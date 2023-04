Saara Kankaanrinnan kolumni: Kolme tärkeää kysymystä hallitusohjelmasta

Vaalien jälkeen alkaa iso työ hallitusohjelman parissa. Mitä saadaan kirjattua yhteiseksi tavoitteeksi, pohtii kolumnisti Saara Kankaanrinta.

”Mitä veikkaat, mikä hallitus?” on yleisin kysymys whatsapissa.

Tällä hetkellä arvuuttelemme kiihkeästi sitä, kuka ei voi vastustaa ministeriauton kyytiä, kuka tinkii ja mistä.

Erityisen kiinnostava on tietenkin hallitusohjelma: mitä saadaan kirjattua yhteiseksi tavoitteeksi.

Mietin kolmea asiaa.

Älkää sössikö mahdollisuutta vihreän siirtymän kanssa. Se on aivan talouden ytimessä. Miten noloa, jos tuleva ”taloushallitus” jäisi historiaan kuin ne kustantajat, jotka torjuivat Harry Potterin käsikirjoituksen.

Ja jos haluamme olla vihreän siirtymän – innovaatioiden ja ratkaisujen – kärjessä, meidän pitää ottaa asia vakavasti. Muuten teemme viherpestyn siirtymän, joka ei vakuuta ketään. Se ei kassaa eikä luontoa auta.

Miten Suomi viedään huipulle? Hallituksen tulee panostaa ekologiseen osaamiseen niin tieteessä kuin päätöksenteossa. Varmistaa lailla reunaehdot luonnon hyödyntämiselle. Luoda kannustimia yrityksille. Euro on hyvä konsultti.

Vasta osaamalla saamme silmälasit, joilla näemme mahdollisuutemme. Ja se, kuka luo voittavat ratkaisut, on haluttu kumppani. Sellainen Suomi voi olla.

Entä jos olisimme innovaatioiden lisäksi vielä tunnettuja ekosysteemiviisaudestamme? Sieltä saattaa löytyä leikkauslistojen unelma: tekemällä vähemmän saamme enemmän.

Toinen kuuma kysymys on maahanmuutto. Minkä verran Suomeen saa ja voi tulla, keitä ja mistä.

Mikään ei aiheuta niin nopeaa ja hallitsematonta ihmisten siirtymää kuin ilmastonmuutos. Kun kuivuus, tulva, helle tai myrsky tuhoaa pysyvästi alueita, porukka lähtee liikkeelle pakon edessä.

Jos maahanmuutto huolestuttaa, tärkeintä on juuri silloinkin keskittyä ympäristökatastrofien torjuntaan.

YK:n pakolaisjärjestö on jo pitkään varoittanut ilmastopakolaisten määrästä ja maailmalla on jo nähty, ettei maa enää voikaan vaan päättää olla ottamatta hädänalaisia.

Kolmas pinnalla oleva asia on tietenkin turvallisuuspolitiikka, ja tänään virallistettu jäsenyytemme Natossa.

Reaalipolitiikka on ajassa kiinni. Maailma muuttuu ja uhat muuttuvat sen mukana.

Mitä on tiukka reaalipolitiikka nyt? Luontoa. Nato on määritellyt ilmastonmuutoksen merkittäväksi turvallisuusuhaksi, joka pahenee koko ajan.

Nato on korostanut, miten perustavanlaatuisesti sen on kehitettävä toimintaansa turvallisuuden takaamiseksi. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen, hillintä ja sopeutuminen ovat ytimessä. Ja Naton oma tavoite on olla kärjessä tässä työssä.

Miten Suomi, Naton uusin jäsen? Miten lähdemme yhteistä tietä kulkemaan, katse menneessä ja selkä edellä kompuroiden, vähätellen luonnonkriisien valtavaa merkitystä? Huomio on meissä juuri nyt.

Toivottavasti kotimaassa ja Naton jäsenenä emme ole maailman realismista pihalla kuin ilmastonmuutokseen häviävä lumiukko.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.