Yhdysvaltain ex-puolustusministeri James Mattisia kiinnosti Suomen näkemys Venäjän toimista – Kaikkonen: ”Hän tietää, että me oman tonttimme hoidamme”

”Eipä meillä suomalaisillakaan kristallipalloa ole, mistä selvästi näkisimme, mitkä ovat seuraavat askeleet”, Kaikkonen kertoo Ilta-Sanomille tapaamisesta Mattisin kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistui lauantaina Münchenin turvallisuuskokouksessa samaan aamiaistapaamiseen Yhdysvaltain ex-puolustusministeri James Mattisin ja edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin kanssa.

– Mattis tuntee Suomea hyvin ja tietää, että me oman tonttimme hoidamme. Häntä kiinnosti, miten me näemme tilanteen Suomessa, koska meillä on kosketuspintaa itänaapuriimme ja toimivat keskusteluyhteydet, joita varsinkin presidentti Sauli Niinistö on hyvin ylläpitänyt viime aikoina. Mutta eipä meillä suomalaisillakaan kristallipalloa ole, mistä selvästi näkisimme, mitkä ovat seuraavat askeleet, Kaikkonen kertoi IS:lle tapaamisesta.

Mattis on usein kehunut Suomen puolustusvoimia ja niiden suorituskykyä. Hän otti aikoinaan talvisodan esiin tavatessaan presidentti Niinistöä Yhdysvalloissa terroristijärjestö Isisin vastaisessa huippukokouksessa.

– Mattis otti tapaamisessa esiin talvisodan ja mottitaktiikan. Hän kertoi opiskelleensa sitä itse sotakorkeakoulussa ja kommentoi, että se on käytössä vielä monin paikoin maailmassa, Niinistö on kertonut tapaamisesta.

Kaikkosen mukaan tunnelmat Münchenin turvallisuuskokouksessa ovat olleet Ukrainan tilanteen vuoksi varsin synkät tapaamisissa kollegoiden ja muiden kanssa.

– Tunnelmat täällä ovat ymmärrettävästi vakavammat kuin koskaan aikaisemmin. Ukrainan tilanne on tietenkin se, mistä täällä kaikissa keskusteluissa puhutaan.

Kaikkonen on tavannut Münchenissä esimerkiksi Kreikan, Portugalin ja Ruotsin puolustusministerit.

– Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin kanssa olen viettänyt tunteja täällä, hän kuvaa.

asavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasivat Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin Munchenissä Saksassa 18. helmikuuta 2022.

Presidentti Niinistö ja Kaikkonen tapasivat eilen myös yhdessä Hultqvistin. Kaikkonen alleviivasi Suomella olevan Ruotsin kanssa jo entuudestaan tiivis puolustusyhteistyö.

– Sitä on viime vuosina ja aikoina entisestään syvennetty. Käytännössä meidän puolustusyhteistyö on päivittäistä. Totta kai (Ukrainan) tilannetta arvioidaan myös Suomi-Ruotsi-yhteistyön näkökulmasta. Meille oleellista on, että Pohjois-Eurooppa ja Itämeren seutu pysyy rauhallisena kuten se on toistaiseksi pysynyt. Se on meille tärkeä tavoite. Yhteinen huoli meillä Ukrainan tilanteestakin on. Kävimme läpi yhteistyökuvioita ja näkymää presidentti Niinistön ja Hultqvistin kanssa.

Kaikkonen oli keskustellut myös Viron pääministeri Kaja Kallaksen kanssa. Hän ehti lyhyesti vaihtaa ajatuksia myös Saksan tuoreen puolustusministerin Christine Lambrechtin kanssa.