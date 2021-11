Ilta-Sanomien toimittaja palkittiin Sahateollisuusmiesten stipendillä

Juttusarjassa seurattiin Otto Jaakkosen kuusen matkaa metsästä käyttötavaraksi.

Ilta-Sanomien toimittaja Pasi Jaakkonen on palkittu tänään Suomen sahateollisuusmiesten yhdistyksen stipendillä. Palkinto liittyy Jaakkosen kirjoittamaan 17-osaiseen juttusarjaan, jossa seurattiin erään kuusen matkaa suomalaisesta metsästä Korean maaseudulle.

Juttusarjan yhteenveto on julkaistu laajana kokonaisuutena Ilta-Sanomien verkkosivuilla 26. joulukuuta 2019.

Sahateollisuusmiesten hallituksen perusteluissa todetaan, että jutut kuvasivat “mielenkiintoisella, konkreettisella ja hyvin kansantajuisella tavalla puun matkaa kotimetsästä aina loppukäyttökohteeseensa saakka”.

– Aika harvoin on näin hyvin ja perusteellisesti kirjoitettuja juttuja, joissa nähdään puun matka ja se, miten metsä jatkaa omaa kiertokulkuaan, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Markus Luodelahti sanoo.

Hänen mukaansa juttu kuvaa hyvin sen, kuinka isoa ihmismäärää puu matkansa varrella koskettaa.

– Nämä ovat juuri niitä juttuja, mitä pitäisi olla, että ymmärretään alan kokonaisvaikutukset.

Palkitseminen on venynyt parilla vuodella, kun koronan vuoksi yhdistys ei ole voinut pitää kokouksia säännöllisesti. Juttu on Luodelahden mukaan pysynyt relevanttina ja on nyt ”entistä ajankohtaisempi” ja viittaa Suomessa viime päivinä käytyyn metsätalouskeskusteluun.

– Julkisuudessa pitäisi huomioida paremmin suomalaisen metsätalouden kokonaisvaikuttavuus talouden kannalta. Suomi on metsien kestävässä käytössä maailman ykkönen ja sitä, miten asiat on hoidettu, arvostetaan maailmalla. Se kritiikki tulee lähinnä kotimaasta, Luodelahti sanoo.

Sahateollisuusmiesten yhdistys myöntää stipendejä toimialan kannalta merkityksellisellä tavalla toimineille henkilöille. Ilta-Sanomien toimittaja Pasi Jaakkoselle myönnetty stipendi on suuruudeltaan 500 euroa.

Aiemmin Jaakkosen juttusarjalle on myönnetty Suomen Metsäyhdistyksen perinteinen ansioplaketti.

Luodelahden mukaan juttusarjaa on käytetty myös oppimateriaalina suomalaisissa oppilaitoksissa.

