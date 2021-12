Synkät pilvet kasautuvat Suomen isojen sairaaloiden ylle – ”Kamelin selkä on osin jo katkennut”

Sairaanhoitopiireissä toivotaan, että hoitajat saisivat pitää vuosilomansa suunnitellusti, mutta koronatilanne voi muuttaa kaiken. Lomien perumisesta ja vuoronvaihdoista on varauduttu maksamaan lisäkorvauksia.

Monessa sairaanhoitopiirissä varaudutaan maksamaan hoitajille satojen eurojen korvauksia, jos vuosilomia joudutaan siirtämään.

Koronatilanne on heikentynyt nopeasti, ja sairaalat ovat kuormittuneita. Tehohoidossa oli perjantaina yhteensä 54 koronapotilasta.

Hoitajille maksetaan useissa sairaanhoitopiireissä nyt myös satojen eurojen lisäkorvauksia vuoronvaihdoista, ylimääräisistä vuoroista tai siirtymisestä toiseen yksikköön.

– Kyllä rahakorvaus auttaa osaltaan. Henkilökunta arvostaa korvauksia menetetystä vapaa-ajasta, hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sanoo.

– Tilanne on kuitenkin haasteellinen ja se on kestänyt niin kauan, että eihän se raha kaikkea korvaa. On nyt sellaistakin, että ei edes rahalla haluta tehdä.

Potilassiirtoja on tehty Suomen sairaaloissa koronan takia, ja esimerkiksi Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa on jo vähennetty leikkaustoimintaa.

Myös Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että korona on jo vaikuttanut kiireettömään toimintaan.

Joulunpyhinä sairaalat toimivat tavallisestikin tavanomaista pienemmällä henkilöstöllä.

– Tiettyjä toimenpiteitä ja leikkauksia ei joulun aikaan muutenkaan tehdä, eivät potilaatkaan sitä toivo. Pyrimme mahdollistamaan vapaiden pitämisen henkilöstölle. Kiireellinen hoito pystytään aina järjestämään, Husin hallintoylihoitaja Marja Renholm sanoo.

Tavallisesti hoitajat ovat voineet pitää vuosilomiaan vuodenvaihteessa, mutta tästä on nyt joissakin sairaaloissa koronan vuoksi jouduttu joustamaan.

Esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lomia on järjestelty muihin ajankohtiin, samoin Kanta-Hämeen keskussairaalassa pyritään järjestämään henkilöstölle hengähdystaukoa pyhien tuomilla ylimääräisillä vapailla, eikä tavanomaisissa määrin lomilla.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lomia on järjestelty muihin ajankohtiin.

Toisissa sairaaloissa lomat aiotaan pitää normaalisti, mutta nopeisiin muutoksiin on varauduttu. Tyypillinen korvaus loman siirtämisestä tai keskeyttämisestä tarvittaessa on noin 450 euroa.

Toisessa vaakakupissa painaa hoitohenkilöstön kova kuormitus.

– Tunnistamme sen, että henkilöstömme on kovassa paineessa, ja lomat tarvitaan, Husin hallintoylihoitaja Marja Renholm sanoo.

Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lomat halutaan pitää normaalisti henkilöstön jaksamisen vuoksi.

– Lomien perumiseen mennään vain ääritapauksissa ja lomien siirtäminen korvataan, sanoo sairaalajohtaja Petri Virolainen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lomat pyritään pitämään normaalisti.

Sairaaloissa on tehty suunnittelua pahenevan koronatilanteen ja vuodenvaihteen takia pitkin syksyä.

Henkilöstöä on koulutettu eri osastoilta koronapotilaiden hoitoon, ja erilaisia lisäkorvauksia on otettu käyttöön eri puolilla maata.

Suunnittelua vaikuttaa silti epidemiatilanteen arvaamattomuus. Oulun ja Kuopion yliopistollisista keskussairaaloista kerrottiin perjantaina, että potilas- ja henkilöstö­määrät katsotaan tällä hetkellä päivä kerrallaan joka aamu, ja toiminta suunnitellaan sen mukaisesti.

