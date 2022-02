Edesmennyt jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth oppi jo lapsena sen, minkä burgerimies Akseli Herlevi puki sanoiksi tv:n Farmi-ohjelmassa: mistä se ruoka loppuu viimeisenä, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Onneksi oli Tyris. Suvun kotitila Kirkkonummella. Sitä Adolf Ehrnrooth muisti kiitellä vanhoilla päivilläänkin vielä noin 80 vuotta vaikeiden aikojen jälkeen, sillä se pelasti Katajanokalla asuneen Ehrnroothin lapsuudenperheen. Miten? Palataan kohta siihen.

Poliitikot ovat vihdoin tajuamassa, että maaseudun tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea, monet käyttävät suoraan sanaa katastrofaalinen. Tällä viikolla maatalous oli ensimmäistä kertaa kunnolla aiheena eduskunnan kyselytunnilla, jossa maatalouden hätätilasta puhuttiin peräti 40 minuuttia.

Kovin hiljaista on ollut tähän asti, vaikka tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti, hyviä tiloja kaatuu, yhä useampi sulkee navetan oven viimeistä kertaa. Eivät enää vain jaksa. Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen otsikoi hiljattain kolumninsa pysäyttävästi näin: Maataloutta ajetaan viimeiselle rannalle.

On selvää, että nyt tarvitaan poliitikoilta kipeästi konkreettisia toimia ruoantuottajien tilanteen parantamiseksi. Myös kaupan alan on syytä pohtia, mitä se voi tehdä. Mutta muistetaanko yksi asia, joka vaikuttaa kaikkeen? Nimittäin päättävien tahojen ja vaikuttajien asenne. Asenteella saattaa olla ratkaiseva merkitys kotimaisten ruoantuottajien haluun tehdä työtään, jossa ei viikonloppuvapaita juuri tunneta. Tajutaanko se – esimerkiksi Suomen pääkaupungissa?

Viime marraskuussa Helsingin kaupunki julisti omissa tilaisuuksissaan pannaan lihan ja kahvissa käytettävän lehmänmaidon. Sen päätöksen todellinen merkitys on luonnon kannalta mitätön, mutta se oli ja on todella iso symbolinen isku liha- ja maitotilallisille. Kun he tuottavat ruokaa tavallisille suomalaisille, on siinä siis Suomen pääkaupungin päättäjien mielestä jotain väärää ja pahaa.

Kaupunki on perustellut päätöstään ympäristösyillä: ”Eläinperäisten tuotteiden käytöllä ja ylipäätään raaka-aineiden valinnoilla on suuri merkitys tarjoilujen tuottamaan ympäristövaikutukseen.” On tietenkin totta, että lihantuotannolla on ympäristövaikutuksia, paikoin suuriakin. Mutta vaikutuksia on monilla muillakin tuotteilla, joiden tarjoilua Helsinki jatkaa.

Otetaan vaikkapa kahvi. Se on ulkomainen tuote, jolla on aivan mitätön ravitsemuksellinen merkitys, mutta kahvin viljely rasittaa merkittävästi ympäristöä. Metsää raivataan laajasti viljelmien tietä ja viljely verottaa vesivaroja. Useina vuosina on raportoitu myös vakavista ihmisoikeusongelmista, mitä tulee kahviviljelmillä työskentelevien ihmisten – lastenkin – riistämiseen.

Mutta julistettiinko pannaan kahvi, tee tai vaikkapa viini – kaikki tuotteita, joita ilman pysyisimme hengissä? Ei. Sen sijaan sormi osoittaa syyttävästi niitä suomalaisia, jotka tuottavat meille muille ruokaa.

Tätä vasten on hyvin ristiriitaista, että kaupunki korosti päätöksensä yhteydessä, että ”ympäristönäkökulman lisäksi on tärkeää huomioida myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu”. Miksi sitä vastuuta ei voi kantaa Suomen maaseudusta? Ajateltiinko hetkeäkään sitä, miltä tuo kategorinen lihan ja kahvimaidon kielto tuntuu jo entuudestaan ahdingossa olevista ruoantuottajista?

Jokainen saa tietenkin vapaasti valita, mitä syö. Jos ihminen ei halua – syystä tai toisesta – syödä lihaa tai kuluttaa maitotuotteita, sitä valintaa on ehdottomasti kunnioitettava. Eikä esimerkiksi huoleen ilmastosta ole syytä suhtautua millään lailla väheksyvästi.

Mutta yksittäisen ihmisen valinta on eri asia kuin instituution valinta – varsinkin jos se instituutio on Suomen pääkaupunki. Se viesti kantaa kauas ja osuu. Kipeästikin.

