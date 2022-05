Tapio Sade­ojan kolumni: Nato-hakemuksen takana on dream team, jota piiskasi eteen­päin Suomen kansa

Tuloksista päätellen Suomella oli kasassa dream team, jota piiskasi eteenpäin yhtenäinen yleisö, Suomen kansa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Sehän meni niin kuin pitikin. Suomi ja Ruotsi jättivät yhtä aikaa Nato-hakemuksen. Se, mikä oli vielä muutamaa kuukautta sitten mahdoton ajatus, tuntuu nyt aivan – jos ei itsestään selvältä – niin täysin luontevalta.

Itsestään se ei tapahtunut. Sen tekivät ihmiset, jotka tiesivät, mitä tekivät, ainakin suuremmaksi osaksi.

Näin kiekkohuuman aikana analogiat voi hakea siltä suunnalta: tuloksista päätellen Suomella oli kasassa dream team, jota piiskasi eteenpäin yhtenäinen yleisö, Suomen kansa. Jokunen jakojäännöskin mahtui joukkoon, mutta he olivat harvassa. Tässä arvioita satunnaisotannalla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö: Ruotsin valtiopäivien aplodeista päätellen Niinistö on länsinaapurissa kohta yhtä suosittu kuin Suomessa. No ei ehkä ihan, mutta tosiasia on, että sen enempää Suomi kuin Ruotsikaan eivät olisi menossa Natoon – ainakaan vielä – ilman Niinistön päättäväisyyttä ja diplomaattista aktiivisuutta. Suomen kansan kollektiiviseen muistiin ovat painuneet Niinistön kommentit ja erityisesti yksi virke: ”Te tämän aiheutitte, katsokaa peliin”.

Pääministeri Sanna Marin: vuosi alkoi kompastellen. Marin meni tammikuussa sanomaan, ettei Suomi hae Naton jäsenyyttä hänen hallituskaudellaan. Ulostulo oli outo, sillä hän periaatteessa sulki Nato-oven keskellä pahinta kriisiä vuosikymmeniin. Mutta sodan alettua Marin on ollut vakuuttava.

Hän on ollut viileän rauhallinen ja määrätietoinen kansainvälisen kriisin syövereissä. Yllätti vielä viikonvaihteessa paljastamalla, että hän on ollut Naton kannattaja jo ”pitemmän aikaa”. Hämmästyttävän hyvin pidetty salaisuus.

Ulkoministeri Pekka Haavisto: juuri sellainen kuin hänet on totuttu näkemään. Rauhallinen, asiantunteva ja yllätyksetön. Kokemus näkyy. Herättää epäilemättä luottamusta kansalaisissa. Seuraavaksi tiedossa painia Turkin kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen: puolustusministerin pesti ei useimmiten tarkoita hyppyä kansakunnan kaapin päälle, mutta Kaikkosen ajoitus oli täydellinen. Kansanedustajasta maan kohtalonhetkillä yhdeksi merkittävimmistä päättäjistä. Eikä huonosti mennyt.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko: ei ollut näkyvässä roolissa, mikä ei ole huono asia. Vuodenvaihteessa hän julisti, ettei keskusta kannata Nato-jäsenyyttä. Maaliskuun alussa sodan jo alettua jankutti, että keskusta päättää Nato-kannastaan kesäkuun puoluekokouksessa. Juna oli mennyt aikaa sitten, mutta Saarikko kyyhötti yhä asemalla.

Petteri Orpo: veti roolinsa oppositiojohtajana asiallisesti. Tosin rooli oli sikäli helppo, ettei hänen tarvinnut kääntää takkiaan, kuten hallituspuolueiden puheenjohtajien.

Erkki Tuomioja: ylimielinen känkkäränkkä. Mies menneisyydestä, jonka soisi sinne jäävän.

Asiantuntijat mediassa: Mika Aaltola, Hanna Smith, Tuomas Forsblom, Teija Tiilikainen, Pekka Toveri, Martti J. Kari ja ketä kaikkia niitä olikaan. Terävää, suorapuheista, konstailematonta analyysia.

Markku Kangaspuro: Ei kuulu yllä olevaan joukkoon. Oli puolensa valinnut jo vuosia sitten. Kuin Kremlin kellojen kuminaa olisi kuunnellut.

Nato-prosessista puhuttaessa ei voi muuta kuin olla samaa mieltä Jenni Haukion twiitin kanssa: Suomi on osaavissa käsissä.

Noin pääsääntöisesti.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.