– Oma alueellinen koronatilanteemme on varsin hyvin hallinnassa, mutta se mikä meitä kuormittaa, on muualla heikentynyt tilanne. Koronatilanne voi heilahtaa hyvin nopeasti. Sen näkee esimerkiksi Oulun tilanteesta, sanoo sairaalajohtaja Olavi Airaksinen Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta.

Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa oli perjantaina 12 koronapotilasta teho-osastolla ja 15 potilasta vuodeosastoilla, ja kuormitus säteili Kuopioon asti.

Hankalan tilanteen vuoksi sairaanhoitopiireissä on käytössä lisäkorvauksia, joita maksetaan tyypillisesti esimerkiksi ylimääräisestä työvuorosta tai vuoronvaihdosta.

– Kyllä kompensaatiot auttavat. Tämä on vain kestänyt niin kauan, että henkisesti olemme kaikki aika kuormittuneita, johtajaylihoitaja Kirsi Leino Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä sanoo.

Joulun lisäksi haastetta sairaaloissa tuo yleinen vaikeus saada osaavaa hoitoalan työvoimaa. Vakituisiin paikkoihin saadaan vielä hakijoita, mutta sijaisten saaminen on suurissakin kaupungeissa nyt vaikeaa.

– Syksyllä meiltä puuttui useita kymmeniä hoitajia, Pirjo Lukkarila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sanoo.

Suuri osa hoitoalan henkilöstöstä on tällä hetkellä kiinni paitsi koronapotilaiden hoidossa, myös näytteenotossa, tartunnanjäljityksessä ja rokotuksissa.

Esimerkiksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on otettu syksyllä kokeiluun niin sanottu rekrytointilisä, joka maksetaan sekä uudelle vakituiseen tehtävään tulevalle sairaan­hoitajalle tai kätilölle että häntä talon sisältä suositelleelle kollegalle.

Tuhannen euron palkkio maksetaan molemmille, kun uusi hoitaja on ollut työssä puoli vuotta. Samantyyppistä mallia harkitaan ainakin Pohjois-Pohjanmaalla. Kuopiossa rekrytointilisää voidaan maksaa erityisin perustein, jos henkilöstöstä on pula.

Tays ja Hus tarjoavat hoitajille myös apua asunnonhankintaan.

Kannustimet Näin hoitajille korvataan Kuormittuneen tilanteen vuoksi maksettavat lisäkorvaukset vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Korvaukset ovat kuitenkin melko samansuuruisia eri sairaaloissa. Loman siirtämisestä tai peruuttamisesta maksetaan tyypillisesti noin 400–600 euron korvaus. Jos hoitaja hälytetään töihin lyhyellä varoitusajalla tai hän tekee ylimääräisen työvuoron, tai jos työvuoro muuttuu äkillisesti, maksetaan monessa sairaanhoitopiirissä 100–150 euron lisäkorvaus. Hus maksaa 250 euron kuukausilisän, jos hoitaja siirtyy vapaaehtoisesti hoitamaan koronapotilaita. Samansuuruinen lisä maksetaan, jos hoitaja saa lyhyellä aikaa monta uutta kollegaa perehdytettäväkseen. Lähde: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Turun yliopistollinen keskussairaala. Tiedot koskevat erityissairaanhoitoa.

Tehyn edunvalvonta-asiantuntijalle Juha Honkakoskelle erilaiset lisäkorvaukset joustojen lisäämiseksi ovat tuttuja, ja niitä on hänen mukaansa tällä hetkellä käytössä laajalti eri puolilla maata.

– Näitä lisiä käytetään enenevässä määrin, kun normaali työvoima ei riitä, Honkakoski sanoo.

Sinänsä satojen eurojen palkanlisät ovat hänestä tervetullut kannuste. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa kestävä.

– Kamelin selkä on osin jo katkennut. Tilanne on huolestuttava. Tärkeää olisi, että pitovoimasta huolehdittaisiin.