Rokotepisteillä on ollut viime aikoina ruuhkaa ainakin Tampereella ja Espoossa. Helsingissä ja Vantaalla ajan saa todennäköisesti samalle päivälle.

Kolmansia koronarokotteita kysytään terveydenhuollosta nyt paljon. Lisäksi tiedustellaan mahdollisuutta aikaistaa oman kolmannen rokotteen ajankohtaa.

Kolmansia rokotteita annetaan tällä hetkellä tiettyihin riskiryhmiin kuuluville ja kaikille yli 60-vuotiaille.

Käytännössä silti harva perusterve kuusikymppinen voi päästä rokotteelle tämän vuoden puolella. Kolmas rokote voidaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tämänhetkisen suosituksen mukaan antaa vasta, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut puoli vuotta.

Kyselyitä tulee siitä huolimatta myös niiltä, joilla toisesta rokotteesta on kulunut vähemmän kuin puoli vuotta.

– Seuraamme THL:n ohjeita, eikä meillä ole mahdollista aikaistaa kolmatta rokotetta puolesta vuodesta. Voimme aikaistaa rokotetta korkeintaan viikon, jotta järjestelmä pysyy joustavana. Kahdella viikolla aikaistamisessa pitää olla hyvä syy, esimerkiksi tulossa oleva leikkaus tai syöpähoito, sanoo Tampereen hoitotyön päällikkö Birgit Aikio.

Lue lisää: Hallitus tahtoo kiirehtiä rokotuksia, THL eri mieltä – näin STM ja Kiuru selittävät näkemyseroa

Rokotteita on käytössä tarpeeseen nähden riittävästi.

Jos jokin pullonkaula rokotustahdissa syntyisi, se olisi Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen mukaan hoitajien riittävyys.

Helsinki hankkii rokottajat ostopalveluna, ja määrää on Turpeisen mukaan mahdollista myös lisätä, jos tarve tulee.

– Aikoja on hyvin saatavilla, rokotteita on hyvin saatavilla ja homma pyörii, hän sanoo.

Tiistaina kolme rokoteannosta oli saanut 3,9 prosenttia yli 12-vuotiaista helsinkiläisistä, ja yli 80-vuotiaista oli kolmannen rokotteen saanut yli 60 prosenttia.

Helsingissä ja Vantaalla rokoteajan voi saada tällä hetkellä jo samalle päivälle.

Espoossa ollaan sen sijaan avaamassa kaksi uutta rokotepistettä, jotta aikoja saadaan käyttöön nykyistä enemmän.

– Kolmansien rokotteiden aikoja on ajoittain ollut huonosti saatavilla, esimerkiksi viime viikonloppuna ajat loppuivat, kertoo Espoon tartuntataudeista vastaava lääkäri Topi Turunen.

Hänen mukaansa aikojen saantia rajaa se, että ensimmäisiä ja toisia annoksia otetaan yhä melko paljon, ja niitä pitää THL:n mukaan priorisoida. Lisäksi resurssia on käytetty paljon hoivakotien ja muiden asumisyksiköiden kolmansiin rokotuksiin.

– Rokotuksia rajoittavana tekijänä ovat yhtä lailla sekä tilat että rokottajat. Pystymme kuitenkin muutaman viikon aikavälillä noin tuplaamaan rokotuskapasiteetin tilojen puolesta, ja rokottajia pitäisi vapautua muun muassa influenssarokotuksista, Turunen sanoo.

Myös Vantaalla on valmius nostaa rokotusmääriä niin henkilöstön kuin tilojen puolesta.

– Meille on tärkeää saada ripeästi rokotteita annettua niille, jotka rokotusvuorossa ovat. Jos rokotettavia tulee kerralla hyvin paljon, voi se aiheuttaa tilapäisesti kuormitusta ajanvarauspalveluihin, sanoo koronarokotuksista vastuussa Vantaalla oleva Piia Niemi-Mustonen.

Tampereen hoitotyön päällikön Birgit Aikion mukaan haasteita voivat aiheuttaa tulevat juhlapyhät, jotka hidastavat tahtia, kun työpäiviä ja henkilöstöä on vähemmän.

Suuri määrä ihmisiä tulee rokotevuoroon alkuvuodesta, ja esimerkiksi Tampereella aiotaan avata paljon uusia rokoteaikoja keväälle.

– Vielä meillä on kapasiteetti riittänyt.

Lue lisää: Pfizer lupaa päivitetyn korona­rokotteen tarvittaessa jakeluun sadassa päivässä

Vaikka kolmas rokoteannos herättääkin nyt eniten kiinnostusta, on esimerkiksi Tampereella ja Vantaalla huomattu kasvua myös ensimmäisen rokotteen ottajien määrässä.

Tampereen hoitotyön päällikkö Birgit Aikio arvelee, että taustalla lisääntyneeseen kiinnostukseen ovat muun muassa ravintoloiden ja tapahtumien vaatimat koronapassit.

Lisääntynyt kiinnostus on näkynyt ruuhkana walk in -rokotepisteillä, joilla rokotteiden menekkiä on muutenkin vaikeampi ennustaa.

– Viikonloppuna oli ruuhkaa, niin oli myös tiistaina, Aikio sanoo.

Kolmas rokoteannos on herättänyt entisestään mielenkiintoa uuden koronavirusmuunnoksen eli omikronviruksen vuoksi.

Ensimmäiset käytännön tiedot rokotteiden tehosta omikronmuunnosta vastaan on saatu Israelista, jossa terveysministeri arvioi, että kolme annosta Pfizerin rokotetta näyttäisi suojaavan myös koronaviruksen omikronmuunnokselta.

Lue lisää: Biontechin johtaja korona­rokotteen tehosta omikroniin: Suojaa toden­näköisesti vakavalta taudilta

Lääkeyhtiöt kertoivat viime viikolla selvittävänsä rokotteidensa tehoa uutta virusmuunnosta vastaan, ja Pfizerin kanssa rokotetta kehittäneeltä Biontechiltä kerrottiin, että päivitetty rokote saataisiin tarvittaessa jakeluun sadassa päivässä.

Biontechin ja Pfizerin Comirnaty -rokote on Suomessa eniten annettu koronavirusrokote.

Rokotevälin mahdollisesta lyhentämisestä ja kolmannen rokotteen laajentamisesta kaikkiin ikäryhmiin on viime viikkoina käyty muutenkin kiivasta keskustelua. Asiasta keskusteltaneen keskiviikkona Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän kokouksessa.

Koronarokotteen teho hiipuu, kun toisesta annoksesta kuluu useita kuukausia. Kolmansien rokotteiden kiirehtimisen puolesta ovat ottaneet kantaa muun muassa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja ylilääkäri Marjukka Myllärniemi.

THL:n mukaan vakavia tautimuotoja ovat saaneet silti saaneet etenkin rokottamattomat ja ne, joiden vastustuskyky on iän tai perussairauksien vuoksi hiipunut. Näitä riskiryhmäläisiä rokotetaan jo kolmansilla rokotteilla.