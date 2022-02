Nyt saa taas juhlia baarissa puoleen yöhön – Robertino tilasi tuopillisen kermaa

Ravintolat saavat maanantaista alkaen olla auki puoleenyöhön ja tarjoilla alkoholia kello 23:een asti. Ilta-Sanomat kävi tutustumassa ystävänpäiväillan karaokehumuun.

Loska loiskuu Aleksis Kiven kadulla ystävänpäiväiltana. Kello on 18, ja karaokebaari Populus on juuri avannut ovensa. Ovesta luikahtaa sisään mies, joka harppoo vakain askelin baaritiskille ja haluaa laulaa.

– Tangoa! hän sanoo.

Baari ottaa sisääntulijan vastaan tunnistettavalla baarin tuoksulla ja tauotta soivalla tanssimusiikilla.

Tila on häntä ja baarimikkoa lukuun ottamatta tyhjä, mutta se ei menoa haittaa. Mies vetäisee Reijo Taipaleen Kangastuksen varmoin ottein ja kuulaalla äänellä.

Populus on normaaliaikoina avoinna vuorokauden ympäri.

Vielä syksyllä 2020 laulu raikui Populuksessa vuorokauden ympäri eli niin sanotusti 24/7. Tänään ovet ovat auki puoleenyöhön ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, mutta karaokea täällä on saanut vedellä viimeisimpien aukiolorajoitusten aikanakin.

Kun laulu loppuu, sisään pelmahtaa miehen maireasti hymyilevä ystävä, joka esittäytyy Robertino Schwartziksi. Hänkin on tullut laulamaan, mutta tilaa ensin tuopillisen valkeaa kermaa. Hän hörppää sen parilla kulauksella.

– En osaa laulaa yhtään, mutta laulan silti! hän huikkaa ja tarttuu mikrofoniin.

Vaikka auki oleminen on rajoitetusti ollut mahdollista, osa paikoista on pitänyt ovensa kokonaan kiinni. Eräs tällainen on Katajanokalla sijaitseva Wallis Skatta. Karaokebaari on ollut suljettuna joulun aatonaatosta alkaen, kunnes ovet viimein avautuivat maanantaina kuudelta.

Pitkään suljettuna olleen Wallis Skattan ravintolapäällikkö Malla Rosenius kiinnitti oveen aukiolosta kertovaa lappua.

Ravintolapäällikkö Malla Rosenius teippaa asiasta kertovaa lappusta ulko-oven lasiin. Hän kertoo olleensa lomautettuna kolmatta kertaa kahden vuoden sisään. Töiden jatkumisesta hän on erittäin ilahtunut.

– Olen sellaisella alalla, josta olen aina ajatellut, että on aina töitä. Sitten kun yhtäkkiä menee tulot, niin kyllä se vaan tuossa lompakossa näkyy, hän sanoo.

Ensimmäisen parin tunnin aikana sisällä ei näy kolmen henkilökunnan jäsenen lisäksi ketään. Karaokelaitteisto on kuitenkin tänään viritetty valmiiksi ihmismassoja varten. Korkeaan kattoon kiinnitetty diskopallon sähköpistoke tosin riippuu vielä pistorasian ulkopuolella.

Walliksessa oli rajatonta autiutta maanantai-iltana.

Tämän illan odotukset ovat Roseniuksen mukaan maltilliset, sillä ystävänpäivä on aina ollut melko rauhallinen. Maanantaillakin voi olla osansa, eikä toisaalta sääkään varsinaisesti näyttäisi työntävän kansaa sohjonkyntöön.

– Viikonloppuun on aika kovat odotukset. Kyselyitä on tullut yllättävän paljon, että miten ollaan auki.

Säätytalon vieressä läpitunkemattoman mustaksi teipattujen ikkunoiden takana humu alkaa vähitellen yltyä.

Kahdeksalta avautuneen ravintola Pataässän ovi käy tasaisen verkkaisesti, ja pikkuhiljaa aava lattia täyttyy muustakin kuin savukoneen terävistä tussahduksista. Väkimäärä on silti kellon lähestyessä iltayhdeksää laskettavissa vielä kahden käden sormilla.

Niina Tenhunen tuli viettämään ystävänpäiväiltaa ystävänsä kanssa.

Niina Tenhunen, 40, vetäisee muitta mutkitta Yön kappaleen Hän tanssi kanssa enkeleiden. Suorituksen jälkeen hän paljastaa käyneensä jo parin vuoden ajan laulutunneilla, ja karaokevetäisy tuntui siksikin helpolta.

Hän on saapunut viettämään ystävänpäiväiltaa parhaan ystävänsä Natalian, 30, kanssa.

– Jaamme aivan kaiken. Ollaan sydänystäviä todella, Niina Tenhunen kertoo.

Pataässän lähellä sijaitsee muun muassa Helsingin Tuomiokirkko.

Ravintola- ja tapahtuma-alalla työskentelevät ystävykset ovat molemmat lomautettuina. Pöytään on nyt kannettu kaksi Virtasta, eli kirkkaaseen viinaan sekoitettua energiajuomaa.

– Lähdettiin eilen yksille, ja tässä sitä ollaan, he nauravat.

Vaikka normaalia hiljaisempi Pataässä on Tenhusen mielestä hieman ankea, ovat pidemmät aukioloajat heidän mieleensä. Ehkä tänäkin iltana hurvitellaan vaikka keskiyöhön asti.