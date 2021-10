Oulun ex-valtuutettu ehdotti kokouksessa kuolemanpartioiden palkkaamista – tuomittiin rikoksesta

Käräjäoikeuden mukaan sakot riittivät vielä rangaistukseksi. Junes Lokka esitti äärioikeistolaisten kuolemanpartioiden palkkaamista valtuuston kokouksessa.

Entinen Oulun kaupunginvaltuutettu Junes Lokka on jo aiemmin kahdesti tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Oulu

Oulun käräjäoikeus tuomitsi torstaina sakkoihin entisen kaupunginvaltuutetun, joka ehdotti äärioikeistolaisten kuolemanpartioiden palkkaamista Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa. Syyttäjä oli vaatinut Junes Lokalle ehdollista vankeutta sillä perusteella, että tämä on jo aiemmin kahdesti tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Syytteessä oli kyse viime vuoden helmikuun tapahtumista. Tuolloin vielä kaupunginvaltuutettuna toiminut Lokka jätti Oulun valtuustolle kirjallisesti ja suullisesti esityksen, jossa sanottiin, että "Esitän, että Turvallinen Oulu -hanke hylätään ja että rahoilla edistetään kunnasta muuttoa ja palkataan äärioikeistolaisia kuolemanpartioita".

Esityksessään Lokka viittasi niin kutsutun grooming-ilmiön ratkaisemiseen laittomin keinoin. Groomingilla tarkoitetaan houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin.

Käräjäoikeus katsoi, että Lokan lausumat olivat ilmeisesti ihmisarvoa loukkaavia ja omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia kohtaan. Oikeuden mukaan lausumien levittäminen yleisön keskuuteen ei kuulunut sananvapauden suojan piiriin edes sillä perusteella, että Lokka oli kokouksessa tekemässä kuntapolitiikkaan liittyviä esityksiä.

Lokka Youtube-lähetyksestä: Ei sitä kukaan katso

Valtuustosalissa oli tapahtuma-aikaan joitain kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi kokous julkaistiin suoratoistona Oulun kaupungin Youtube-kanavalla. Lokka sanoi oikeudessa, että jotta lausumat olisi saatettu laissa mainitun "yleisön" saataville, ihmisiä olisi pitänyt olla vähintään 50. Hän vetosi siihen, ettei asiassa näytetty, kuinka moni Youtube-lähetystä seurasi ja arvioi itse, että "ei sitä kukaan katso".

Käräjäoikeuden mukaan asiassa oli riidatonta, että Lokka tiesi kokouksen kuvaamisesta ja lähettämisestä suoratoistona.

– Näin ollen asiassa on katsottava ilmeisesti täyttyvän se edellytys, että tarkastelun kohteena oleva esitys ja lausumat ovat olleet yleisön saatavilla ja niitä on levitetty, kuten on väitetty. Asiassa ei voida edellyttää sellaista näyttöä, että rangaistusvaatimuksen tekijän tulisi kyetä ilmoittamaan suoratoistoa seurannut henkilömäärä, oikeus katsoi.

KKO otti aiemman kiihotustuomion käsittelyyn

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan yleensä sakkoihin. Tässä tapauksessa syyttäjä oli kuitenkin vaatinut Lokalle vähintään kahden kuukauden ehdollista vankeutta viitaten Lokan aiempiin tuomioihin.

Lokan aiemmista kiihottamistuomioista yksi on lainvoimainen ja toiseen korkein oikeus (KKO) myönsi valitusluvan aiemmin tällä viikolla. Tuomiot liittyvät Lokan netissä julkaisemiin kirjoituksiin ja videoihin.

Rangaistusta mitatessaan käräjäoikeus otti huomioon vain Lokan lainvoimaisen tuomion. Se huomioi, että siinä syyksiluettu toiminta oli päättynyt helmikuussa 2017, eli noin kolme vuotta ennen nyt tuomittua tekoa. Tämä ja yleinen rangaistuskäytäntö huomioiden oikeus katsoi, että Lokalle voidaan tuomita vielä sakkorangaistus.

Käräjäoikeus tuomitsi Lokan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 70 päiväsakkoon, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 420 euroa.

Lokka istui Oulun kaupunginvaltuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmässä. Hän putosi kaupunginvaltuustosta kesän kuntavaaleissa.