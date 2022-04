Ulla Appelsinin kommentti: Ymmärrämmekö nyt sanan torjuntavoitto?

Venäjän raakalaismainen sota Ukrainassa on herättänyt historian henkiin: se kirkastaa myös Suomen oman taistelun merkityksellisyyden, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Torjuntavoitto on talvi- ja jatkosodan osalta tuttu termi. Sitä on käytetty usein, mutta toisinaan joissakin piireissä ehkä hieman väheksyen. Että mikä ihmeen torjuntavoitto. Sotahan hävittiin. Mikä on toki sinänsä totta: virallisten rauhansopimusten ja historiankirjoituksen mukaan Suomi hävisi ja Neuvostoliitto voitti. Tästä seurauksena oli muun muassa fyysisesti ja henkisesti raskaita alueluovutuksia, sotakorvauksia ja sotasyyllisyysoikeudenkäyntejä.

Mutta ehkä Ukrainan sota on viimein kaikille kirkastanut torjuntavoitto-sanan syvimmän merkityksen. Mitä Suomi omina sotavuosinaan onnistui torjumaan, kun vihollinen ei pystynyt valloittamaan maatamme? Me näemme ja luemme sen nyt uutisista. Torjuttiin silmitön tuho ja hävitys. Torjuttiin järjettömät siviilien murhat. Torjuttiin raiskaukset ja sieppaukset. Torjuttiin kaikki ne hirveydet, joita ukrainalaiset kokevat nyt joka päivä, vaikka taistelevatkin uskomattoman urheasti vastaan.

Kiitos Suomen puolustajien, neuvostojoukot eivät tunkeutuneet syvälle maahamme. Meiltä ei löytynyt Jyväskylästä siviilejä makaamassa teiden varsilta päähän ammuttuina, kädet selän taakse sidottuina. Ei Turusta perheitä haudattuina hiekkakuoppiin. Ei Kuopiosta vihollisen raiskaamia naisia ja lapsia. Sillä se olisi ollut meidänkin kohtalomme 40-luvulla. Aivan kuten se on nyt monien ukrainalaisten kohtalo.

Ja kuten se aikoinaan oli puolalaisten kohtalo. Hirvittävästä Katynin joukkomurhasta tuli kuluneeksi hiljattain 82 vuotta, tappotyö alkoi 3.4.1940. Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu, Stalinin ja muiden neuvostojohtajien määräyksestä, teloitti arviolta noin 22 000 puolalaista upseeria, opettajaa, lääkäriä, tutkijaa, professoria ja virkamiestä Katynin kylän lähistöllä. Uhrit talutettiin metsään kaivetun haudan reunalle ja ammuttiin takaraivoon. Myöhemmin surmatöitä jatkettiin kellareissa, jotta tappamista saatiin nopeutettua.

Ukrainan kammottava sota on herättänyt historian henkiin. Se suorastaan alleviivaa sitä, minkä puolesta koko Suomen veteraanisukupolvi – miehet ja naiset – taisteli. Moni heistä oli valmis tekemään Suomen puolesta kaikkensa, ehkä edes täysin ymmärtämättä ja tietämättä sitä, mikä helvetti olisi odottanut, jos Suomi olisi sodassa miehitetty. Suomi olisi uudelleen joutunut kokemaan kenties jotain samaa, mitä koimme 1700-luvun isovihassa eli niin kauan sitten, että se on jo häipynyt kansakunnan aktiivisesta muistista.

Me olemme tavanneet kiittää veteraaneja Suomen itsenäisyydestä. Mutta olemmeko osanneet pysähtyä ajattelemaan, että itsenäisyyden pelastamisen lisäksi veteraanit estivät myös – kansanmurhan? Moni antaen siinä taistelussa henkensä.

Siitä muistuttavat näiden sotilaiden viimeiset leposijat eri puolilla Suomea. Niitä ei turhaan kutsuta erityisellä nimellä. Sankarihautausmaat.