sotien jälkeen, menettelytavoista voi olla monta mieltä, mutta lopputuloksesta ei. Hirmuisen naapurin vieressä Suomi on onnistunut vuosi vuodelta yhä vahvemmin kiinnittymään länteen, vaikka Neuvostoliitto toisaalla jyräsi verisesti vähäisetkin vapaushaaveet. Unkari 1956, Praha 1968, Puola 1981.

Hämmentävän monella kohtalonhetkellä Suomelle on käynyt hyvin. Osasimme esimerkiksi aikoinaan hakea nimet itsenäisyyspaperiin juuri oikeaan aikaan. Siitä on kiittäminen paitsi tuon ajan viisaita johtajia, niin myös historian kellonviisareita, jotka asettuivat Suomen kannalta oikeaan asentoon. Ehkä Naton osalta ajatellaan tulevaisuudessa samoin.

Kriitikkojen mielestä Niinistön olisi pitänyt voimallisesti lähteä ajamaan Nato-jäsenyyttä jo vuosia sitten. Sitä he eivät kuitenkaan pohdi ääneen, olisiko siinä ollut sen aikaisessa maailmassa mitään järkeä. Tai edes minkäänlaisia aitoja onnistumisen mahdollisuuksia, vaikka Niinistö olisi seissyt Senaatintorilla päällään vaatimassa asiaa. Kun kriitikot jossittelevat karmeilla vaihtoehdoilla, jos Suomi ei olisikaan päässyt Naton jäseneksi, tätä he eivät ole jossitelleet: entä jos Natosta olisikin ennen vuotta 2022 tullut Suomessa sisäpoliittinen taisto, jota Venäjä olisi seurannut mielihyvin vierestä?

Kansan enemmistö ei nimittäin jäsenyyttä ennen Ukrainan sotaa missään vaiheessa kannattanut, kannatus oli Evan kyselyissä suurimmillaankin vain 28 prosenttia, pienimmillään surkeat 14 prosenttia. Eikä tosiaankaan kannattanut kovin moni poliitikkokaan. Kun Ylen vaalikone vuonna 2019 kysyi kantaa väittämään ”Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa”, esimerkiksi tuleva pääministeri Sanna Marin vastasi – ei pelkästään kieltävästi, vaan jyrkän kieltävästi: hän lukitsi vastauksensa toiseen äärilaitaan. Marin oli ”täysin eri mieltä” ja katsoi, että jäsenyys ”ei ole Suomen edun mukaista.” Ja nyt: maailma tuntee hänet nimenomaan vahvana Nato-kannattajana.

Entinen oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoi äskettäin Twitterissä ääneen, että hän ainakin vaihtoi näkemyksensä vasta sillä hetkellä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan:”Minä olin vastaan Suomen NATO-jäsenyyttä 24.2 2022 asti. Muutin kantani yhdessä yössä. Näin, ei se tämän vaikeampaa ole myöntää.” Reilu tunnustus.

Hän ei tietenkään ollut ainut. Keväällä 2022 koko Suomi halusi Natoon: kansa, pääministeri, hallitus, oppositio, presidentti. Syntyi äärimmäisen harvinainen kansallinen yksimielisyys. Jostain syystä Niinistön arvostelijat eivät näe tai halua lainkaan myöntää sen arvoa. Esimerkiksi entinen kansanedustaja Risto E. J. Penttilä kuvasi ”Suomen rauhanajan ulkopolitiikan suurimmaksi mahalaskuksi” sitä, että Suomen ulkopoliittinen johto ei lähtenyt avaamaan Nato-peliä heti vuoden 2014 jälkeen. Penttilältä unohtuu lopputulos: päätös, jonka puolesta eduskunta äänesti luvuin 184–7 ja jota kansa on kannattanut lähes pohjoiskorealaisin lukemin.

Historialla voi tietysti jossitella loputtomasti. Olisiko pitänyt liittyä silloin, tällöin vai tuolloin ja entä jos olisikin käynyt niin, noin tai näin. Mutta yksi asia on täysin varma. Ennen kevättä 2022 lopputulos ei taatusti olisi ollut samanlainen kuin nyt, kun Suomi marssi vahvana, isojen läntisten maiden suitsuttamana ja uskomattoman yksimielisenä läntiseen sotilasliittoon.

Samalla Suomi lähetti Vladimir Putinille harvinaisen selkeän viestin: Täällä ollaan, puolustuksen osalta järkähtämättömän yhtenäisinä.

Jos tässä löyhästi siteeraisi Käärijää, asian voisi muotoilla vaikka näin: Pidämme kaksin käsin kiinni Suomesta, niinku.

Mihin tämä maailma vielä keikahtaa, kukaan ei tiedä. Mutta juuri siksi turvallisuus­poliittisella yksimielisyydellä on suuri arvo aikana, joka on monin tavoin vielä hyvin arvaamaton. Myös Suomelle.