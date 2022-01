Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia ja johtava digitaalinen media. Etsimme kesätyöntekijöitä kesäksi 2022. Haku on nyt käynnissä. Lue myös viiden iltsulaisen kertomukset siitä, millaista työ meillä on.

Ilta-Sanomissa pääset tuottamaan sisältöjä, joita seuraavat päivittäin miljoonat suomalaiset ja joista kaikkialla ympärilläsi puhutaan.

IS:n journalistit ovat kovia ammattilaisia, jotka tekevät Suomen kiinnostavinta sisältöä IS.fi:hin, ISTV:hen, painettuihin printtituotteisiin, Sanoman radiokanaville ja Ilta-Sanomien sosiaalisen median kanaviin.

Ilta-Sanomissa pääset vaikuttamaan aidosti, sillä sisältösi tavoittavat koko kansan ja kaikki ikäryhmät. Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan Ilta-Sanomat on Suomen suurin media. Ilta-Sanomat tavoittaa viikoittain IS.fi:n ja painetun lehden kautta yli 3 miljoonaa eri lukijaa.

Haemme kesätyöntekijöitä seuraaviin toimituksiin:

Uutiset (kotimaa, ulkomaat, rikos, radiouutiset, Plus)

Yhteiskunta (Taloussanomat, politiikka)

Urheilu

Viihde

ISTV

Lifestyle

TV-lehti/tv-toimitus

Visuaalinen toimitus

Töitä on tarjolla toimittajille, valo- ja videokuvaajille, videoeditoijille, kuvatoimittajille, verkon visualisteille, taittajille ja graafikoille.

Olet etsimämme hakija, jos tiedät, mikä suomalaisia kiinnostaa ja miten sisältöä tehdään modernein tiedonvälityksen keinoin mobiili edellä. Olemme kiinnostuneita monipuolisesta elämänkokemuksesta ja erilaisista koulutustaustoista.

IS on valtakunnallinen media, joten eduksi on, jos tunnet Suomea ja suomalaisia myös suurten kaupunkien ulkopuolella.

Kesätyöntekijöiksi valituille tarjoamme hektisen, mutta antoisan kesän toimituksessa, joka sykkii uutisia ja puheenaiheita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kuten IS:n digin julkaisuvastaava Nelli Lapintie (kesätoimittaja vuodelta 2019) tiivistää:

– Töissä ei ole ikinä tylsää.

Nellin ja neljän muun iltsulaisen mietteitä työstään voit lukea lisää alta.

Kiinnostuitko? Hae paikkaa mieluiten heti tai viimeistään 16. tammikuuta 2022 mennessä sähköisellä hakulomakkeella, jonka löydät alla olevasta linkistä:

Hae kesätöihin Ilta-Sanomiin!

Videolta voit katsoa, millaista työ Ilta-Sanomissa on:

” Omia vahvuuksia ja tyyliä kannattaa tuoda työssä rohkeasti esille – ja se on ihan parasta!

Iida Hallikainen, 27

Toimittaja radiossa sekä uutis- ja yhteiskuntatoimituksessa

Olen Iida Hallikainen, Ilta-Sanomien radiotoimittaja ja uutis- ja yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Minut löytää aikaisin aamulla äänityskopista, aina silloin tällöin studiosta Radio Rockin korporaation kanssa tai IS:n toimituksesta nenä ruudussa kiinni. Työnkuvani on monipuolinen. Radiotoimittajana valitsen ja kirjoitan, äänitän ja editoin sähkeet Sanoman radiokanaville. Välillä käyn eri radiokanavien lähetyksissä juttelemassa kiinnostavista uutisaiheistamme juontajien kanssa. Uutistoimittajavuoroissa saatan olla yhtenä hetkenä STM:n tiedotustilaisuudessa kyselemässä kysymyksiä, kirjoittaa verkkosivuillemme kommentin tai haastatella presidenttiä. Ilta-Sanomissa olen aloittanut työt vuonna 2020. Koulutukseltani olen hiljattain valmistunut poliittisen historian valtiotieteiden maisteri. Olen kotoisin pienestä kylästä itärajalta. Moni sanoo, että olemuksestani huokuu karjalainen huumori, sitkeys ja rohkeus. Ilta-Sanomissa työskentely onkin opettanut sen, että omia vahvuuksia ja tyyliä kannattaa tuoda työssä rohkeasti esille – ja se on ihan parasta! Timanttisinta juuri Ilta-Sanomissa työskentelyssä ovat iso yleisö ja lukemattomat mahdollisuudet kehittyä. Radiossa uutiseni kuulee päivittäin yli miljoona ihmistä. Ilta-Sanomia parempaa työyhteisöä oman osaamisen kehittämiseen ei ole. Sanomatalo on valtava mediatalo, joka toimii kirjaimellisesti kaiken keskipisteessä. Täällä pääset toteuttamaan aidosti itseäsi ja tekemään merkityksellistä työtä.

” IS:ssä pääsee seuraamaan vierestä alan kovimpia tekijöitä, ja siinä oppii väkisinkin paljon.

