Ydinvoimalat ovat tuoneet pieneen kuntaan töitä ja säpinää.

Maanantai-iltapäivä noin 9 000 asukkaan Eurajoella Satakunnassa on aurinkoinen ja – kiitos meren läheisyyden – tuulinen. Syystäkin Eurajoelle ollaan kaavailemassa tuulivoimaloita.

Eurajoki tunnetaan kuitenkin jostain ihan toisesta tavasta tuottaa energiaa. Olkiluoto 1 aloitti kaupallisen tuotantonsa jo vuonna 1979.

Ydinvoima on tuonut kuntaan myös vaurautta. Kunta on pärjännyt läpi vuosien taloudellisesti mainiosti samaan aikaan, kun muualla Satakunnassa on usein kärvistelty.Eurajoella on useita kyläkouluja ja pikkukunnille poikkeuksellinen miljoonien sijoitussalkku.

Tuloja on tuonut paitsi Olkiluoto työmaineen, myös käytetyn ydinpolttoaineen sijoittamisesta vastaava Posiva.

Ilta-Sanomien kierros kylänraitilla antaa viitteitä siitä, että kunnan rahasampoa ei moni vastusta.

– On niitä yksilöitä, jotka vastustaa, 71-vuotias yrittäjä Topi Uusitalo todistaa.

– Mutta kyllä se ääni on vaimentunut aika paljon viimeistään, kun tuli sähkökriisi. Mutta aina on muutama, jotka tietää asiat paremmin kuin muut!

Topi Uusitalo

Uusitalo tietää ydinvoiman tuoneen kuntaan hyvinvointia.

– Ensimmäisten ydinvoimaloiden rakentaminen 70-luvulla näkyi yöelämässäkin. Olin silloin vahtimestarina Iloisessa Kultakellossa, jonka kerrottiin olevan Suomen kovin ravintola.

Hurjia tarinoita noilta ajoilta riittäisi, mutta sivuutetaan ne nyt tässä.

– Yrittäjillä on riittänyt töitä, on ollut asuntotoimintaa. Paikallinen kulttuuri- ja urheilutoiminta on saanut myös paljon. Kun meillä pelasi puolalainen jääkiekkoilija joskus kymmenen vuotta sitten, niin työmaalta tuli parhaimmillaan kaksi bussilastillista puolalaisia halliin katsomaan kolmosdivarin peliä, HC Eurajoen entinen valmentaja naurahtaa.

– Mylly käy, sähköä tarvitaan. Kaikki on nyt hyvin.

Samuel Siitonen.

23-vuotias Samuel Siitonen on yksi, jolle ydinvoima on tuonut alihankintatyötä. Nosturifirman palkollisena Siitonen on toiminut ”käyntilaitoksilla” eli Olkiluoto 1:llä ja 2:lla.

– Aika surkuhupaisaa on ollut seurata kolmosen valmistumista. Sanotaan, ettei sinne ole ollut hinku.

Siitosen mukaan kolmosen valmistuminen on kuitenkin hyvä asia.

– Eurajoki on hyvä paikka. Ei täältä puutu mitään, mitä kaipaisin.

Ydinvoiman vastustajia Siitonen ei henkilökohtaisesti tunne.

– Muistan pikkupoikana nähneeni vähän isompia mielenosoituksia Olkiluodontiellä. Ihan viime aikoina sellaisia ei ole enää ollut.

Pirkko Kujala.

73-vuotias Pirkko Kujala ei lukeudu ydinvoiman vastustajiin, vaikka asia mietityttääkin.

– En tiedä vastustanko, kun en tiedä, mikä olis paras mahdollinen.

Kolmosreaktorin käyttöönotto on kuitenkin iloinen asia.

– Hienot on tunnelmat, kun vihdoinkin on valmista. Paljon on ollut liikennettä, ja verotus on ollut matala. Tämä on hyvä kunta asua.

Loppumetrien vaikeudet jäivät silti hieman häiritsemään. Kujala katsoo, että kolmonen olisi pitänyt tehdä valmiiksi ilman isompia lupauksia.

– Ajateltiin, että kun iso tehdään, niin tehdään sitten kunnolla. Ehkei kuitenkaan olisi pitänyt heti alusta puhua, että milloin se valmistuu, koska se on niin uusi, erilainen ja iso. Ihan turhaan kuuli sitä, ettei vielä ja ettei vielä.

Yksi toive Kujalalla kuitenkin on: Olkiluodon Onkalo eli ydinjätteen loppusijoituspaikka ei kaipaa kansainvälisyyttä.

– Kun ei tiedä, mikä tää maailman meno, on. Kannattais ehkä tutkia tarkemmin, ettei heti niitä jätekuormia tuoda tänne ulkomailta.