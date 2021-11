Tutkinnanjohtajan mukaan tutkittava rikosnimike on täsmentynyt tapoksi. Surmista epäilty poika vangitaan todennäköisesti keskiviikkona.

Poliisi on edistynyt Vantaalla tapahtuneen eläkeläispariskunnan surman tutkinnassa. Epäiltynä on noin seitsemänkymppisen pariskunnan oma poika, joka on syntynyt vuonna 1984.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista vahvistaa, ettei perheen länsivantaalaisessa omakotitalossa asunut muita henkilöitä vanhempien ja pojan lisäksi.

IS kertoi aiemmin, että vanhempiensa surmista epäillyllä pojalla on ollut pitkäaikaisia psyykkisiä ongelmia, eikä hän vanhempiensa pyrkimyksistä huolimatta ollut saanut asianmukaista hoitopaikkaa.

Lue lisää: Naapurit kertovat: Vantaalla surmattu eläkeläis­pariskunta oli hoitanut sairasta poikaansa vuosia

Epäilty otettiin kiinni sunnuntaina alkuillasta sen jälkeen, kun hän oli ajanut autolla ulos maantieltä ja poliisi tavoitti hänet kulkemassa kadulta.

Tutkinnanjohtaja vahvistaa nyt, että myös surmien epäillään tapahtuneen sunnuntaina eikä aiemmin viikonlopun aikana.

Poliisin mukaan tutkittava rikosnimike on täsmentynyt tapoksi, eikä esimerkiksi erittäin raakaan ja harkittuun tekotapaan viittaavaksi murhaksi.

– Kyllä tässä vaiheessa näyttää vahvasti siltä, että tappo olisi rikosnimike, Tyynelä sanoo.

Lue lisää: Miehen epäillään surmanneen vanhempansa Vantaalla – kuvat kiinniottopaikalta

Toistaiseksi poliisi ei avaa julkisuuteen lainkaan teon motiivia tai sitä, millainen tilanne surmia edelsi.

Tyynelä ei myöskään kommentoi, miten tieto vainajista tavoitti virkavallan tai onko poliisilla esimerkiksi mahdollista tekovälinettä hallussaan.

Poliisi kertoo kuulustelleensa muita perhepiiriin kytkeytyviä henkilöitä tapauksesta. Epäiltyä itseään ei ole vielä kuulustelu kiinniottonsa jälkeen.

– Hänellä on kuulustelu tänään tiistaina.

Epäillyn vangitsemiskäsittely pidetään Tyynelän arvion mukaan oletettavasti keskiviikkona.