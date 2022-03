Köyhä kansa pelkää olevansa Putinin seuraava kohde – Stellan perhe haluaisi paeta maasta: ”Olo on täysin turhautunut”

Pieni Moldova on poikkeustilassa – Venäjän hyökkäys naapurimaahan ajoi tasavallan ahdinkoon.

Chisinau

Euroopan köyhimpiin maihin kuuluva Moldova on kantanut väkilukuunsa suhteutettuna raskainta taakkaa Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaiskriisistä. Yli 270 000 ukrainalaista sotapakolaista on jo tullut rajan yli ja heistä noin 100 000 on jäänyt Moldovaan.

Samaan aikaan sota nostaa hintoja. Esimerkiksi bensiini maksaa jo 1,50 euroa litralta. Se on iso raha maassa, jossa 350 euron kuukausipalkkaa pidetään hyvänä ansiotasona.

Kaikkein suurin mörkö moldovalaisten mielissä riehuu kuitenkin rajan takana. Se uhkaa potkaista Moldovan portit sisään, jos huonosti käy.

Venäjän asevoimat ovat edenneet syvälle Moldovan naapurimaahan Ukrainaan. Jos maahantunkeutujan joukot saavat haltuunsa Mustanmeren rannikolla olevan Odessan, voivat ne ottaa koko Ukrainan läntisen rannikon hallintaansa. Ja silloin ne voivat yhdistää voimansa Moldovasta kolme vuosikymmentä sitten kaapattuun venäläismieliseen Transnistriaan, jossa on jo valmiiksi venäläisiä varuskuntia.

– Kyllä, täällä pelätään sitä hyvin paljon, sanoi Steleana Rudco perjantaina IS:lle Moldovan hallituksen rakennuksessa maan pääkaupungin Chisinaun keskustassa.

– Jopa minun perheeni haluaisi paeta maasta. Olen sanonut perheenjäsenilleni, ettei siihen ole syytä – vielä.

Viestintäasiantuntija Steleana Rudco kertoo, että hänen perheensä haluaisi paeta maasta.

Hallituspalatsissa järjestellään nyt pakolaisten asioita.

Suuressa kokoussalissa Chisinaun neuvostoaikaisessa hallituspalatsissa istuu parikymmentä ahkeraa ihmistä, jotka koordinoivat apua Ukrainasta virtaaville pakolaisille. Steleana Rudco – kutsumanimeltään Stella – on yksi heistä: kansalaisjärjestön vapaaehtoinen, joka tekee yhdessä viranomaisten kanssa työtä pakolaisvirtojen hallitsemiseksi ja väestöltä tulleen runsaan avun jakamiseksi kaiken jättäneille ukrainalaisille.

Stella kertoo, mikä on moldovalaisten lentävä lause tällä hetkellä: Kaikki on hyvin, niin kauan kunnes diplomaattikunta on vielä asemapaikallaan Chisinaussa.

Kyllä se paikallaan on. Ja Moldova saa tukea myös arvovaltaisilta vierailta. Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken kävi hiljattain Chisinaussa tapaamassa maan johtoa. Vielä ei Stellan eikä muidenkaan tarvitse huolestua, vaikka sodan kumu uhkaa pian kuulua Moldovan rajoilla.

– Ollaan vielä ihan hyvissä asemissa, jos tällaiset vieraat käyvät täällä edelleen.

Sota naapurimaassa oli Stellalle järkytys.

– Olo on täysin turhautunut. Tilanne on epäreilu. En tiedä – jos tämä olisi tapahtunut mille tahansa muulle maalle maailmassa, olisin samalla tavalla surullinen ja pettynyt. Ukraina on kuitenkin maa, josta kauneus tulee. Kaikki venäläiset laulajatkin ovat puoliksi ukrainalaisia!

Stella tuntee, että ukrainalaiset ovat moldovalaisten veljeskansaa, kielimuurista huolimatta. Enemmän veljiä kuin romanialaiset, jotka asuvat toisen rajan takana ja puhuvat samaa kieltä kuin moldovalaiset.

– Se tunne minulla on, että meidän siskomme ja veljemme kuolevat, ilman mitään syytä.

Urheiluhalli on muuttunut pakolaiskeskukseksi. Moldovaan on tullut jo lähes 300000 ukrainalaista sotapakolaista. Heistä noin 100000 on jäänyt Moldovaan.

Moldova on räjähdysherkässä tilanteessa sekä ulkoisesti että myös sisäisesti. Se kärsii jäätyneestä konfliktista. Entä jos jää sulaa ja konflikti kuumenee taas räjähdyspisteeseen?

