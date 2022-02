Uusi alavariantti ei tarttunutkaan omikronin aiemmin sairastaneisiin, mutta asiantuntija varoittaa silti

Husin diagnostiikkajohtajan mukaan kyse ei ole erityisen merkittävästä asiasta epidemian kannalta.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen uusi alavariantti ei välttämättä olekaan tarttunut aivan niin tehokkaasti kuin on kerrottu.

Tanskassa kerrottiin tapauksista, joissa uusi BA.2-variantti on tarttunut potilaaseen, joka on sairastanut aiemman BA.1-variantin aiheuttaman taudin vain kuukautta aiemmin. Myös Ilta-Sanomat on kertonut tapauksesta.

Norjan kansanterveysviranomainen Folkehelseinstituttet (FHI) kiisti väitteet Helsingin Sanomille torstaina. FHI:n mukaan Tanskassa on levinnyt väärä tieto.

– Norjassa ei ole todettu uudelleentartuntoja, joissa ensimmäisen tartunnan olisi aiheuttanut BA.1-alavariantti ja toisen BA.2, FHI:n virologi Karoline Bragstad kommentoi HS:lle.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ei ole muuttanut käsitystään siitä, etteikö tartunta voisi tulla toiseenkin kertaan.

– Vaikka Tanskan kautta tullut tieto näistä Norjan re-infektioista ei pitänyt paikkaansa, näitä tämäntyyppisiä kommentteja on tullut muualtakin. Itse pidän aika todennäköisenä, että näitä tartuntoja tulee, mutta odotetaan kuukausi tai kaksi, niin nähdään, mikä se laajempi kuva on.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää melko todennäköisenä, että toisia tartuntoja tulee, vaikka Norjan tieto ei pitänytkään paikaansa.

Hän sanoo, että varmistuminen viruksen kulloisestakin variantista on vaikeaa, koska virusten tyyppejä ei selvitetä täydessä laajuudessa.

– Se, että viruksia ei ole tyypitetty ja osoitettu, ei ole ehkä ihan sama asia kuin se, etteikö niitä re-infektioita olisi.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään systemaattista tietoa siitä, mikä virusvariantti henkilöön tarttuu ja minkä jälkeen.

– Husin oma linjaus on, että sairastettu koronainfektio antaa riittävän suojan kolmen kuukauden ajaksi, ja se perustuu infektiolääkäreiden arvioon. Joillakin se suoja voi olla lyhyempikin, sillä biologisissa ilmiöissä sitä ei voi niin tarkasti sanoa.

Epidemian kokonaisuuden kannalta asialla ei ole Lehtosen mukaan kovin suurta merkitystä.

– Minun käsittääkseni deltaakin ovat jotkut sairastanut kahteen kertaan. Kyse on enemmän siitä, millainen henkilön immuniteetista on infektiota vastaan tullut. Välttämättä lievästä infektiosta ei kauhean hyvää immuniteettia tule.