Instituutio on myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, jonka eduskunta aikoinaan perusti lahjaksi 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle. Sitran neljä keskeistä arvoa ovat ”yhdessä, riippumattomuus, arvostus ja vastuullisuus”. Mahtoiko Sitran johtajiin kuuluva Mari Pantsar muistaa noita arvoja – ainakaan sanoja arvostus ja yhdessä – kun hän hiljattain Twitterissä jakoi ulkomaisen artikkelin näillä saatesanoilla: ”Ilmasto- ja luontotoimet eivät tosiaankaan ole rakettitiedettä ja kulutuksella on iso rooli. Lihan ja maitotuotteiden tuotannon lopettaminen 15 vuodessa ja vapautuvan alan ennallistaminen olisi todella tehokas toimi ilmastokriisiä ja luontokatoa vastaan.”

Ei ”tosiaankaan rakettitiedettä”? Helppoa hommaa siis! Tällä muotoilulla Pantsar antoi hyvin vahvasti ymmärtää, että hänen mielestään kriisi olisi tuosta noin vain ratkaistavissa sillä, että lopetetaanpa kokonaan lihan ja maidon tuotanto. (Sivumennen sanoen Pantsarin jakamassa artikkelissa todetaan, että lihan- ja maidontuotannon lopettaminen 15 vuodessa on pelkkää akateemista keskustelua: se olisi monestakin syystä mahdotonta, muun muassa siksi, että noin 2 miljardia ihmistä saa elantonsa ja ruokansa sitä kautta, että kasvattaa eläimiä).

Sitran tehtäväksi annettiin aikoinaan huomisen menestyvä Suomi. Ilmastonmuutos vaikuttaa aivan keskeisesti Suomen tulevaisuuteen, se on selvä asia. Mutta harvoihin vaikeisiin asioihin on yksinkertaisia ratkaisuja. Keskustellaanko Sitran johdossa siitä, että menestyäkseen Suomen on kaikin keinoin varmistettava myös se, että maamme huoltovarmuus ei horju – kohtasi Suomea sitten tulevaisuudessa millainen karmea kriisi tahansa?

Palataan Adolf Ehrnroothin lapsuuteen Helsingin Katajanokalla. Vuoden 1918 traagisen sisällissodan tietänevät kaikki, mutta harvempi muistanee, että tuona vuonna, myös sodan loputtua, kärsittiin hirvittävästä elintarvikepulasta ja suoranaisesta nälästä. Se koetteli rankasti erityisesti pääkaupunkiseutua, jossa ruoka oli lähes lopussa ja vähäisestäkin taisteltiin. Kaikenlaiset rosvot, väärentäjät ja salakuljettajat olivat liikkeellä.

Joillain oli kuitenkin vähän helpompaa. Heillä, joilla oli kytköksiä maaseudulle.

Adolf Ehrnrooth kertoi aikanaan, kuinka suunnaton helpotus oli, että suvun tilalta Kirkkonummelta saatiin perheeseen jotain ruokaa – kun kaupoista se oli loppu. Ehrnroothin perhe ei ollut ainoa. Itse asiassa viranomaiset tuolloin suorastaan kehottivat helsinkiläisiä ottamaan yhteyttä maalaissukulaisiin ja -tuttaviin ruoan saamiseksi – kaupunki ei pystynyt nälkäisiä suita ruokkimaan.

Ja siksi nyt kysymys, hyvät Helsingin päättäjät: jos Suomea koettelisi tulevaisuudessa hätä, kehen me helsinkiläiset ottaisimme silloin yhteyttä? Ei viljellä perunaa Punavuoren puistoissa, ei ole kanaloita Katajanokalla ja hyvin harvalla on enää mummola maalla. Kuinka suuri mahtaisi olla ruoantuottajien halukkuus kriisitilanteessa tehdä kaikkensa meidän helsinkiläisten auttamiseksi – jos asenteessamme ei näy arvostusta?

Tv:ssä pyörivässä Farmi-sarjassa maaseudulle on kuljetettu joukko tunnettuja suomalaisia selviytymään arjesta. Burgerimiehenä tunnettu Akseli Herlevi toteaa sarjan avausjaksossa viisauden, jonka soisi leviävän:”Musta tuntuu, että jengi on unohtanut, mistä ruoka tulee. Eiks maatila ole se paikka, mistä ruoka loppuu viimeisenä?”

Ymmärtävätköhän ihan kaikki sen tässä maassa?