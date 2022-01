Yhdellä alueella ennakkoäänestys on ollut muita vauhdikkaampaa – taustalla kahden kaupungin kiivas kiista

Jos riitely kaupunkien välillä jatkuu, koko Etelä-Savon maakunta on vaarassa, Ilta-Sanomille arvioidaan.

Eteläsavolaiset olivat koko maan ahkerimpia äänestäjiä tiistaina päättyneessä aluevaalien ennakkoäänestyksessä. Ennakkoon äänensä Etelä-Savossa antoi lähes kolmannes äänioikeutetuista.

Entinen kansanedustaja ja ministeri Jouni Backman arvioi, että aktiivisuuteen saattaa vaikuttaa Mikkelin ja Savonlinnan välinen vastakkainasettelu, mutta se ei selitä kaikkea.

– Savonlinna puolustaa vaaleissa keskussairaalaansa ja Mikkeli omaansa. Aina kun on konkreettinen uhka, se aktivoi äänestäjiä, Sitran vanhempana neuvonantaja nykyisin toimiva Backman sanoo.

Pelkästään numeroiden valossa asetelmat ovat Etelä-Savossa niin, että Mikkeli on Goljat ja Savonlinna Daavid, mutta Backmanin mukaan tässä taistelussa lingon kivi saattaa vielä kopsahtaa molempien päähän.

– Ihmiset äänestävät nyt oman alueensa keskussairaalan puolesta, mutta kysymys saattaa olla koko Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevaisuudesta.

Jouni Backmanin mukaan eteläsavolaiset äänestävät aluevaaleissa oman alueensa keskussairaalan puolesta, mutta kysymys saattaa olla koko Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Maakuntakin voi olla uhattuna.

Backman sanoo panneensa merkille, että esimerkiksi Pohjois-Savossa keskustellaan jo täyttä päätä yli puoluerajojen siitä, että hyvinvointialueet ovat asukaspohjiltaan liian pieniä.

– Vaikka Mikkelin ja Savonlinnan välille löytyisikin yhteisymmärrys sairaaloiden työnjaosta, niin alueella on vaivoin edellytyksiä edes yhden nykyisen kaltaisen keskussairaalan ylläpidolle. Kahden keskussairaalan säilyttämistä ilman lisärahoitusta pidän lähes mahdottomana, Backman sanoo.

Terveydenhuoltolakiin on kirjattu lausuma, että Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueet voivat ylläpitää useampaa kuin yhtä keskussairaalaa vuoden 2032 loppuun saakka, mutta erityisrahoitusta tähän alueille ei ole luvattu.

– Itse aikanani eduskunnassa toimineena tiedän, että kun ei johonkin ole rahaa, niin sitten päätökseen liitetään lausuma.

Backmanin mukaan nyt ei kyse ole vain sote-asioista, vaan koko maakunnasta, sen rapautumisesta. Hyvinvointialueista Etelä-Savo ei ole pienin, mutta ikärakenteen, syntyvyyden ja muuttoliikkeen osalta se on Kainuun ohella suurimpia väestötappioalueita.

– Alun perin hyvinvointialueita tuli liikaa ja niistä liian pieniä. Niiden aluejakoa joudutaan varmasti miettimään vielä uudelleen, muuallakin kuin Etelä-Savossa, suuren lääniuudistuksen 1990-luvun lopulla läpi runnonut ex-hallintoministeri sanoo.

Jännitteitä Mikkelin ja Savonlinnan välille lisäsi entisestään se, että Savonlinnan seutu pakotettiin vastoin tahtoaan Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Alueen kunnat olivat päättäneet yhteistyösuunnakseen Pohjois-Savon. Sulkava piti portit auki myös Etelä-Savoon.

Savonlinnan seudun sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Sosteri oli ulkoistamassa tekonivelleikkauksiaan yksityiselle yritykselle, mutta silloisen pääministeri Antti Rinteen (sd) kehotuksesta hankkeesta luovuttiin.

– Jos luovutte yksityistämishupsutteluistanne, saatte itse valita suunnan hyvinvointialueellenne, Rinteen tiedetään Savonlinnassa käydessään luvanneen. Tämän myös Backman vahvistaa.

Savonlinnan seudun irtaantuminen Etelä-Savon hyvinvointialueesta olisi käytännössä merkinnyt lopun alkua koko Etelä-Savon maakunnalle. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) uhkasikin tehdä asiasta hallituskysymyksen ja Savonlinnan seutu määrättiin Etelä-Savoon.

– Mikkelille maakunnan merkitys on aivan eri luokkaa kuin Savonlinnalle, joka ei Etelä-Savon maakuntaa tarvitse. Sillä on muitakin yhteistyövaihtoehtoja eri ilmansuuntiin. Mikkelillä vanhana hallintokaupunkina ja maakunnan keskuksena on sitä vastoin paljon enemmän menetettävää. Kysymys on heti jopa sadoista työpaikoista.

