Kommentti: Sanna Marinin hallitus pelasti vanhukset kovalla hinnalla – nyt Suomea uhkaa katastrofi, joka voi tuhota kokonaisen sukupolven

Nuorille tehty kysely paljastaa hälyttävän seikan Suomen tulevaisuudesta, kirjoittaa Anttijussi Ripaoja.

Alle 30-vuotiaista nuorista jopa 79 prosenttia kertoo henkisen hyvinvointinsa heikentyneen koronarajoitusten takia, käy ilmi nuorisoalan kattojärjestön Allianssin ja MTV Uutisten teettämästä kyselystä. Tulos on hälyttävä.

Kun hallitus pyrki tiukoilla koronarajoituksilla turvaamaan vanhusten terveyden, se unohti yhteiskuntamme kriittisimmän ikäluokan – nuoret. Heiltä vietiin kaikki: harrastukset, lähiopetuksen tuoma yhteisöllisyys ja kodin ulkopuoliset turvaverkot. Kaupan päälle he saivat vielä otsaansa leiman koronataudin holtittomina superlevittäjinä.

Tänä keväänä lukioista, ammattikouluista ja korkeakouluista valmistuu joukko tulevaisuuden toivoja, jotka eivät välttämättä ole opiskelleet tutkinnostaan kuin murto-osan perinteiseen tapaan lähiopetuksena.

Vain harvoilla on riittäviä valmiuksia täysipainoiseen etäopiskeluun, minkä vuoksi työmarkkinoille siirrytään puutteellisilla taidoilla. Koulunkäynnissä on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin vain pänttäämisestä. Nuoret tarvitsevat vertaisiaan, joiden kanssa jakaa arjen iloja ja murheita. He tarvitsevat perinteisiä tapahtumia, joissa kokea yhteenkuuluvuutta ja olla ylpeä omista saavutuksistaan. Teams, Zoom ja some eivät riitä – ihmiset tarvitsevat aitoja kohtaamisia, erityisesti nuoret.

– Jollei nuoriin suunnata tosissaan huomiota ja resursseja, olemme vaarassa menettää kokonaisen ikäluokan, jyrähtää Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Asia on todellakin näin. Jos korona-aikana jatkokoulutukseen ja työelämään siirtyviä nuoria ei nopeasti aseteta tärkeysjärjestyksessä etusijalle, puhutaan eläkepommin ohella pian myös masennus- ja burnout-pommista. Sen purkaminen on aloitettava välittömästi, ja siihen tarvitaan muutakin kuin ”koettakaa jaksaa” -tsemppiviestejä.