Tällainen on ”Putinin hierojan” loma­kylä Nilsiässä

IS vieraili Konstantin Goloshtshapovin rakennuttamassa lomakylässä.

Marraskuun hämärä peittää hiljaisen lomakylän.

Tahko-Tours Oy:n lomakylä sijaitsee Kuopion Nilsiässä reilun kahden kilometrin päässä Tahkovuoren rinteiltä.

Rinteille johtavan päätien varrella vain pieni sininen opaskyltti kertoo, että Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan liikemies Konstantin Goloshtshapovin omistama lomakylä on oikealla kädellä.

Moskovassa tehdyt ikonit koristavat tsasounan ikonostaasia.

Lisänimellä ”Putinin hieroja” myös tunnettu Goloshtshapov rakennutti 13 miljoonaa maksaneen Tahko-Toursin lomakylän 2000-luvulla. Siellä ovat vierailleet vuosien varrella useat Putinin lähipiiriin kuuluvat Venäjän ylimmän valtaeliitin edustajat.

Goloshtshapov tunnetaan hartaana ortodoksina.

Suuren tontin komeimmalla paikalla vieraita ei tervehdi ensimmäisenä ravintola aurinkoterasseineen, vaan komeasta hirrestä rakennettu tsasouna eli rukoushuone. Sen on harras ortodoksi, lomakylän omistava venäläismiljonääri rakennuttanut vuonna 2014.

– Tsasouna on lukossa, mutta sinne pääsee kyllä tutustumaan. Lähden aukaisemaan teille ovet, kertoo lomakylän vastaanotosta tavoitettu vastaanottovirkailija Kati Karppi.

Kati Karppi on lomakylän vastaanottovirkailija. Hänen mukaansa asiakkaat ovat nyt suomalaisia.

Vaikka valmistumisesta on kulunut jo kahdeksan vuotta, niin tuoreen puun tuoksu on nenään tarttuva.

Kaikki on tehty viimeisen päälle. Upeat ikonit koristavat tsasounan etuosassa olevaa ikonostaasia. Ikonit on mediatietojen perusteella tehty mittatilaustyönä Moskovassa ja kellotapulin kellot on valettu Hollannissa. Nurkassa seisoo komea kastemalja, joka ei hetkeen ole ollut käytössä.

– Täällä on vuosien aikana joitakin tilaisuuksia pidetty. Itse en kyllä koskaan ole ollut mukana, kolmisen vuotta lomakeskuksessa työskennellyt Karppi kertoo.

Tsasounan vieressä samalla kukkulalla on sulassa sovussa myös tenniskenttä ja alueen ravintola.

– Ravintola toimii nyt tilausravintolana. Sesonkien aikana kuten jouluna ja hiihtolomilla se on joskus auki. Tenniskentälle jäädytetään talveksi luistinrata. Tuolla rannassa meillä on rantasauna ja sinne tulee talveksi avanto, esittelee Kati Karppi siistiä aluetta.

Lomakylässä on paljon viihdykettä vieraille. Tenniskentälle jäädytetään talveksi luistinrata ja rantaan tulee avanto.

Marraskuinen torstai on todella hiljainen lomakylässä. Jo perjantaina tilanne on toinen. Kaikkiaan kompaktilta alueelta löytyy 15 lomahuvilaa ja kymmenen rivitalohuoneistoa, joissa vuoteita on noin 190 henkilönä.

– Tämä syksy ennen rinteiden avausta on aina meillä hiljaista, etenkin näin viikolla. Ensi viikonlopuksi meillä taitaa olla enää yksi huvila vapaana ja muutama huoneisto. Meidän asiakkaamme ovat nykyään valtaosin suomalaisia. Viikonloppuisin tullaan juhlimaan ja sitten lomasesonkien aikaan meillä lomailee perheitä, Kati Karppi kuvailee.

Tahko-Toursin lomakylä nousi suurelle tontille 2000-luvulla. Tsasouna valmistui vuonna 2014.

Vaikka lomakylän omistaja on superrikas venäläinen, niin se ei alueella ole viime vuosina näkynyt. Toki ennen koronaa vuodenvaihteen venäläisviikot tunnettiin Tahkollakin. Ensi joulu ja uusi vuosi ovat lomakylällä lähes täyteen varattuja, mutta se on tapahtunut suomalaisten voimin.

– Silloin ensimmäisenä vuodenvaihteena, kun olin vasta tullut tänne töihin, niin meillä oli paljon venäläisiä. Sitten tuli korona ja matkustaminen Venäjältä loppui. Nyt tämä tilanne sitten vaikuttaa matkustamiseen, Karppi kertoo.

Goloshtshapov on omistanut ainakin vielä 25. marraskuuta 2021 Tahko-Toursin kokonaan. Hän on esiintynyt julkisuudessa vain hyvin vähän, mutta hän on kuulunut vuosikaudet Venäjän 50–100 rikkaimman miehen joukkoon.

Putiniin hänen kerrotaan tutustuneen jo 1970-luvulla judoharrastuksen parissa. Lisänimikin juontaa juurensa sieltä. Venäjän median mukaan hän on osannut hoitaa Putinin kamppailulajissa venähtänyttä selkää hieromalla.

Onko lomakylän omistajaa näkynyt tänä vuonna Nilsiässä?

– Hän ei ole käynyt täällä tänä vuonna, Kati Karppi vahvistaa.

Goloshtshapov omisti lomakylän ainakin vielä vuosi sitten kokonaan.

Ei mikään menestysbisnes

Tahko-Tours Oy on mukana Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n yhteismarkkinoinnissa yhtenä vuoden 2022 kumppanina. IS:n tietojen mukaan yritys ei ole ollut alueella erityisen näkyvä toimija, vaan yritys on pyörittänyt toimintaansa enemmän omissa oloissaan.

Vuosien varrella yhtiön omistava liikemies Konstantin Goloshtshapov on joutunut pääomittamaan omistamaansa osakeyhtiötä useaan otteeseen. Huhtikuussa 2021 päättyneen tilikauden jälkeen yhtiön taseessa oli pääomalainoja yli 5,5 miljoonan euron arvosta.

Tsasouna ja ravintola sijaitsevat kukkulalla sulassa sovussa.

Kyseisen tilikauden tappioksi muodostui 182 487,36 euroa vajaan 400 000 euron liikevaihdolla. Vuonna 2020 päättyneellä tilikaudella tappiota syntyi 10 000 euroa vähemmän. Julkisista lähteistä löytyvien tietojen perusteella yhtiön toiminta on ollut raskaasti tappiollista myös aiempina vuosina. Esimerkiksi vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella se teki tappiota 428 000 euroa.

Ravintola toimii tällä hetkellä tilauspohjalta.

Yhtiön viimeisin tilikausi on päättynyt huhtikuussa 2022.

Patentti- ja rekisterihallitus on lähettänyt reilut viikko sitten yhtiölle ilmoituksen, jossa se pyytää yhtiötä toimittamaan tuoreen tilinpäätöksen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Osakeyhtiön tilinpäätöksen rekisteröinti tapahtuu maksutta, kun se tehdään kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joten yhtiöllä on vielä aikaa toimittaa paperit ilman käsittelymaksua rekisteröitäväksi.