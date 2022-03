Nyt puhuvat Ukrainan pakolaiset, jotka majoitetaan Suomessa alle 10 kilometrin päähän Venäjän rajasta – ”Tiedämme, että olemme turvassa”

Joutsenon vastaanottokeskuksessa ukrainalaiset pakolaiset totuttelevat uuteen arkeen. Tunteet vaihtelevat huojennuksesta epätoivoon.

Ilotulitteita. Ehkä nuo äänet tulevat ilotulituksesta. Mutta miksi niitä ammutaan tähän aikaan?

Tällaisiin ajatuksiin Anar Gasanov heräsi 24. helmikuuta kodissaan Ukrainan Harkovassa, noin neljänkymmenen kilometrin päässä Venäjän rajasta. Vasta sitten hän tajusi, että räjähdyksen äänet johtuivat Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta.

Samana aamuna Kiovan seudulla Vladislava Sherstnovan puhelin soi kello viiden jälkeen. Soittaja oli hänen isänsä.

– Ota vaatteesi ja mene äidille, isä ilmoitti sodan alkamisesta.

Myös pienessä kylässä Harkovan lähellä asuva Julia heräsi samana aamuna aikaisin. Hän kuuli ampumista. Päiväkausia Julia, hänen miehensä ja parin kaksi pientä poikaa menivät turvaan oman kotinsa kellariin. Siellä he kuulivat Venäjän joukkojen lähestyvän. Kun räjähde tipahti 50 metrin päähän heidän kotitalostaan, perhe pakeni. He matkustivat Venäjän kautta Suomeen.

Vuonna 1990 perustettu Joutsenon vastaanottokeskus on Suomen vanhin.

Ukrainassa muutaman kymmenen kilometrin päässä rajasta asunut Julian perhe on edelleen lähellä Venäjää, mutta tällä kertaa Suomen puolella.

He, kuten myös Gasanov ja Sherstnova, ovat majoittuneet Joutsenon vastaanottokeskukseen. Se on monella tapaa olosuhteiltaan erityinen vastaanottokeskus. Yksi erityispiirre on se, että keskus sijaitsee linnuntietä alle kymmenen kilometrin päässä itärajasta.

Julian mielessä Venäjän läheisyys ei ole päällimmäisin asia. Hän keskittyy siihen, että nyt perheen 6-vuotias esikoispoika ja seitsemän kuukauden ikäinen pikkuveli ovat turvassa.

– Tällä hetkellä tärkeintä on, että täällä on rauhallista, Julia kertoo juuri ennen lounasaikaa vastaanottokeskuksen aurinkoisella pihalla.

Niin hänen kuin muiden pakolaisten mielessä kuitenkin myllertää. Ajatuksissa ovat niin omat kokemukset kuin koko maailman tilanne.

– Tämä on psyykkisesti haastavaa. On vaikea selittää tunteitani millään kielellä, sujuvaa englantia puhuva Sherstnova sanoo.

– Voi olla, että myös Venäjän rajan lähellä oleminen herättää tunteita. Toivomme kovasti, ettei sota leviä muihin maihin, mutta Ukrainassa ajatellaan, että niin voi käydä, sanoo puolestaan Julia.

Vuonna 1990 perustettu Joutsenon vastaanottokeskus on Suomen vanhin. Se pyrkii muiden Suomen vastaanottokeskusten tavoin tarjoamaan Ukrainasta paenneille tukea ja rauhaa niin hyvin kuin mahdollista. Viime viikot ovat olleet kiireisiä.

– Eiköhän tämä Ukrainan kriisi yllättänyt kaikki, arvioi johtaja Antti Jäppinen.

Ennen helmikuuta keskuksessa majoittui noin 130 eri maasta tulevaa turvapaikanhakijaa. Nyt asiakasmäärä on kaksinkertaistunut. Kaikkiaan ukrainalaisia on rekisteröitynyt Joutsenon vastaanottokeskuksen palveluiden piiriin 260, mutta runsaasta yksityismajoituksesta johtuen heitä majoittuu keskuksessa vain alle 100.

Suomen vastaanottokeskuksia on ajettu isosti alas vuosien 2015 ja 2016 pakolaiskriisin rauhoituttua. Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajan Antti Jäppisen mukaan nykyisten parinkymmenen rinnalle tarvitaan Ukrainan tilanteen takia uusia.

Siinäkin on tekemistä, etenkin kun tulijoita on saapunut nopeassa tahdissa jopa 50 hengen ryhmissä siirtoina Helsingistä ja lisää on luvassa. Joutsenon vastaanottokeskuksessa on pidempiaikaisia majoituspaikkoja 330 henkilölle, mutta lisäksi on mahdollisuus järjestää noin 50 lisäpaikkaa ja hätämajoitusta patjoilla koululuokkiin.

