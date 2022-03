Reijo Ruokasen kolumni: Nato-jäsenyys ei ratkea ennustamalla

Toivottavasti möly pian kääntyy asialliseksi Nato-debatiksi, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Vihreiden periaateohjelmassa vuosille 2020–2028 maanpuolustus rakennetaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Suomeksi se tarkoittaa, että puolue haluaa lakkauttaa asevelvollisuuden. Ohjelma on hyväksytty puoluekokouksessa 20.9.2020. Kuinkahan moni vihreä päättäjä on nyt samaa mieltä?

Vasemmistoliitossa vastustettiin laajasti hävittäjähankintoja vielä viime vuoden marraskuussa. Puoluejohto sai tehdä tosissaan töitä, ettei hallitustaival kaatunut hävittäjäkysymykseen. Vieläköhän vastustajat pitävät kiinni kannastaan?

Pääministeri Sanna Marin totesi 19. tammikuuta Reutersin haastattelussa, että Nato-jäsenyyden hakeminen hänen pääministerikaudellaan on ”hyvin epätodennäköistä”. Vieläköhän tämä tulkinta on voimassa?

Vihreiden näkemys oli tietysti päätön ja vasemmistoliiton vastahankaajien kanta vähintään erikoinen, mutta Marinin ennuste oli ymmärrettävä. Kuukautta aiemmin esitettynä se olisi ollut realistinen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ennustaminen on osoittautunut kerta toisensa jälkeen liki mahdottomaksi edes lyhyellä aikavälillä. Nato-debatissa sitä käytetään silti yhä jonkinlaisena argumentoinnin pohjana.

Jäsenyyden kannattajien mielestä nyt heti ja saman tien pitää liittyä, koska tulevaisuudessa liittyminen olisi vaikeampaa. Vastustajat taas arvioivat, että juuri nyt ei ainakaan, koska tulevaisuudessa se voisi olla helpompaa eikä ehkä koskaan tarpeellista.

Monet perustelevat kantaansa sillä, että olisi pitänyt liittyä Jeltsinin aikana, kun Venäjä oli heikko. Niin olisikin, mutta sillä ei ole mitään merkitystä nyt. Mennyt on mennyttä, eikä se selitä tulevaa.

On jossain määrin mahdollista arvioida, olisiko jäsenhakemuksesta ja jäsenyydestä Suomelle juuri nyt enemmän haittaa kuin hyötyä. Sitä, mitä se merkitsisi kolmen vuoden kuluttua, ei tiedä kukaan.

Viisasta poliittista keskustelua olisi sellainen, missä jäsenyyden välittömät plussat ja miinukset laitettaisiin rinnakkain ja sitten yritettäisiin ymmärtää, kumpi on meille parempi. Jos keskustelun voisi vielä hoitaa avoimin mielin ja vailla populismia, se antaisi jo kohtuulliset mahdollisuudet onnistua valitsemaan vähemmän huono vaihtoehto.

Toistaiseksi Ukrainan sodan aiheuttama järkytys on ollut niin suuri, että analyyttinen keskustelu ei ole ollut mahdollinen. Toivottavasti möly pian kääntyy asialliseksi debatiksi.

Monen mielestä on Nato-asialla on nyt valtava kiire. Hyvä olisikin toimia ripeästi, mutta kiire ei saa estää järjen käyttöä. Mitä aikaisemmin sen aloittaa, sitä nopeammin koittaa päätöksenteon aika. Mitä enemmän järkeä käytetään, sitä pienempi on täysin hölmön päätöksen riski.

Oma kantani? En tiedä, en vielä.

Kirjoittaja on Tekniikan maailman vastaava päätoimittaja.