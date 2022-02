Kiovassa asuva Oleg Vasylevskyi ei olisi uskonut, että jotain tapahtuisi – ei aio lähteä kodistaan

Vasylevskyin mukaan Ukrainassa pelätään ydinaseiden käyttöä.

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi yrittää pysyä rauhallisena. Hän ei ole lähtenyt pakoon, mutta on perheineen turvallisessa paikassa lähistöllä.

– Yritä kuvitella neljä miljoonaa ihmistä poistumassa kaupungista yhtä aikaa. Ei, on parempi seurata suosituksia eikä panikoida, Vasylevskyi sanoo englanniksi.

Vasylevskyi sanoo olevansa melko yllättynyt tilanteen eskaloitumisesta.

– Olin ehkä viimeinen henkilö joka uskoi, että jotain tapahtuisi. Kuluneiden kahdeksan vuoden aikana tästä tilanteesta on tullut päivittäistä rutiinia meille, mutta se on ollut kaukana, 800 kilometrin päässä Kiovasta. Se on nyt muuttunut. Se on täällä.

Vasylevskyin saamat tiedot tapahtumista ovat rajoittuneita, ja hän on muualta kantautuneiden videoiden ja uutisten varassa. Omin silmin hän ei ole nähnyt tai kuullut räjähdyksiä, sillä asuu hieman kauempana tapahtumapaikoista.

Vasylevskyin läheiset kuuluvat olevan turvassa.

– Minulla on sukulaisia, jotka ovat nyt Venäjällä, ja he ovat erittäin yllättyneitä.

Vasylevskyi toivoo, että muut maat tukisivat Ukrainaa pikaisesti. Vastassa on voimakas armeija, jolla on rahaa ja sotilaita.

– Olemme iloisia aivan kaikesta tuesta poliittisella tai sosiaalisella tasolla.

Vasylevskyi ei halua lietsoa paniikkia, mutta myös ydinsodan uhka leijuu hänen mielestään ilmassa.

– Ongelma on, että tuki Euroopan Unionista ja Natosta on rajallista. Putinin viesti tänä aamuna oli, että älkää edes yrittäkö tehdä mitään eurooppalaisten kanssa tai muuten hän painaa nappia. Me tiedämme, mitä nappia hän tarkoittaa.

Hän kertoo saaneensa lukuisia viestejä eri puolilta maailmaa tutuilta ihmisiltä, jotka haluaisivat auttaa.

– En osaa sanoa, miten he voisivat auttaa.