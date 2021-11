Verityöstä epäillyn kaksikon pakomatka tyssäsi kainuulaiselle pikkupaikkakunnalle satojen kilometrien päähän murhapaikasta.

Ruumis löytyi roska-astiasta Helsingin Tapaninvainiolta ja epäillyt Kainuusta Suomussalmelta. Surma- ja pakopaikan välinen etäisyys on noin 670 kilometriä. Autolla matkan taittamiseen kuluu yhtä soittoa kahdeksatta tuntia.

Helsingin Tapaninvainion mattomurhasta epäillyt kainuulaislähtöinen 28-vuotias nainen ja 27-vuotias helsinkiläismies otettiin lauantaina illalla kiinni Kainuusta Suomussalmelta, noin 7 500 asukkaan kunnasta.

IS:n saamien tietojen mukaan epäillyt saapuivat Suomussalmelle henkilöautolla ja kirjautuivat sisään keskustassa sijaitsevaan Kylpylähotelli Kiannon Kuohuihin.

Hotellin vastaanotossa huonevarauksen yhteydessä heidän käytöksensä oli kuitenkin herättänyt huomiota ja epäilyksiä henkilökunnassa.

Kaksikko oli varannut majoituksen yhdeksi yöksi, mutta tarkkojen henkilötietojen antaminen oli sujunut nahkeasti ja epämääräisesti.

– Henkilökunnalla heräsi epäilys siitä, ovatko he mahdollisesti entuudestaan tuttuja henkilöitä, joiden kanssa olisi aiemmin ollut ongelmia. Nimien ja yhteystietojen saamisessa oli vaikeuksia. Maksu tapahtui käteisellä, ja toisella heistä ei kuulemma ollut lainkaan puhelinta käytössään, mikä on nykypäivänä epäuskottavaa. Lisäksi he olivat varauksen yhteydessä antaneet täysin väärät nimet, IS:n lähde kuvailee tapahtunutta.

Hän ei tahdo nimeään julkisuuteen, koska asia kytkeytyy vakavasta rikoksesta epäiltyihin henkilöihin.

Kylpylähotelli sijaitsee Suomussalmen kunnan keskusta-alueella.

Hotellin oma turvallisuusselvitys osoitti, etteivät majoittujat olleet entuudestaan tuttuja. Henkilökunta asioi heidän kanssaan normaalin tapaan epäilyksistä huolimatta.

Käteisellä maksettu huone luovutettiin heille käytötön.

Vielä tässä vaiheessa Suomussalmella ei tiedetty mitään siitä, että naapurinmiehen aamuinen roskienvientireissu oli johtanut murhatutkinnan käynnistymiseen Helsingin Tapaninvainiolla.

Piharoskiksesta oli löytynyt noin 40-vuotiaan virolaismiehen ruumis mattoon käärittynä. Teosta epäilty nainen on hänen naisystävänsä. He asuivat yhdessä surmatalossa.

Jonkin ajan kuluttua kaksikon saapumisesta poliisi otti yhteyttä hotelliin. Virkavalta kertoi epäilevänsä, että hotellissa saattaa majoittua henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta epäiltyjä henkilöitä.

Suoranaista yhteyttä murhaepäilyyn poliisi ei vielä tässä vaiheessa tuonut ilmi, mutta jostakin vakavammasta vaikutti IS:n lähteen mukaan joka tapauksessa olevan kyse.

Hotellin turvakamerakuvista ilmeni, että Kiannon Kuohuissa todella majoittui poliisin tavoittelemia henkilöitä.

Henkilökuntaa suositeltiin käyttäytymään täysin tavallisesti kaksikkoa kohtaan, jotta he eivät ymmärtäisi olevansa tarkkailun alla.

– Heille ei saanut antaa vinkkiä siitä, että he ovat haussa, IS:n lähde kertoo.

IS:n tietojen mukaan nainen oli poistunut hotellista pikapuoliin sisäänkirjautumisen jälkeen, mutta mies jäi hotellille ja kulki huoneen ja ulkotilojen välillä.

Murhan epäillään tapahtuneen tässä paritalossa Tapaninvainiolla. Naapureiden mukaan asunnossa oli toisinaan vietetty levotonta elämää. Uhri ja teosta epäilty nainen asuivat surma-asunnossa yhdessä.

Kun murhaepäiltyjen saapumisesta oli ehtinyt kulua noin 2,5 tuntia, poliisi teki iskun hotellille. IS:n lähteen mukaan mies napattiin hotellin välittömästä läheisyydestä. Kello oli tässä vaiheessa noin puoli yhdeksän lauantaina illalla.

Poliisi on vahvistanut, että myös nainen otettiin kiinni Suomussalmen alueelta, mutta tarkkaa paikkaa ei ole kerrottu.

Epäillyt vangittiin keskiviikkona aamupäivällä Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Nainen vuodatti kyyneliä oikeussalissa. Kummallakin on aiempaa rikostaustaa.

Tutkinnanjohtaja Jari Koski kertoi IS:lle keskiviikkona vangitsemisistunnon jälkeen, että epäiltyjä on kuulusteltu, mutta esitutkinta on vielä täysin alkuvaiheessa.

Hän ei kommentoi, ovatko epäillyt myöntäneet tai kiistäneet teon tai millä tavoin henkirikos on tehty. Poliisi pidättäytyy tässä vaiheessa myös uhrin ja epäiltyjen välisten henkilösuhteiden kommentoinnista.

