Naapurit järjestävät keräyksen onnettomuudessa menehtyneen tytön perheelle.

Onnettomuudessa menehtyneen 11-vuotiaan tytön perheelle järjestetään rahankeräys Helsingin Pukinmäessä.

Keräystä on käynnistänyt helsinkiläinen Martti Löppönen. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä, jossa menehtyneen tytön perhe asuu. Traaginen tapahtuma on järkyttänyt häntä ja monia muita talossa asuvia.

Koulusta kotimatkalla ollut tyttö jäi kuorma-autosta pudonneen vanerilevykuorman alle 15. joulukuuta.

– Eihän se näin saisi olla. Matemaattisesti tuntuu aivan hullulta.

Löppönen muistaa, että menehtynyt tyttö vietti paljon aikaa pihapiirissä kaksossisaruksensa kanssa kirjoja lukien. Onnettomuuspäivänä tyttö oli kuitenkin liikkeellä yksin.

Löppönen oli lähdössä vaimonsa kanssa kauppaan, kun ohi ajoi hälytysajoneuvoja ja liikenne alkoi ruuhkautua. Hän päätti käydä katsomassa, mitä oli meneillään.

– Onnettomuuspaikalle en yrittänytkään mennä, mutta poliisilta kuulin, että paikalla oli sattunut vakava liikenneonnettomuus.

Silloin Löppönen ei vielä aavistanut, mitä todella oli tapahtunut. Hetkeä myöhemmin Löppönen näki paarit, joiden kyydissä oli ruumispussi.

– Näin pienen nytyn ja totesin, että onpa pieni kuljettaja.

Kotiin palattuaan Löppönen näki talon pihassa itkeviä ihmisiä. Muutamat naapurit kävivät ostamassa perheelle ruokatarvikkeita.

Seuraavana aamuna Löppönen kävi viemässä perheelle kukkia.

Kerroimme aiemmin, että Kela ei ole myöntänyt perheelle hautajaisavustusta. Myöhemmin Löppönen päätti aloittaa jonkinlaisen keräyksen perheen hyväksi.

– Meillä on kuusi lastenlasta ja pojan perheessä on kaksospojat. Minäkin olen joskus lapsuudessa menettänyt veljeni, ja tuli niin lähelle se tilanne. Totesin, että lähden nyt vetämään tätä asiaa.

Keräystuotto on tarkoitettu hautajaisjärjestelyihin ja muihin perheen välttämättömiin kuluihin.

Löppönen haki yhdessä kahden muun asukkaan kanssa pienkeräysluvan keräystä varten. Kerättävä enimmäissumma on 10 000 euroa, jonka hän uskoo tulevan täyteen.

Pienkeräysluvan hakeminen sujui Löppösen mukaan erittäin sujuvasti, vaikka hänellä ei aiempaa kokemusta asiasta ollut. Ennen luvan hakemista täytyi myös perustaa uusi pankkitili.

– Kerroin, mistä on kysymys, ja tilin avaus sujui ihan tunnissa.

Myös varsinainen lupapäätös tuli heti seuraavana päivänä.

Onnettomuuspaikka Pukinmäessä.

Tieto keräyksestä on levinnyt nopeasti Facebookissa. Löppönen on saanut runsaasti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat kertoneet esimerkiksi tietävänsä, miltä on tuntunut menettää kaksoissisarus.

– Olen itse sitä mieltä, että jos me voimme auttaa, miksi me jättäisimme auttamatta.

Löppönen kävi ovella kertomassa keräyksestä perheen aikuisille, jotka olivat hänen mukaansa liikkuttuneita ja kiitollisia.

– Eihän raha ketään takaisin tuo, siitä ei ole kysymys, mutta ihmiset voivat tätä kautta osoittaa omaan osanottoaan, että he eivät ole yksin tässä tilanteessa. Kenties tällainen avustustoiminta voi edes jollain lailla tuoda valoa elämään.

Keräys alkaa 1. tammikuuta 2022 ja päättyy viimeistään maaliskuun lopussa.