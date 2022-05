Psykoterapia on asiantuntijoiden mukaan erittäin tehokas hoitomuoto, mutta Suomessa sen saaminen voi tulla ihmiselle liian kalliiksi.

Timo ei tiedä, miten kauan enää jaksaa käydä töissä. Työ on hänelle tärkeää ja se tuo voimaa, mutta vointi on huono.

– Kaikesta muusta kuin työstä suoriutuminen on minulle hyvin raskasta, hän sanoo.

Timo on voinut huonosti pitkään, ja hän sanoo entisen, yli vuosikymmenen kestäneen parisuhteensa aiheuttaneen suurta tuhoa. Hän erosi entisestä suhteestaan kaksi vuotta sitten ja kertoo lopulta paenneensa turvakotiin. Hän oli kaksi kuukautta sairauslomalla.

Timo haluaisi terapiaan, mutta se ei onnistu.

Timo on yrittänyt saada psykoterapiaa Kelan korvaamana reilusti yli vuoden. Omalla kustannuksellaan Timo ei terapiaan voi mennä, sillä rahaa ei vain ole.

– Minulla on koronan takia kassa ihan tyhjä.

Timolla on ollut vuosien varrella masennusjaksoja, joita on hoidettu tavanomaisilla mielialalääkkeillä. Niistä ei ole Timon mukaan ollut apua, mutta helpotus tuli noin puolitoista vuotta sitten. Timo kertoo saaneensa diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja hän sanoo, että heti ensimmäinen kokeiltu lääke auttoi.

Nyt hän on siinä kunnossa, että haluaisi saada ammattitaitoiselta terapeutilta hoitoa. Hän uskoo, että terapia auttaisi häntä pysymään työkykyisenä ja voimaan jatkossa paremmin.

Erikoissairaanhoidosta kyllä tarjotaan tapaamisia psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, mutta se liittyy hänen sairauteensa eikä ole terapiaa. Hoitavaa lääkäriään Timo tapaa muutaman kuukauden välein.

Ongelmia tuo muun muassa se, että Timo on saanut Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa aikaisemminkin. Se päättyi kolme ja puoli vuotta sitten, ja Kelalla on viiden vuoden karenssi uuteen terapiajaksoon.

– Tajusin vasta terapiajakson loppupuolella, että terapeutti oli minulle täysin väärä. En päässyt yhtään irti ajatuskehistäni, vaan toistelin niitä koko ajan.

Siksi ainut mahdollisuus olisi nyt päästä psykoterapiaan Kelan tukeman vaativan lääkinnälliseen kuntoutuksen kautta. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta annetaan ihmisille, joilla on sairauden tai vamman vuoksi vaikeuksia selviytyä arjessaan.

Timo lähetti ensimmäisen hakemuksen vaativasta lääkinnällisestä psykoterapiasta Kelalle joulukuun 2020 lopussa. Hän on toimittanut Kelalle psykiatrian erikoislääkärin puoltavan lausunnon.

Hylkääviä päätöksiä on tullut kaksi. Koko viime vuoden Timo on yrittänyt saada selkoa vaadittavista liitteistä ja oikeanlaisista lausunnoista.

Timo on valittanut jo kertaalleen sosiaaliturvan muutoslautakuntaan.

Kela ei ota kantaa yksittäisten asiakkaiden, kuten Timon, tapauksiin.

Kelasta kerrotaan, että jos lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian tai kuntoutuspsykoterapian hakemus on hylätty, on yleisimpänä syynä se, etteivät etuuden myöntöperusteet täyty tai hakemuksesta puuttuu tarvittavia liitteitä tai tietoja, joita ei ole saatu pyynnöistä huolimatta.

Näin oli myös Timon tapauksessa, sillä ensimmäisestä hakemuksesta puuttui yksi lausunnoista. Se oli kyllä olemassa ja se liitettiin hakemukseen myöhemmin. Hakemus hylättiin silti.

– Tilanne on absurdi. Edes Kafka ei kirjoittaisi tällaista.

Timo on valittanut asiasta vakuutusoikeuteen.

– Pakko minun on jaksaa, olen päättänyt pitää oikeuksistani kiinni.

Helmikuun lopussa hän soitti sairaanhoitopiirinsä potilasasiamiehelle. Potilasasiamies ohjeisti Timon mukaan häntä tekemään muistutuksen johtavalle lääkärille.

– Vastauksessa kestää 1–2 kuukautta. Kielteisestä päätöksestä minulla on kuulemma oikeus valittaa aluehallintovirastoon.

Kelan mukaan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian hakemusmäärät ovat nousseet vuosittain. Mielenterveyspalvelujen tarve on yleisesti kasvanut Suomessa viime vuosina.

Timon mielestä kyse on suuresta yhteiskunnallisesta ongelmasta.

– Meitä on varmasti muitakin, juuri ja juuri työelämässä ja burn outin partaalla sinnitteleviä ihmisiä.

– Onko tyyli se, että pillereitä vain naamaan ja kuola valumaan suupielistä?

Terapiaan pääsyssä isoja ongelmia

Terapiaan pääsy on Suomessa hyvin usein vaikeaa, sanoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori, Mieli ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck.

– Tämä on järjestelmämme suurin kipupiste, Wahlbeck sanoo.

Hän ei ota kantaa Timon tapaukseen, mutta ongelma koskettaa hänen mukaansa hyvin monia.

