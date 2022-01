Supon asiantuntija valottaa Venäjän toimintaa tiedustelumaailman varjoissa: ”Koko ajan näkymässä, mutta usein näkymättömissä”

Tiedustelussa ei ole varaa sääliä ketään, sanoo Supon Venäjä-asiantuntija ”Timo” suojelupoliisin podcastissa.

Suomi kiinnostaa Venäjän tiedustelua jatkuvasti, todetaan suojelupolisiin Supodi-podcastin uusimmassa jaksossa. Vieraana podcastissa on Supon Venäjä-asiantuntija ”Timo”, jonka mukaan Suomen valtiojohdolla olisi asiantuntijan mukaan syytä olla Venäjästä kuva niin naapurimaana, vastapuolena, kauppakumppanina kuin eurooppalaisena globaalina toimijana.

Suuren kokonsa ja maantieteellisen läheisyytensä vuoksi Venäjästä ja sen kehityslinjoista olisi hyvä tietää mahdollisimman paljon.

– Olisi hyvä, jos valtiojohto tietäisi Venäjästä kaiken, mutta se voi olla vähän vaikeaa.

Venäjän Suomeen kohdistamaa vakoilua ei saisi asiantuntijan mukaan vähätellä, eikä toisaalta liioitella.

– Täytyy jotenkin löytää sellainen tervejärkinen tasapaino. Ennen kaikkea tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja rauhallista mieltä. Tämä uhka ei poistu koskaan, sen kanssa on vain opittava elämään.

Asiantuntijan mukaan uhka ei ole aina näkyvää. Henkilötiedustelu voi näkyä niin, että peiteviran suojista toimivat tiedustelu-upseerit ottavat yhteyttä mielenkiintoisiin henkilöihin ja potentiaalisiin tietolähteisiin. Tässä toiminnassa Suojelupoliisi yrittää pysyä perässä.

– Se on tällaista hiljaista sodankäyntiä, jota on täällä koko ajan. Voisi sanoa, että se on koko ajan näkymässä, mutta usein näkymättömissä niille, jotka siihen toimintaan eivät ole vihkiytyneet, ”Timo” kuvaa.

Myös häntä on ”ammoisina aikoina” lähestytty, mutta se jäi yhteen kertaan. Lähestymiskohteita on asiantuntijan mukaan vaikea määritellä ulkopuolelta.

– Ulkopuolelta on hyvin vaikea sanoa, minkälaiseen kohteeseen tiedustelu varmuudella iskee ja minkä se ohittaa. Se on hyvin tilannesidonnaista, ja siinä mielessä tässä vastavakoilussa on paljonkin yllätyksiä.

Asiantuntijan mukaan Venäjä osaa tarvittaessa olla ovela ja inhottava, jos se katsoo sen palvelevan omia päämääriään.

– Venäjä on tässä ollut hyvin kovaotteinen, mikä minun mielestäni heijastaa sitä, että Venäjä tuntuu olevan suorastaan hädissään siitä, mitä Euroopan turvallisuudessa tapahtuu.

Vaikka Venäjän tempaukset näyttävät välillä erikoisilta, asiantuntijan mukaan Venäjä ei ole niin yllätyksellinen kuin voisi kuvitella.

– Sillä on tietyt ominaisuudet, jotka perustuvat historiaan, kulttuuriin, pitkiin kehityskaariin, tietynlaiseen tapaan tehdä asioita. Toisaalta Venäjällä on kykyä tehdä nopeita päätöksiä, mikä osaltaan johtuu siitä, että toimeenpanovalta on keskittynyttä ja hyvin koordinoitua.

Asiantuntijan mukaan suomalaisilla on Venäjästä hyvä yleiskäsitys, joka perustuu monipuolisiin kontakteihin. Siinä tosin painottuu hänen mielestään liiaksi kielteiset asiat.

– Tietynlaisesta pinnallisuudesta olisi hyvä päästä vähän syvemmälle venäläisen yhteiskunnan logiikan ja sen toimintatapojen ymmärtämiseen.

Suomi on maana podcastissa haastatellun asiantuntijan mukaan kiinnostava Venäjän naapurina, EU:n jäsenenä ja potentiaalisena Naton jäsenenä. Yhteisestä rajasta huolimatta pieni Suomi on kuitenkin tiedustelukohteena samaa luokkaa kuin muutkin Euroopan maat.

Suomen tiedustelullinen merkitys liittyy lähinnä maantieteeseen ja historiaan.

– Tiedustelu on rauhallisen kylmäveristä ammattilaisen työtä, jonka tehtävänä on tuottaa omalle valtiojohdolle mahdollisimman hyödyllistä tietoa. Siinä ei ole varaa sääliä ketään.