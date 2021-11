Traagiset tapahtumat järkyttävät idyllisessä Porvoossa: ”Poliisi tuli sisälle ja sanoi, että nyt ei saa mennä ikkunoihin”

Jouluvalmistelut keskeytyivät Porvoossa surullisella tavalla, kun äiti ja pieni lapsi löydettiin kuolleena puutaloasunnosta. Perheen isä kuoli liikenneonnettomuudessa Helsingissä samana aamuna.

Marraskuinen aamu on kylmä ja harmaa. Jouluvalot on jo ripustettu koristamaan idyllistä Porvoon keskustaa, mutta erikoissosiaalityöntekijä Kirsi Nurmen vuorokausi on kulunut raskaissa merkeissä.

Nurme on Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimies.

Poliisit löysivät torstaiaamuna puutaloasunnosta kolmekymppisen äidin ja hänen alle kolmevuotiaan lapsensa surmattuina. Poliisi tutkii tekoja kahtena murhana.

Perheen isä kuoli samana aamuna liikenneonnettomuudessa Helsingissä. Poliisi on kertonut murha- ja liikenneonnettomuustutkintojen kytkeytyvän toisiinsa.

– Meillä on ollut ympärivuorokautinen päivystys. Kyllä tämä herättää laajalti ajatuksia myös ulkopuolisissa henkilöissä, Kirsi Nurme sosiaali- ja kriisipäivystyksestä sanoo.

Päähuomio kriisikeskuksen työssä on ollut menehtyneen lapsen ja aikuisten elämässä olleissa ihmisissä ja heidän tukemisessaan, mutta asia on järkyttänyt myös muita paikallisia.

– Olemme halunneet viestittää laajalti, että meihin voi olla yhteydessä, Nurme sanoo.

Erikoissosiaalityöntekijä Kirsi Nurmen mukaan henkirikos voi järkyttää, vaikka ei kuuluisikaan uhrien lähipiiriin.

Siihen, epäilläänkö tapauksessa perhesurmaa, poliisi ei ole ottanut kantaa. Poliisi ei ole myöskään kommentoinut isän mahdollista roolia tutkinnassa. Poliisi ei ole kertonut, miksi se oli alun perin mennyt perheen asunnolle.

Nuorehkojen vanhempien ja pienen lapsen yhtäkkinen kuolema oli tuonut kriisikeskukseen jo aamuun mennessä joitakin yhteydenottoja.

– On tärkeää keskustella ajatuksista ja tunteista, joita tapahtuma herättää. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä ammatilliseen kriisiapuun, mutta läheisten kanssa omien ajatusten jakaminen voi auttaa, Kirsi Nurme sanoo.

Lyseon leikkikientällä oli perjantaina yksi kynttilä. Leikkikentällä tapahtui neljä vuotta sitten murha, jossa henkensä menetti pieni tyttö.

Porvoossa muistetaan hyvin vielä muutaman vuoden takainen henkirikos, jossa henkensä menetti pieni tyttö. Isä murhasi vuoden 2017 marraskuussa tyttärensä julkisella paikalla, Porvoon lyseon leikkipuistossa.

Leikkipuiston portin vieressä oli perjantaina yksi hautakynttilä. Sen yhteydestä uuteen tragediaan ei ollut tietoa.

Asunto, josta poliisit löysivät äidin ja alle kolmevuotiaan lapsen, sijaitsee rauhallisella kadulla aivan historiallisen vanhan Porvoon kyljessä.

Surma-asunto sijaitsee myös arvokkaassa talossa, sillä J.L. Runeberg asui samassa rakennuksessa kirjoittaessaan Maamme-laulun.

Poliisit löysivät uhrit aivan vanhan Porvoon tuntumassa sijaitsevasta asunnosta. Samassa talossa on asunut aikoinaan J.L. Runeberg.

Katu on perjantaina aamupäivällä vilkas, mutta ulospäin ei näy merkkiäkään tragediasta.

Perheen kotiovi on sisäpihalla, ja sen eteen poliisi on vetänyt eristysnauhat, kertoo sivullinen, mutta lähellä tapahtumapaikkaa usein käyvä nainen.

Nainen haluaa pysytellä nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi. Hän todisti torstaina naapurustossa poliisin toimintaa.

– Poliisi tuli sisälle ja sanoi, että nyt ei saa mennä ikkunoihin. Että poliisi tulee sanomaan, kun saa taas mennä katsomaan ulos, nainen kertoo torstaiaamustaan.

Hän kertoo kysyneensä poliisilta mahdollisesta vaarasta, eikä sitä poliisin mukaan ollut.

Nainen ei tiennyt mistä oli kyse ennen iltaa, jolloin hän luki murhaepäilyistä uutisista. Menehtynyttä perhettä hän ei tuntenut läheisesti.

– Pihalla olen nähnyt isän ja lapsen, ja olen moikannut heitä. Tämä on tosi surullista, ja olen pahoillani heidän sukulaistensa puolesta, nainen sanoo.