Ville Touru, 27

NHL-kirjeenvaihtaja, urheilutoimitus

Olen Ville Touru, Lempäälästä lähtöisin oleva urheilutoimittaja. Päädyin Ilta-Sanomiin ensi kerran syksyllä 2016 sattuman kaupalla kirjoittelemaan lyhyitä saatetekstejä jääkiekkovideoiden oheen, kun SM-liigan tv-oikeudet olivat vielä Sanomalla. Jotakin tein ilmeisimmin siinä pikkuhommassa oikein, sillä polkuni IS:ssä jatkui sen jälkeen TTT- ja kesätoimittajahommissa. Syksyllä 2019 lähdin Kanadaan IS:n ja Urheilulehden NHL-kirjeenvaihtajana, ja pesti jatkuu edelleen. Lyhyesti kiteytettynä IS:ssä työskentelyssä parasta on, että isompaa julkaisualustaa ei Suomesta löydy. Tätä parempaa paikkaa kehittyä tuskin on. IS:ssä pääsee seuraamaan vierestä alan kovimpia tekijöitä, ja siinä oppii väkisinkin paljon. Olen päässyt työni ansiosta NHL-pukukoppeihin ja esimerkiksi hiihdon MM-kisoihin. Välillä olen päätynyt myös erikoisiin tilanteisiin, kuten vaikkapa jahtaamaan Patrik Lainetta golfautolla tai juttelemaan hississä NHL:n ykköspomon Gary Bettmanin kanssa – joka muuten käytti tyylikkään pukunsa kanssa arkisia lenkkareita. Yksittäiset huippuhetket ovat kuitenkin vain pisaroita meressä. Joka päivä motivoivaa on, että Suomen suurimmassa uutismediassa jokainen juttu huomataan, ja sitä lukevat vähintään kymmenettuhannet, välillä sadattuhannet ihmiset.

” Suomen suurimmassa uutismediassa sukelletaan suoraan journalismin syvään päähän.

Wilma Ruohisto, 26

Toimittaja ja kolumnisti, Me Naiset

Olen Wilma Ruohisto, toimittaja ja intohimoihminen Helsingin Punavuoresta. Päädyin Ilta-Sanomiin viitisen vuotta sitten Ylen leivistä. Kokemusta kirjoittavana toimittajana oli tuolloin niukasti, kiinnostusta ja intoa sitäkin enemmän. Huomasin ilokseni, että rohkeus ja uteliaisuus ovat ehkä kaikista tärkeimpiä aloittelevan toimittajan taitoja – Suomen suurimmassa uutismediassa sukelletaan nimittäin suoraan journalismin syvään päähän. Omia ideoita pääsee toteuttamaan alusta asti, mutta kaikkea ei suinkaan tarvitse keksiä itse. Yksin ei jää koskaan. Työskentelin pitkään viihde- ja kulttuuritoimituksessa, missä työtehtäviini kuului nopeaa uutistyötä, henkilöhaastatteluita, tapahtumia, reportaaseja, näkökulmakirjoituksia sekä suoria lähetyksiä niin punaiselta matolta kuin festarien takahuoneista. Olen viettänyt 24 tuntia Big Brother -talossa, haastatellut Hollywood-tähtiä Lontoossa ja hengaillut prinssi Danielin kanssa Slushissa. Joulukuussa hyppäsin Iltsun viihdetoimituksesta Me Naisiin. On siistiä, että näin suuressa mediaorganisaatiossa on mahdollista siirtyä uusiin tehtäviin myös talon sisällä. Olen myös yksi IS:n ja Me Naisten kolumnisteista. Uusien ajatusten, näkökulmien ja puheenaiheiden esittäminen miljoonille suomalaisille omalle sukupolvelleni tärkeistä asioista on ehkä palkitsevinta, mitä voisin tässä vaiheessa uraani toivoa. Kaikista parasta työssäni ovat kuitenkin sen parissa kohtaamani ihmiset ja tarinat. Heiltä olen oppinut kaiken ja samalla sen, ettei toimittajana ole koskaan täysin valmis.

” IS:n toimitus on paras paikka olla silloin, kun jotakin suurta tapahtuu.

Nelli Lapintie, 30

Digin julkaisuvastaava, Ilta-Sanomien uutisdeski

Olen Nelli Lapintie ja työskentelen digin julkaisuvastaavana. Toimituksessa minut voi bongata hektisestä deskistä näyttömeren takaa. Siellä editoin ja julkaisen juttuja, pyöritän etusivua ja seuraan uutisnenä tarkkana, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Aloitin talossa vuonna 2019 kesätoimittajana ja tuuraajana kotimaan- ja ulkomaan toimituksissa. Muutamaan vuoteen on mahtunut paljon. Olen valvonut koronauutisten ja maailman konfliktien parissa, seurannut erinäisiä vaaleja, purkanut ilmastoraportteja, lentänyt helikopterilla Bill Clintonin perässä ja selvittänyt rikollisten taustoja Tukholmassa. Toisaalta olen myös ideoinut sääjuttuja enemmän kuin osaisin myöntää sekä yrittänyt avata lukijoille verenhimoisten hyttysten sielunmaisemaa. IS:n työtehtävät vaihtelevat tiukasta uutisraportoinnista hassuihin puheenaiheisiin – ja juuri se on työn suola. Täällä uusille toimittajille annetaan mahdollisuuksia kasvaa ja kokeilla siipiään kovien ammattilaisten tukemana. Omaa erikoisosaamistaan pääsee taatusti hyödyntämään, oli se sitten nippelitietoa maailmanpolitiikasta, arkeologiasta tai vaikka k-popista. Pandemian aikana on saanut vastata lukijoiden tiedonjanoon tilanteessa, jota vielä muistellaan niin historiankirjoissa kuin omissa keinutuoleissakin. Mikä tärkeintä: töissä ei ole ikinä tylsää. Kun rakastaa uutisia, on IS:n toimitus paras paikka olla silloin, kun jotakin suurta tapahtuu.

” Arvostan sitä, että IS puhuttelee kaikkia suomalaisia.

Lauri Silvander, 34

Videotoimitus, ISTV