Jäppisen mukaan koko majoituskapasiteetin käyttöönottoon valmistaudutaan. Lisäksi vastaanottokeskus on solminut sopimuksen Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kanssa 23 vuokra-asunnosta. Henkilökuntaa palkataan kiireisellä tahdilla lisää, jotta esimerkiksi vuokra-asunnot saadaan kalustettua ja asutettua.

Muutoksen sujuvuutta vaikeuttaa koronapandemia, joka on jäänyt sodan varjoon, mutta vaikuttaa yhtä kaikki Joutsenon vastaanottokeskuksen arkeen.

– Täällä ollaan yhä leviämisvaiheessa. Henkilökunnassa on sekä tartuntoja että karanteeneja, Jäppinen kertoo.

Joutsenon vastaanottokeskus on remontoitu entisen Konnunsuon vankilan tiloihin. Suurin osa asukkaista majoittuu vanhaan vankilalinnaan vuodelta 1926.

Koronaa yritetään torjua tarkasti, sillä laitosmaisissa olosuhteissa se voisi levitä nopeasti asukkaiden keskuudessa. Valtaosa Ukrainasta paenneista on rokottamattomia. Jäppinen toivoo, että vastaanottokeskuksen voimat voidaan keskittää pakolaisten psyykkiseen tukemiseen.

– Osalla on aikamoisia sopeutumisvaikeuksia. On traumaattista jättää koti sodan vuoksi, varsinkin tällaisen sodan, jonka ei oikein Ukrainassakaan uskottu syttyvän.

Ensitunnelma Vladislava Sherstnovan huoneessa on iloinen. Hänen pikkuveljensä Sasha Zubtshenko, 3, pötköttelee parisängyllä ja katselee tablettia. Äiti Tatjana Zubtshenko tekee lähtöä ostoksille Lappeenrantaan. Samassa huoneessa ruokia järjestelevät Sherstnovan enon vaimo Tatjana Melnytshenko ja hänen tyttärensä Sofia Stepanko, 5.

Vladislava Sherstnovan äiti, Tatjana Zubchenko (oik), tekee lähtöä ostoksille Lappeenrantaan.

Nuori herra Sasha Zubchenko viihtyy tabletin ääressä.

Sherstnovan enon vaimo Tatjana Melnytshenko ja hänen tyttärensä Sofia Stepanko, 5 asuvat myös samassa huoneessa.

Kaikki viisi asuvat yhdessä huoneessa, jossa on pieni ovi ja pieni ikkuna. Joutsenon vastaanottokeskus on siinäkin mielessä poikkeuksellinen paikka, että se on remontoitu entisen Konnunsuon vankilan tiloihin. Suurin osa asukkaista majoittuu vanhaan vankilalinnaan vuodelta 1926.

– Helsingissä meille sanottiin, että jatkamme Lappeenrantaan. Emme tienneet, minne päädymme. Tämä on kaunis paikka ja tiedämme, että olemme turvassa, Sherstnova hymyilee.

Kysymys siitä, mitä hän tiesi etukäteen Suomesta, saa 22-vuotiaan matkailun yliopisto-opiskelijan nauramaan.

– Joulupukin!

Joutsenon vastaanottokeskuksessa on pidempiaikaisia majoituspaikkoja 330 henkilölle. Lisäksi on mahdollisuus noin 50 lisäpaikkaan sekä hätämajoitusta patjoilla koululuokkiin. Koko majoituskapasiteetin käyttöönottoon valmistaudutaan.

Uudessa tilanteessa Sherstnova saa voimaa paitsi Joutsenossa saavuttamastaan turvallisuuden tunteesta, myös toisista ukrainalaisista. Jäppinenkin on huomannut, että ukrainalaiset tukevat vastaanottokeskuksessa toisiaan.

– Ukrainan ihmiset tekevät minut onnelliseksi. Me autamme toisiamme ja suojelemme maatamme. Olen vihainen Venäjälle ja sanoin isälleni puhelimessa, että voimme tehdä täällä lumipalloja ja heittää Venäjän puolelle, Sherstnova sanoo ja virnistää.

Yhtä äkkiä hän vakavoituu. Isä ja muut miespuoliset sukulaiset jäivät Ukrainaan sotimaan. Myös isoäiti halusi jäädä.

– Hän sanoi, ettei jätä maataan, vaan auttaa armeijaa.

Sherstnova on pitänyt yhteyttä myös Mariupolissa olleisiin perheenjäseniin. Iltaisin muun perheen mentyä nukkumaan hän lukee entisen sellin putkirunkoisessa kerrossängyssä uutisia sodassa kuolleista lapsista.

– Tunnen epäoikeudenmukaisuutta. Venäjällä on pakotteet ja Instagram on suljettu, mutta Ukrainassa ihmisiä kuolee.

Ahdistavien ajatusten kanssa yrittävät Joutsenon vastaanottokeskuksessa päästä eteenpäin myös muut, lapsetkin.

