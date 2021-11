Suomen koronatilanne on heikentynyt ja tartuntojen osuus testatuista on noussut korkeaksi.

Odotettavissa on erittäin vilkas pikkujoulukausi, ja samaan aikaan koronatilanne on heikentynyt.

Viime viikolla koronadiagnooseja tehtiin lähes tuhat enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Myös positiivisten testitulosten osuus otetuista koronatesteistä on kasvanut.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatiotyöryhmä esitti tiistaina Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun ravintolarajoitusten jatkamista ja kiristämistä joulun yli. Työryhmä perusteli esitystään juuri alkavalla juhlakaudella.

Pitäisikö pikkujoulujen suhteen siis painaa jarrua?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve toivoo huomion kiinnittämistä siihen, miten laajoina pikkujouluja juhlitaan ja miten ne järjestetään.

– Korostaisin sitä, mikä on rokotusten rooli vakavissa taudeissa. Vaikka aikataulu menee tiukaksi, suosittelen rokotusten ottamista, sanoi Helve sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä THL:n viikoittaisessa koronaviruskatsauksessa torstaina.

Helven mukaan rokottamattomien todennäköisyys joutua erikoissairaanhoitoon on tällä hetkellä 20-kertainen verrattuna täyden rokotesuojan saaneisiin.

STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola puolestaan korostaa pikkujouluihin lähtijöille samoja ohjeita, joita muutenkin toivotaan noudatettavan epidemian hillitsemiseksi.

– Muistettaisiin ne henkilökohtaiset toimet, jäätäisiin flunssaisena kotiin, Pohjola sanoo.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki nosti tilaisuudessa esiin sen, että juhlinta on turvallisinta niiden kanssa, joiden kanssa muutenkin on tekemisissä.

Ravintolat voivat vapautua koronarajoituksista, jos ne vaativat asiakkailtaan koronapassia.

Koronapassin käyttöä on ravintoloissa sovellettu kahdella eri tavalla. Toisissa ravintoloissa koronapassia on vaadittu vasta keskiyöllä, kun rajoitukset ovat astuneet voimaan. Siihen asti ravintolassa on saanut olla myös passitta.

– Meidän kantamme on hyvin selkeästi se, että koronapassin pitäisi käsittää koko ravintolan aukioloajan, Helve sanoo.

Laiton menettely se ei kuitenkaan ole, arvioi STM:n Pohjola. Asia aiotaan kuitenkin ottaa tulevaisuuden säädösten valmistelussa huomioon.

– Peräänkuulutan toimijoiden vastuuta asiakkaiden suojelemiseksi.

Lue lisää: Koronapassissa valu­vika: Jotkut baarit käyttävät sitä tavalla, josta ei ole hyötyä – ei silti laitonta

Siitä, miten tehokkaasti koronapassi on toiminut tartuntojen ehkäisemiseksi, ei vielä ole riittävästi tietoa.

– Ravintolatartuntojen osalta myös tartunnanjäljitys on hankalaa, sanoo Otto Helve.

STM:n Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan THL:ssä on aiemmin tehty mallinnuksia siitä, miten virus leviää tilaisuudessa, jos mukana on sekä rokotettuja että rokottamattomia. Näiden mallinnusten osalta voitaisiin mahdollisesti arvioida myös koronapassin tehoa.

– Täysin nollille se riksi ei mene, mutta merkittävästi pienenee, Voipio-Pulkki totesi.