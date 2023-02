Naiskaksikko sieppasi nuoren naisen ja pahoinpiteli tätä tunteja kouvolalaisessa varastossa

Uhri sai vaikeita vammoja, kun häntä muun muassa poltettiin.

Nuori nainen koki Kouvolassa painajaismaisia tunteja mentyään naiskaksikon houkuttelemana talon varastotilaan. Parivaljakon väitetään sitoneen uhrin ilmastointiteipillä ja pahoinpidelleen häntä muun muassa pieksämällä, polttamalla ja leikkaamalla korvaa.

Vaikeita vammoja saanut uhri pääsi vapaaksi järjestettyään sieppaajille 500 euroa. Naiskaksikkoa syytetään varastotapahtumien osalta törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä ryöstöstä.

Kahden 1970-luvun lopulla syntyneen naisen väitetään houkutelleen nuoren naisen 4. marraskuuta viime vuonna talon varastotilaan Kouvolan Kuusankoskella.

Syytteen mukaan nainen joutui kokemaan kauheita varastossa. Hänet kaadettiin maahan, ja kaksikko sitoi hänen kätensä ilmastointiteipillä selän taakse ja jalat yhteen. Naisen suu peitettiin pään ympäri kiedotulla ilmastointiteipillä.

Syytteen mukaan uhria lyötiin mailoilla kymmeniä kertoja vartaloon ja päähän, häntä potkittiin ja hänen sieraimeensa työnnettiin terävä piikki.

Naisen korvaa leikattiin saksilla, hänen sormeaan viilleltiin, hiuksiaan leikattiin. Naisen hiuksia myös poltettiin, samoin kuin hänen jalkojaan ja kättään.

Naiskaksikko lisäksi potki uhria alavartaloon sen jälkeen, kun tämän alushousuihin oli ensin laitettu käytettyjä injektioneuloja.

Kaksikon väitetään vaatineen uhrilta 2 000 euroa tai muuten väkivalta jatkuisi. Naisen neljä tuntia kestänyt piina oli ohi, kun hän toisen henkilön välityksellä luovutti sieppaajille 500 euroa.

Uhri sai haavojen, mustelmien ja nirhaumien lisäksi palovammoja jalkapohjaan, sääreen ja kämmeneen. Alaraajojen palovammat olivat vaikea-asteisia ja vaativat leikkaushoitoa sekä ihosiirteitä.

Aluesyyttäjä Hilla Kyllönen vaatii Kymenlaakson käräjäoikeudessa kaksikolle rangaistuksia muun muassa törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä ryöstöstä.

”Ryöstö on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla”, Kyllönen kuvailee haastehakemuksessa.

Toinen kaksikon naisista on kertonut kuulusteluissa, että hän ei muista tapahtumista muuta kuin sen, että oli vetänyt asianomistajan varastoon. Nainen on sanonut pitävänsä mahdollisena, että hän on myös tehnyt väkivaltaa asianomistajalle.

Nainen on saanut syytteen myös huumausainerikoksesta eli amfetamiinin hallussapidosta.

Kaksikon toinen nainen on myöntänyt pyytäneensä asianomistajan tapahtumapaikalle. Hänelle syyttäjä vaati rangaistusta myös lievästä kavalluksesta sekä maksuvälinepetoksesta. Naisen väitetään viime lokakuussa anastaneen varastopiinan uhrin pankkikortin.

Poliisi pidätti kaksikon 5. marraskuuta, ja he ovat edelleen vangittuina.