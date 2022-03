Ukrainan sodan uhka koetaan Suomen itärajalla. Vaikka sotaa ei pelättäisikään, luottamus naapuriin on mennyt. Lopullisesti.

Itärajan tuntumassa Keski-Karjalassa asuvat eivät varsinaisesti pelkää sotaa, mutta kotimaan huoltovarmuus mietityttää. Luottamus itänaapuriin on lopullisesti mennyt – jos sitä koskaan olikaan.

Kitee / Tohmajärvi

Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014 rajaseudun asukkaita Pohjois-Karjalassa huolestutti enemmän ruplan heikko kurssi kuin naapurimaan sotilaallinen uhka. Kannettiin huolta bisneksistä.

Nyt tilanne tuntuu olevan vakavampi. Vaikka sota on kaukana Baltian takana Ukrainassa, sen uhka koetaan Suomen itärajalla. Ja vaikka sotaa ei pelättäisikään, luottamus naapuriin on mennyt. Lopullisesti.

Ruplan kurssia enemmän rajaseudun asukkaita huolestuttaa nyt kotimaan huoltovarmuus. Riittääkö ruoka ja lämpö, miten käy energiahuollon, tuleeko uusi lama ja mikä on lasten ja nuorten tulevaisuus.

Nämä huolet nousivat päällimmäisiksi puheenaiheiksi Ilta-Sanomien tavatessa rajaseudun asukkaita Keski-Karjalassa, Kiteellä ja Tohmajärvellä Ukrainan sodan jatkuessa toista viikkoa.

Venäjän raja on ollut rauhallinen kymmeniä vuosia. Nyt rajaseudun asukkaita huolestuttaa säilyykö se sellaisena myös tulevaisuudessa. Peloille ei kuitenkaan anneta valtaa.

Eija ja Aulis Sinkkonen ovat asuneet koko ikänsä karhun naapurissa. Luottamus itänaapuriin on mennyt nyt lopullisesti, jos sitä on koskaan ollutkaan.

– Nyt se hullu on hyökännyt, kertoi Kiteen Korkeakankaassa asuva Eija Sinkkonen parkaisseensa puolisolleen Aulis Sinkkoselle kuultuaan aamulla radiosta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Sinkkoset ovat asuneet koko ikänsä itärajan tuntumassa. Eija on lähtöisin Tohmajärveltä, Aulis Kiteeltä, muutaman kilometrin päästä nykyisestä kodistaan. Siitä on matkaa Venäjän rajalle vain pari kilometriä.

– Että pitikin tämä vielä nähdä. Luottamus Venäjään on mennyt lopullisesti, jos sitä on koskaan ollutkaan. Minä en ole luottanut Venäjään koskaan, enkä Saksaankaan, Eija Sinkkonen sanoi.

Kumpikaan Sinkkosista ei suoranaisesti pelkää sodan syttymistä, mutta huolestuttaa se heitä kumminkin.

– Meillä on pitkä yhteinen raja hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän kanssa. Onneksemme meillä on puolustus kunnossa ja presidentti, jota arvostetaan maailmalla.

Itäraja on pysynyt rauhallisena koko Sinkkosten elämän ajan. Lyhyen aikaa rajavartijana ollut Aulis muistaa, että joskus 1960-luvulla Neuvostoliiton ydinkokeiden aikaan Suomi kohotti rajavalvontansa valmiutta. Silloin hän oli kuitenkin vasta koulupoika.

– Kaikilla vartiotorneilla oli silloin jatkuva päivystys. Se jäi koulupojan mieleen. Ja kyllä vanhemmat ihmiset muistivat olleensa varuillaan myös Tshekkoslovakian miehityksen aikaan 1968.

Sotamuistomerkit maantien varrella kertovat viime sotien ankarista taisteluista Kiteellä.

Myös koko ikänsä rajan tuntumassa asunut Maija Kaalimaa muistaa, miten Neuvostoliiton valonheitinten valokiilat ylsivät tuolloin pitkälle Suomen puolelle saakka.

– Emme me lapset silloin ymmärtäneet olla peloissamme, mutta vanhemmat varmaankin olivat.

Kymmenen vuotta rajavartijana 1970–1980-luvulla ollut Tapio Kaalimaa puolestaan muistaa silloisen rajan rauhan rajana.

– Rautaesirippu oli niin tiukka, ettei ongelmia sen vartioinnissa juuri ollut. Se oli suljettu ja Neuvostoliiton puolelta hyvin tiukasti vartioitu raja.