Mieli ry:n toiminnanjohtaja Kristian Wahlbeck.

Wahlbeck puhuu asiasta erityisesti Kelan tukeman kuntouttavan psykoterapian kannalta.

– Psykoterapian vaikuttavuudesta on tuhansia hyvälaatuisia tutkimuksia. Se on ensisijainen hoito lievään ja keskivaikeaan masennukseen sekä ahdistuneisuuteen, Wahlbeck sanoo.

Psykoterapia tuottaa Wahlbeckin mukaan pitkäkestoisemman vaikutuksen kuin lääkitys. Usein käy niin, että vain lääkkeillä hoidettaessa oireilu palaa, kun lääkkeet loppuvat. Psykoterapiaa korostaa myös suomalainen Käypä hoito -suositus.

Myös mielenterveyden keskusliiton erityisasiantuntija, valtiotieteiden tohtori Päivi Rissanen tunnistaa Timon kipuilun.

Rissanen pitää hänkin psykoterapiaa erittäin tehokkaana hoitomuotona, joka tutkimusten mukaan tukee töissä pysymistä.

– Periaatteessa ihmisellä on lakisääteinen oikeus saada Kelan myöntämää tukea. Käytännössä tilanne ei useinkaan ole näin yksinkertainen, Rissanen sanoo.

Päivi Rissanen.

Kela noudattaa toiminnassaan lakia, jossa on tarkkaan säädelty, kuka voi saada yhteiskunnan korvaamaa psykoterapiaa.

Raamit ovat joillekin ahtaat, eikä esimerkiksi yli 67-vuotias voi saada Kelan kuntoutusterapiatukea. Myöskään Timo ei voi kuntoutuspsykoterapiaa saada, sillä hän on saanut sitä aiemmin.

– Kelan kuntoutuspsykoterapia on yleinen rahoitusmuoto ja siinä on omat haasteensa, joista yksi on toki se, että uuden psykoterapiajakson voi saada vasta viiden vuoden kuluttua edellisen päättymisestä.

Suurin ongelma on silti se, että jo valmiiksi huonosti voivan ihmisen pitäisi löytää itse itselleen sopiva psykoterapeutti ennen kuin Kela voi tehdä korvauspäätöksen.

– Kun ehdot täyttää, hylkäyksiä Kelalta ei pitäisi tulla. Ongelma on se, että ihmisen pitää itse luoda se hoitosuhde. Mistä löydät psykoterapeutin, jolla on vapaita aikoja, Päivi Rissanen kysyy.

Ongelma on suuri erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Psykoterapeutteja ei välttämättä ole, sillä heitä on liian vähän suurissa kaupungeissakin.

Psykoterapeuttipula johtuu Kristian Wahlbeckin ja Päivi Rissasen mukaan pitkälti vuoden 2012 koulutusuudistuksesta, jossa psykoterapeuttikoulutus siirrettiin yliopistojen tehtäväksi täydennyskoulutuksena.

– Se oli hyvää tarkoittava uudistus, mutta kukaan ei muistanut rahoittaa sitä, Wahlbeck sanoi.

Koulutuksen kustannukset jäivät opiskelijalle, ja psykoterapeutin pätevyyden saaminen voi maksaa jopa 60 000 euroa. Siksi terapeutteja on liian vähän.

Psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta on tehty kansalaisaloite viime vuonna. Eduskunnan sivistysvaliokunta käsitteli aloitetta torstaina 24. maaliskuuta, ja se puolsi maksuttomuutta mietinnössään. Sivistysvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvosto jatkaa maksuttomuuden selvittämistä.

Wahlbeckin mukaan nykyjärjestelmä nojaa liikaa Kelan psykoterapiakuntoutukseen, ja siksikin tilanne on päässyt pahaksi.

Säännöllinen psykoterapia ilman Kelan korvausta on kustannustensa vuoksi useille tavallisille ihmisille mahdottomuus. Kristian Wahlbeckin mukaan se on korvattunakin monelle aivan liian kallista.

– Omavastuu on 30–50 euroa kerta, ja se on monelle liikaa.

Psykoterapiassa käydään tyypillisesti 1–2 kertaa viikossa, ja terapia voi kestää pitkään, vuoden tai pidempäänkin. Myös lyhyt psykoterapia voi olla suureksi avuksi, mutta sitä julkinen terveydenhuolto harvoin tarjoaa.

Wahlbeck näkisi mieluusti, että julkinen terveydenhuolto ottaisi lisää vastuuta asiasta.

Mielenterveysjärjestöt ovat kampanjoineet tilanteen helpottamiseksi Terapiatakuu-nimellä, ja nopeampaa terapiaan pääsyä ajava kansalaisaloite on myös edennyt eduskunnan käsittelyyn.

Jotkin suuret kaupungit, esimerkiksi Helsinki, yrittävät helpottaa tilannetta omilla päätöksillään.

Kristian Wahlbeck näkee, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei vain ole pysynyt muuttuvan yhteiskunnan tahdissa.

Enää suomalaisten terveysongelmat eivät ole tyypillisesti fyysisiä, vaan yli puolet sairaseläkkeistä ja kolmannes sairauslomapäivistä johtuu mielenterveyden ongelmista.

– Olemme tehneet laskelmia, ja helpompi pääsy psykoterapiaan ei tulisi kalliiksi, vaan se tuottaisi säästöjä enemmän kuin kustannuksia, Wahlbeck sanoo.