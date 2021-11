11 lammasta kuoli, 8 sai vammoja ja 3 katosi, kun sudet iskivät lampolaan Pöytyällä – kolmas vahinko nosti vihan tunteet farmarilla pintaan

Susilaumoja lännessä, vahinkoja pohjoisessa

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan susikanta on Suomessa suurimmillaan 130 vuoteen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimman kanta-arvion mukaan Suomessa on susia arviolta 279 – 321 yksilöä.

Suurin osa eli 57 prosenttia susireviireistä on läntisessä Suomessa. Länsi-Suomessa vahvin susikanta on Varsinais-Suomessa, Etelä-Satakunnassa ja Etelä- sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Susivahingoista suurin osa tapahtuu poronhoitoalueella. Tänä vuonna porovahinkoja on tilastoitu 25. lokakuuta mennessä 874. Koiravahinkoja on tiedossa 21, lammasvahinkoja 37, nautavahinkoja 7 ja lisäksi maa- ja metsätalousministeriön tiedossa on 13 muuta kotieläinvahinkoa.

Lähteet: Luke ja Maa- ja metsätalousministeriö