Maija ja Tapio Kaalimaata huolestuttaa kriisiajan huoltovarmuus. Yhteinen toive on, että sota Ukrainassa loppuisi pian ja rauha Suomen ja Venäjän rajalla säilyisi.

Tapio Kaalimaata ei tämänhetkinen tilanne Ukrainan sodan laajenemisesta Suomeen pelota, mutta ei hänen mielestään Putinin aikeista voi koskaan olla täysin varma.

– Mutta sitä en vielä usko, että Putin Suomea sodalla uhkaisi.

Maija Kaalimaa puolestaan tunnustaa suoraan, että nykyinen tilanne ahdistaa häntä.

– Ei niinkään suora sodan uhka, vaan kaikki se, mihin Ukrainan sodan vaikutukset ulottuvat. Talouteen, ruoan tuotantoon, energiahuoltoon. Tuleeko meille pula-aika? Meidän sukupolvellemme tämä on pysähtymisen paikka. Olemme tottuneet yltäkylläisyyteen, ja nyt se onkin uhattuna.

Jo korona hiljensi liikenteen Niiralan raja-asemalla Värtsilässä. Rajavartiomestari Juha Okkosen mukaan sota Ukrainassa ei ole liikenteeseen paljon vaikuttanut, mutta rajaa säännöllisesti ylittävien huolena on, meneekö raja kokonaan kiinni.

Hiljaista on Niiralan raja-asemalla Tohmajärven Värtsilässä. Rekkaliikenne jatkuu lähes entisellään, mutta henkilöliikenne hiljeni jo koronan takia.

Huoltovarmuudesta on huolissaan myös Värtsilässä Tohmajärvellä maatalousyrittäjänä toimiva Mika Piiroinen. Hän on myös Tohmajärven kunnanvaltuutettu ja tietää, miten suuri merkitys Niiralan rajanylityspaikalla on kunnan elinkeinoelämälle.

– Meillä on paljon yrityksiä, jotka toimivat sen varassa, että rajaliikenne voi kulkea häiriöittä molempiin suuntiin.

Mutta kolikolla on Piiroisen mielestä myös kääntöpuolensa.

– Toivoa sopii, että Suomen omavaraisuus nousee tämän kriisin myötä siitä suosta, missä se on ollut. Onko meidän tarpeen pitää kiinni omavaraisesta maataloudesta ja vaikkapa turpeesta energiantuotannossa? Maatalousyrittäjänä minun mielestäni on.

” Hulluja olemme, jos jatkossakin olemme niin riippuvaisia venäläisestä energiasta niin kuin nyt olemme. Ja omavaraisen maatalouden ylläpito on ehdoton edellytys sille, että meillä riittää ruoka.

Piiroisen mukaan Suomessa on itärajan tuntumassakin metsää, joka tuottaa puuta, ja hakeyrittäjille olisi työmaata yllin kyllin. Hänen mielestään olisi jopa toivottavaa, että venäläisen hakkeen tuonti suomalaisille voimalaitoksille tyrehtyisi.

Piiroinen pitää mahdollisena ja jopa toivottavana sitä, että Ukrainan sota johtaa Putinin hallinnon kaatumiseen.

– Sen jälkeen on toivoa, että idästä puhaltavat meille paljon lempeämmät tuulet kuin nyt.

Merja van Assendelft osti liikekumppaninsa kanssa Tohmajärven Teboilin tammikuussa. Koronan helpottaessa alku vaikutti toiveita herättävältä, mutta Ukrainan sodan rajaseudulle luoma epävarmuus hiljensi myös huoltamon ja kahvilan liiketoimintaa. Bensan hinta puhuttaa, mutta se ei ole yrittäjän määrättävissä.

Venäjän rajan tuntumassa asuva Helena Heinvuori ei sano pelkäävänsä, mutta kantaa huolta Suomen turvallisuudesta.

Helenaa ei pelota, vaikka Venäjän raja on aitan nurkalla

Aivan Venäjän rajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa asuva Helena Heinvuori ei sano pelkäävänsä, mutta huolta hänkin Suomen turvallisuudesta kantaa.

– Monet ovat minulta kysyneet, että pelottaako minua. Toistaiseksi ei. Mutta sitä olen ryhtynyt minäkin miettimään, miten tässä yleisemmin käy. Miten talon, miten Suomen, miten Euroopan, miten maailman. Toisaalta kuitenkin suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti. Ainakin vielä.

Heinvuori teki radikaalin elämänmuutoksen kymmenkunta vuotta sitten. Muun muassa pankkimaailmassa ja Suomen ammattiliitojen solidaarisuuskeskuksessa SASK:ssa pitkän työrupeaman tehnyt Heinvuori jätti Helsingissä melkein kaikki ja osti 120 vuotta vanhan talon keskeltä ei mitään, rajavyöhykkeeltä Kiteen Satulavaarasta. Matkaa Venäjän rajalle on pihapiirin aitan takaa vain noin 40 metriä.

