Nyt pääsevät ääneen Suomen nuoret ammattilaiset – tätä kaikkea on luvassa

Kun Milla Tujula, 21, joitakin vuosia sitten aloitti ammattikoulussa rakennusalan opinnot, jotkut ihmettelivät avoimesti hänen valintaansa.

Tujula oli saanut peruskoulusta hyvän todistuksen, joten sivulliset hämmästelivät, miksi ihmeessä hän meni ammattikouluun, vaikka olisi niillä arvosanoilla päässyt muuallekin.

Tujulan kohtaamat ihmettelyt kertovat hyvin siitä, että ammatilliseen koulutukseen liittyy Suomessa edelleen turhia ennakkoluuloja. Näin siitä huolimatta, että talonrakentajat, lähihoitajat, koodaajat, kokit ja muut ammattikouluista valmistuvat ovat alansa kovia ammattilaisia ja lisäksi suomalaiselle yhteiskunnalle aivan välttämättömiä.

Ilta-Sanomat nostaa koko ensi viikon ajan esiin suomalaisen ammattikoulutuksen hienoja mahdollisuuksia ja kertoo ammattikoulusta valmistuneiden nuorten inspiroivia tarinoita.

Heti maanantaina tulee julki Ilta-Sanomien 16-sivuinen Nuoret osaajat -liite. Liitettä voi hyödyntää koulujen opetuksessa tai sieltä voi vaikkapa hakea vinkkejä ja innostusta omia tulevia alavalintoja pohtiessa.

Nuoret osaajat -teema on pitkin viikkoa näkyvästi esillä myös muualla Ilta-Sanomien verkossa.

Teemaviikon aikana ääneen pääsevät tietenkin ammattikouluista valmistuneet nuoret osaajat itse.

Tarinansa kertoo esimerkiksi Jonne Kurikka, jolle monet naureskelivat, kun hän 21-vuotiaana ammattikoulupohjalta aloitteli omaa LVI-yritystä. Vähättelevät naurut loppuivat viimeistään silloin, kun Kurikka kolmekymppisenä myi osuuden yrityksestään ja sai yli kahden miljoonan euron tulot.

Jonne Kurikka perusti oman LVI-alan yrityksen 21-vuotiaana.

Raha ei kuitenkaan ole nuorelle menestyjälle se tärkein asia. Kurikka tekee edelleen pitkää päivää toimitusjohtajana, ja sydämenasia hänelle on nyt se, että hän saa omalla yrityksellään tarjottua töitä uusille alan nuorille työntekijöille.

Emeliina Papinniemi, 26, puolestaan on valmistunut ammattiopistosta leipuri-kondiittoriksi. Menestys on ollut huikeaa. Hän on osallistunut kokkiolympialaisiin Suomen maajoukkueen riveissä kaksi kertaa.

Emeliina Papinniemi on kaksinkertainen kokkiolympialaisten kävijä Suomen maajoukkueessa.

Kiehtova tarina on myös palkitulla mestaripuusepällä Antrei Hartikaisella, 30. Pohjois-Karjalan ammattiopiston puuartesaanilinjalta alalle ponnistanut Hartikainen on myynyt veistämiään ja suunnittelemiaan esineitä ympäri maailman. Tammikuussa hänen käsin tekemänsä kaappi lähti viisinumeroisella summalla Dubaihin.

Antrei Hartikainen on palkittu mestaripuuseppä.