– Pienempi pojistamme ei vielä ymmärrä mitään, mutta vanhemman kanssa olemme yrittäneet keskustella tapahtuneesta. Hän on vähän levoton, Julia kertoo kuusivuotiaastaan.

Anar Gasanov on helpottunut Joutsenossa, mutta pelkää Venäjän laajentavan sotaa muualle Eurooppaan, myös Suomeen.

Anar Gasanov, 30, saapui maahan yksin. Hän kertoo pystyneensä pakenemaan Puolan kautta, koska on saanut vamman takia vapautuksen armeijasta.

– Kaikilla ihmisillä täällä vastaanottokeskuksessa on hyvä asenne meitä kohtaan. He hymyilevät. Ukrainassa en nähnyt hymyä ihmisten kasvoilla.

Kaikissa vastaanottokeskuksissa tulijat yritetään saada nopeasti uuteen arkeen ja tekemiseen kiinni. Joutsenon vastaanottokeskuksessa kaikkien asukkaiden päiväohjelmaan vaikuttaa isosti se, että keskus on yksi Suomen syrjäisimmistä.

– Olemme sijainnin rauhallisuuden osalta poikkeuksellisen rauhallisia. Lähimpään kauppaan on yli 10 kilometriä, Jäppinen kertoo.

Kuvateksti: Lapset tuovat aina iloa. Vladislava Sherstnova nauttii vastaanottokeskuksessa serkkunsa Sofian, 5, seurasta.

Joutsenon vastaanottokeskuksen sijainti, vanha vankilamiljöö ja mahdollinen alun lyhytaikainen luokkahuonemajoitus voi olla shokki etenkin niille ukrainalaisille, jotka ovat äkisti päätyneet pakolaisiksi keskiluokkaisesta, kaupunkilaisesta elämästä. Vastaanottokeskuksen arki voi olla yllätys myös heille, jotka saivat aluksi majoittua suomalaisessa yksityiskodissa.

” Tällaista vastaanottokeskuksen elämä on. Parempaa ei ole tarjolla.

– Mutta tällaista vastaanottokeskuksen elämä on. Parempaa ei ole tarjolla, sanoo Jäppinen.

Vastaanottokeskus tarjoaa ruoan ja omalta kirpputoriltaan tarvittaessa myös vaatteet. Rekisteröitynyt turvapaikan- tai tilapäisen suojelun hakija alkaa saada vastaanottorahaa. Ostokset ja tuulettumisen mahdollistaa vastaanottokeskuksen oma bussikuljetus, joka vie halukkaita asukkaita kahdella eurolla Lappeenrantaan kolmesti viikossa.

Oppivelvollisuuden piirissä olevat ukrainalaislapset, joita Joutsenon vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 52, pyritään saamaan nopeasti valmentavaan perusopetukseen. Joutsenossa tähän on rutiinia, mutta runsaan yksityismajoituksen vuoksi pakolaislasten koulunkäynnistä vastataan nyt myös sellaisissa pikkukunnissa, joissa ei yleensä ole ollut isoja maahanmuuttajaryhmiä.

Nuoren ukrainalaispiirtäjän kuvaan on lisätty teksti: Ukrainasta, rakkaudella.

– Pienemmissä kunnissa ukrainalaislasten koulunkäynnin järjestäminen tulee varmasti olemaan iso haaste, Jäppinen ennakoi.

Aikuisten on pian mahdollista aloittaa jopa 25 viikkotunnin suomen kielen opinnot. Ukrainalaiset voivat myös hakea Suomessa töitä.

Parikymppisen ihmisen energiaa pursuava Vladislava Sherstnova kaipaa Suomessa tekemistä. Ennen kaikkea hän kuitenkin kaipaa takaisin Ukrainaan.

– Siellä on perhettäni ja tarvitsen tutkintoni. Pidän matkailusta, mutta haluan takaisin kotiin, nuori nainen sanoo liikuttuneena.

Paluuta Ukrainaan odottavat muutkin. Sotaa paenneita kuitenkin pohdituttaa Suomen sulavien hankien keskellä se, mitä omasta kotimaasta enää on jäljellä. Esimerkiksi Gasanovin kotia ei enää ole.

– Harkovassa oli kamalaa. Seinissä oli reikiä, ikkunat räjähtäneet rikki ja kokonaisia asuintaloja tuhottu. Siellä ei ollut lämpöä, sähköä eikä vettä, ammatikseen ulkomainoksia pystyttänyt mies kertoo kotikaupungistaan.

Myös Julian on vaikea pohtia, mikä tulevaisuudessa odottaa.

– Haluamme totta kai palata, mutta siellä ei enää ole mitään, mihin palata.

Tärkeintä hänelle on saada elää ilman pelkoa.

– Kaikki me ukrainalaiset toivomme rauhaa. Lasten on saatava leikkiä.