– On minulla vielä asunto Helsingissäkin, mutta siellä käydessäni en viivy kauan. Hyvin pian tulee kaipaus takaisin tänne maaseudun rauhaan. Rauhan, metsän ja tämän talon vuoksi tämän paikan hankinkin.

Helena Heinvuoren 120-vuotiaassa hirsitalossa riittää lämmin myös pakkasilla, kunhan vain puita riittää liiterissä.

Heinvuorella ei ole televisiota ja radiokin kuuluu rajan pinnassa huonosti. Mutta onneksi on netti. Sen ansiosta uutiset ukrainalaisten kohtalosta kantautuvat myös korven keskelle.

Kehitysyhteistyökohteiden raportointi vei SASK:n talouspäällikkönä toimineen Heinvuoren eri puolille maailmaa, muiden muassa Bosniaan, Pakistaniin, Intiaan ja Haitiin.

– Nyt kun ajattelen ukrainalaisia, voin jotenkin ymmärtää heidän hätäänsä. Sitä samaa olen nähnyt monessa maassa, ihmisten hätää, turvattomuutta, taloudellista ahdinkoa ja hyväksikäyttöä.

” Monet ovat minulta kysyneet, että pelottaako minua. Toistaiseksi ei. Mutta sitä olen ryhtynyt minäkin miettimään, miten tässä yleisemmin käy. Miten talon, miten Suomen, miten Euroopan, miten maailman.

Suurin osa tämän päivän suomalaisista ei ole itse kokenut sodan kauheuksia. Ei myöskään Heinvuori – muuten kuin lähes 90-vuotiaaksi eläneen äitinsä kertomana.

– Kuitenkin koko sukupolvemme ajan on ollut sotia, mutta ei meillä. Euroopassakin on sodittu, muun muassa 1990-luvulla Bosniassa. Se on jotenkin vain jo poispyyhkäisty mielistämme.

– Monet maailmalla käydyistä sodista ovat olleet kaukana meistä. Olemme säälineet niiden uhreja, mutta vasta Ukrainan sota on tuonut sodan uhan konkreettiseksi myös meille suomalaisille.

Heinvuoren asuttama tila tunnetaan Pitkäahon nimellä. Ennen Heinvuorta paikalla asui Matti Matikainen, jota kutsuttiin kylällä Pitkäahon Matiksi. Heinvuori kutsuukin itseään nyt Pitkäahon Helenaksi.

Pitkäahon tilan rakennukset säästyivät viime sotien tuhoilta, mutta maista puolet jäi Neuvostoliiton puolelle.

Pitkäahon tila oli Matikaisten suvulla 1720-luvulta saakka. Heinvuori on selvittänyt suvun ja tilan historiaa. Paikalla on vuosisatojen saatossa jääty useamman kerran sodan jalkoihin. Jatkosodan rauhassa puolet noin 100 hehtaarin tilasta jäi Neuvostoliiton puolelle.

– Tällä paikalla oltiin onnekkaita. Vaikka maita meni, niin talo sentään säilyi. Monilta menivät molemmat.

Viiri Pitkäahon piharakennuksen katolla kertoo, että tila oli ennen Matikaisten suvun hallussa 1720-luvulta saakka.

Päätöstään muuttaa Pitkäahoon Heinvuori ei ole kertomansa mukaan katunut kertaakaan. Ja vaikka Venäjän uhka ei juuri nyt pelotakaan, naapurin arvaamattomuus on kuitenkin saanut myös Pitkäahon Helenan hieman varuilleen.

– Juuri tällä hetkellä tulevaisuus tuntuu siltä, että kannattaako tässä nyt kauhean suuria suunnitelmia tehdä ja ainakaan lattiaremonttiin ryhtyä. Voihan sitä aina haaveksia, että kaikki käy kuitenkin loppujen lopuksi hyvin.

– Joskus tulee ajatelleeksi, miten sitä loppuelämänsä viettää, mutta ei sitä kannata liikaa murehtia. On parempi elää tässä ja nyt. Minua on elämä johdattanut kaikissa ratkaisuissani, eikä se ole koskaan johdattanut minua huonoon.

Venäjän raja on Pitkäahon pihapiiristä vain noin 40 metrin päässä. Raja-aukko pilkottaa etummaisten puiden takana, kauempana olevat kuuset kuuluvat jo Putinin valtakuntaan.