Nyt valittavat hyvinvointialueiden valtuutetut joutuvat ensi töikseen linjaamaan strategian, miten palvelut alueilla järjestetään sillä rahalla, jonka valtio niille osoittaa.

Uuteen rooliin asettautuminen on Backmanin mukaan valtuutetuille iso henkinen ongelma.

– Sillä ei kovin pitkälle päästä, jos jokainen edustaa vain omaa kuntaansa. On osattava asettautua koko alueen päättäjän rooliin. Ellei tätä oivalleta, niin silloin ollaan samassa tilanteessa kuin Mikkeli ja Savonlinna nyt. Muuallakin kuin Etelä-Savossa.

Backmanin mukaan hyvinvointialueiden päätöksenteossa ollaan demokratian peruskysymysten äärellä.

– Kumpaa se tarkoittaa, onko se enemmistövaltaa, vai sitä, että myös vähemmistö huomioidaan.

Savonlinna itse mieli hyvinvointialueen suunnakseen Pohjois-Savon, mutta keskusta käänsi suunnaksi Etelä-Savon. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä uhkasi tehdä asiasta hallituskysymyksen.

”Jos ei löydy kompromissia, niin sitten äänestetään”

Mikkelissä ilmestyvän sanomalehti Länsi-Savon päätoimittajan Timo Laitakarin havaintojen mukaan Etelä-Savon aluevaalit näyttäytyvät Savonlinnan seudulla sairaalavaaleina.

– Ehdolla Savonlinnassa ovat sekä kaupunginjohtaja että Sosterin entinen johtaja nimenomaan omaa keskussairaalaa puolustamassa. Mikkelin seudulla asia otetaan rauhallisemmin, mikä näkyy muun muassa ennakkoäänestysluvuissa.

Mikkelissä äänioikeutetuista äänesti ennakkoon 28,1 prosenttia, Savonlinnassa 34,2 prosenttia.

Laitakari kuitenkin muistuttaa, etteivät jakolinjat mene pelkästään kaupunkien tai seutujen mukaan. Myös puoluekannat vaikuttavat, kun tuleva valtuusto tekee päätöksiä.

– Mutta jos vaikkapa palveluverkosta ei löydy yhteistä kompromissia, niin sitten äänestetään. On silti turha pelko, että toinen puoli maakunnasta muka veisi enemmistöllään toisen puolen palvelut. Uskon, että valtuustoon nousee joka tapauksessa vastuullisia ihmisiä.

Päätoimittaja Timo Laitakarin mukaan Savonlinnakin sairaalansa tarvitsee, mutta Mikkelin sairaala on ehdottomasti ykkönen.

Mikäli Etelä-Savo ei saa kahden keskussairaalan mallilleen erillisrahoitusta ja rahat eivät kahteen riitä, säästöjä pitää Laitakarin mielestä hakea molemmista.

– Kyllä Savonlinnan seutukin pitkien etäisyyksien vuoksi sairaalansa tarvitsee, mutta Mikkelin sairaala on ylivoimainen ykkönen, ihan kokonsa ja tehokkuutensa puolesta, Laitakari toteaa.

Hän sanoo jakavansa Backmanin huolen siitä, että jos riitely kaupunkien välillä jatkuu, koko Etelä-Savon maakunta on vaarassa. Toinen huoli on, saako Etelä-Savo pidemmän päälle pidettyä edes yhden keskussairaalan Mikkelissä.

Etelä-Savon maakunnan alasajoa Laitakari ei lähde maalailemaan, vaikka pohjoissavolaiset konkaripoliitikot Kari Rajamäki (sd) ja Seppo Kääriäinen jo yhdestä Savon maakunnasta jo haaveilevatkin (Sunnuntaisuomalainen 16.1.).

– Jos liitos joskus on ajankohtainen, Pohjois-Savo ole Etelä-Savon kannalta mitenkään ensisijainen suunta. Kouvola, Lappeenranta, Lahti ja Jyväskylä ovat Mikkelistä mitattuina lähempänä kuin Kuopio.

Laitakarin mukaan kannattaa myös muistaa, että Savonlinnan seutu halusi osaksi Pohjois-Savoa jo hyvinvointialueiden valmisteluvaiheessa.

– Alueella arveltiin, että siellä oma sairaala olisi paremmassa turvassa kuin Etelä-Savossa. Se vain tiedetään, että tiukassa ne ovat rahat Pohjois-Savossakin, eikä siellä ollut haluja maksaa Savonlinnan kalliista palveluista.