Konflikti alkoi Neuvostoliiton kuoltua. Moldova julistautui itsenäiseksi muiden neuvostotasavaltojen tavoin, mutta tasavallassa on edelleen pala, jota Chisinaun hallitus ei valvo. Se on itsenäiseksi julistautunut Transnistria, Neuvostoliiton ulkoilmamuseoksi kutsuttu kaistale, jonka vaakunassa on sirppi ja vasara.

Transnistrian venäläismielinen johto ilmaisi hiljattain halunsa liittyä Venäjän federaatioon. Tämä ilmoitus oli vastaus Moldovan tasavallan länsimielisen presidentin Maia Sandun lähettämään Moldovan EU-jäsenyyshakemukseen.

Kansanedustaja Oazu Nantoin mielestä Transnistrian ”bandiittihallinto” on Putinin ja rikollisten talutusnuorassa.

Sandun läheinen neuvonantaja ja maata hallitsevan Toiminta ja solidaarisuus -puolueen kansanedustaja Oazu Nantoi suhtautuu Transnistriaan myrkyllisesti. Ja itse asiassa myös Venäjään. Ja Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, jonka seuraava kohde Moldova saattaa olla – jos Ukrainaan tunkeutuneet venäläisjoukot saavat yhteyden Transnistriaan.

– Se on todellinen vaara, mutta en liioittelisi tätä mahdollisuutta, Nantoi sanoi IS:lle toimistossaan Moldovan parlamenttitalossa.

Nantoin kommentit Transnistrian johdosta ovat erittäin hapokkaita. Hän kuvaa sitä ”bandiittihallinnoksi” ja ”tuplamarionettihallinnoksi”. Jälkimmäisellä huomautuksella hän haluaa ilmaista, että Transnistria on sekä Putinin että järjestäytyneen rikollisuuden talutusnuorassa.

Transnistriassa on kuitenkin aseellista voimaa. Näin Nantoi kuvasi sitä:

– Dnestr-joen toisella rannalla kolme komponenttia, jotka ovat Venäjän federaation valvonnassa. Ensimmäinen on tämän epäperustuslaillisen hallinnon, niin sanotun Transnistrian, puolisotilaalliset joukot. Toinen on Venäjän rauhanturvapataljoona. Kolmas on Venäjän joukkojen operatiivinen osa, joka muodollisesti suojaa alueelle sijoitettua asevarikkoa.

Näiden joukkojen vahvuudeksi on arvioitu 1 500–2 000 sotilasta. Oazu pitää niiden motivaatiota heikkona muun muassa huonon palkkauksen vuoksi.

– Ne eivät suhtaudu myönteisesti Ukrainan sotaan osallistumiseen. Sota Moldovan tasavaltaa vastaan olisi eri tarina, sillä me emme pystyisi puolustautumaan niitä vastaan.

Moldovan sisäistä vastakkainasettelua on jo yritetty kärjistää muun muassa jakamalla sosiaalisessa mediassa videota, jonka väitetään esittävän Transnistriasta tehtyä raketti-iskua Ukrainaan. Video on kuitenkin osoittautunut tahalliseksi disinformaatioksi.

Moldovan poikkeustilan huomaa Chisinaussa toistaiseksi vain siitä, että katukuvassa on paljon ukrainalaisia pakolaisia ja Ukrainan kilpiin rekisteröityjä autoja. Mörkö ei vielä riehu Moldovassa.

Eläköitynyt pofessori Tudor Dubovca suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti. –Me haluamme liittyä länteen.

– Me vapauduimme Neuvostoliitosta jo yli 30 vuotta sitten, sanoi tilanteeseen rauhallisesti suhtautunut eläkkeellä oleva professori Tudor Dubovca IS:lle Chisinaun keskustassa.

– Me haluamme liittyä länteen. Meillä on nyt hyvä hallitus, ja me haluamme viedä tätä kehitystä eteenpäin.

Bogdan Filipov oli matkalla pakolaiskeskukseen auttamaan. Moni hänen ystävänsä on lähtenyt Romaniaan.

Lukiolainen Bogdan Filipov myönsi tilanteen olevan tiukka.

– Monet kaverini ovat lähteneet ulkomaille, erityisesti Romaniaan ja Bukarestiin, koska he pelkäävät sodan tuloa tänne. Minä en halua lähteä, haluan pysyä omassa maassani, koska rakastan sitä ja sen perinteitä, Filipov sanoi.

– Haluan totta kai myös auttaa pakolaisia niin paljon kuin mahdollista. Odotan tässä juuri bussia, joka vie minut pakolaisten vastaanottokeskukseen avustushommiin. Pakolaiset ovat jättäneet kaiken taakseen ja heidän maansa on tulessa. Sitä on hyvin vaikea kestää.