Vaikka poliisi ei olekaan vielä kertonut juuri mitään teon taustoista, epäilys perhesurmasta nousee Porvoon kaduilla esiin.

– En halua alkaa toisten elämää spekuloimaan, mutta toivottavasti tällaista ei laiteta vain koronan piikkiin. Kyllä tällaisilla tapahtumilla on pidemmät juuret, nainen sanoo.

Atte Keskimäki, Joni Kaleva ja Janne Downton kävivät lounaalla sattumalta samalla kadulla, jonka varrella sijaitsevasta asunnosta poliisit löysivät uhrit.

Perheen kotikadulla on useita yrityksiä, ja vaikka tunnelma onkin ulospäin rauhallinen, asia on perjantaina puhuttanut kauniina ja rauhallisena pidetyn kaupungin kaduilla kulkijoita.

– Kyllä tämä on pysäyttävää kaikin puolin. Nyt tarvitaan kriisiapua, eikä kenenkään ahdistunutta oloa pidä vähätellä, Janne Downton totesi.

Sähköalalla työskentelevä Downton oli lounastauollaan tullut kollegoineen sattumalta syömään kadulla sijaitsevaan ravintolaan.

Myös he nostivat esiin perhesurman mahdollisuuden.

– Yleisellä tasolla olen sitä mieltä, että mielenterveysongelmiin puututaan Suomessa aika heppoisesti, ja prosessit kestävät liian kauan, sanoi Joni Kaleva.

Idyllisellä Porvoollakin oli heidän mukaansa kääntöpuoli. Samaa mieltä oli myös kirpputori Kellarikirppistä kadulla pitävä Marika Hell.

Katu on rauhallinen, mutta vilkas, ja sen varrella on useita yrityksiä.

– Kyllä Porvoossakin on alkanut tapahtua. Ennen kaupunki on ollut turvallinen ja hyvä, Mutta enää en haluaisi omia lapsiani tänne keskustaan, Hell sanoi.

Hän oli lukenut uutisen murhaepäilyistä surullisena. Järkytystä lisäsi se, että Hell pelästyi aluksi kyseessä olevan itselleen läheisen perheen. Epäillyn murhan uhreja hän ei ainakaan tiennyt tuntevansa.

– Kauheaa tällaisesta on kuulla.

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula oli ottanut uutiset vastaan järkyttyneenä.

Uutinen epäillystä murhista pikkukaupungissa on otettu järkyttyneenä vastaan myös kaupungintalolla.

– Tällainen tapahtuma on järkyttävä. Vaikka aina tämän kokoisessa kaupungissa tapahtuu niin hyviä kuin huonojakin asioita, niin sitten tulee näinkin julma asia, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoi.

Kriisiapua tarjotaan hänen mukaansa kaikille sitä tarvitseville.

Alaikäisiä lapsia kuoli Porvoossa henkirikoksen uhrina myös vuonna 2004. Silloin perhesurmassa kuoli kaksi alle 10-vuotiasta lasta ja kaksi aikuista.

Tuoreessa muistissa on myös Lyseon leikkipuiston murha. Pienen lapsen joutuminen uhriksi järkytti tuolloin paitsi Porvoota, myös koko Suomea.

– Siitä on kohtalaisen lyhyt aika. Tilanne oli silloin ikävä, ja se on ikävä nyt, Ujula sanoo.

Siihen, olisiko jotain voitu tehdä surullisen tapahtuman estämiseksi, Ujula ei ota kantaa.

– Yksittäisten tapausten taustoja ei ole tiedossa.

Hän toivoi silti, että Porvoo yhteisönä selviytyisi iskusta mahdollisimman hyvin.

– Uskon, että ikävistäkin asioista on mahdollista puhua, Ujula sanoo.

Porvoon pikkukirkko on avoinna perjantaina kello 18–19, ja halukkaat voivat tulla sinne hiljentymään, sytyttämään kynttilöitä ja keskustelemaan seurakunnan työntekijän kanssa.

Myös Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 040 517 4194.

Jos lapsi ahdistuu henkirikos­uutisesta Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimies Kirsi Nurme neuvoo, miten lasta voi auttaa, jos hän ahdistuu kuultuaan perhetragediasta: Lapsella ja nuorella on tarve ymmärtää ikävätkin tapahtumat. Pieni lapsi voi oireilla ahdistusta eri tavoin kuin aikuinen, esimerkiksi epäsuorasti vatsakivulla. Parasta on ensin yrittää selvittää, mitä ja miten paljon lapsi tietää. On tärkeää kuunnella ja olla läsnä. Aikuisen on hyvä auttaa lasta sanoittamaan syntyneitä tunteita. Se miten aikuinen reagoi vaikuttaa myös lapseen. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee vuorokauden ympäri numerossa 040 517 4194. Porvoon pikkukirkko on avoinna perjantaina kello 18–19. Siellä on mahdollista hiljentyä ja puhua seurakunnan työntekijän kanssa. Päivystävään pappiin voi olla, yhteydessä kello 18 asti, numero on 019 661 1212.

