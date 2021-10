Lääkäri Kaija Saarelman mukaan todella harva kuolemansairas pyytää tai edes mainitsee kuolinapua. Potilaat tietävät sen laittomaksi Suomessa. Ylilääkäri Juha Hännisen mukaan Suomi on asiassa jälkijunassa.

”Miksi et voi tehdä minulle sitä ainoaa hyvää, johon sinulla lääkärinä olisi keino?”

Vaikeasti sairaan kotisaattohoitopotilaan kysymys on jäänyt elämään lääkäri Kaija Saarelman, 71, mieleen pysyvästi.

Saarelma ei ollut koskaan ollut kuolinhetkellä potilaan äärellä, ennen kuin hän ryhtyi 25 lääkärivuoden jälkeen saattohoitotyöhön. Hän perusti vuonna 2001 Espooseen kotisaattohoidon, josta jäi eläkkeelle vuonna 2014.

– Ihminen kuolee harvoin levollisesti kuin elokuvissa. Olen urani aikana nähnyt kerran sellaisen lähes oireettoman kuoleman, jossa potilas kuolinvuoteellaan levollisesti veti viimeisen henkäyksen hiljaa ja rauhallisesti, Saarelma kertoo.

Tuskallisen kuolemisen äärellä lääkäri voi kokea neuvottomuutta, kun käytettävissä olevat lääketieteen keinot eivät auta riittävästi.

Tämä konkretisoitui Saarelmalle kotisaattohoidon ALS-potilaan kohdalla.

ALS on selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, jossa lihaksia, kuten hengityslihaksia, käskyttävät hermoradat tuhoutuvat vähitellen. Sairauteen ei ole parantavaa hoitoa.

Potilas istui tuettuna pyörätuolissa ja hän pystyi ilmaisemaan itseään vain silmiä liikuttamalla.

– Hän kärsi hengenahdistuksesta, koska nieleminen oli työlästä ja keuhkojen limaneritystä ei jaksanut lihasheikkouden takia yskiä ulos. Tukehtumisen pelko oli todellinen, vaikka limaa imettiin pois, ja sitä yritettiin hillitä lääkityksellä. Potilaan äärellä en lääkärinä voinut välttää ajatusta eutanasian suomasta avusta, Saarelma muistelee.

Kivut saadaan Saarelman mukaan useimmiten kuriin. Kipu on kuitenkin vain yksi oire muiden oireiden joukossa, joista kuoleva potilas kärsii.

– Sairauden loppuvaiheessa potilaalla saattaa olla nestettä keuhkopusseissa ja vatsaontelossa. Lääkityksestä huolimatta potilas voi voida koko ajan pahoin ja oksennella. Hän on uupunut, hauras ja voi kokea ahdistusta ja hajoamisen tunnetta. Lääkkeilläkin on omat sivuvaikutuksensa.

Mahdollisuus lyhentää potilaan kärsimystä vääjäämättömän kuoleman äärellä vie ajatukset eutanasiaan. On hyvä muistaa, että siihen lääkäri voisi ryhtyä lain salliessa vain potilaan omasta vakaasta pyynnöstä.

Ennen vanhaan vainajien arkun alle laitettiin saniaisia. Kuoleminen on saarelman mielestä nyky-yhteiskunnassa etäistä, koska se tapahtuu vain harvoin kotona.

Saarelma ajattelee, että eutanasiakysymystä on vaikeaa ymmärtää, ellei ole ollut kuolemaa lähestyvän äärellä.

Lääkäri on harvoin paikalla, kun potilas kuolee. Viesti potilaan kärsimysten lievittämisen keinoista hoitomääräyksin kulkee kansliasta hoitajalle, joka toteuttaa hoidon.

Saarelman mielestä lääkärikoulutukseen tulisi muiden potilaskohtaamisten ohella sisällyttää kokemus kuolevan potilaan äärellä. Lääkäreitä on hänen mukaansa aina koulutettu synnytyksessä avustamiseen ja arvioimaan, milloin on turvallista antaa synnytyksen edetä alateitse ja milloin on turvauduttava nopeaa päätöstä vaativaan hätäsektioon.

Elokuvista ja sarjoista välittyy usein yksipuolinen kuva ihmisen poismenosta. Kuolemisen viimeiset vaiheet ovat kuitenkin harvoin täysin levollisia.

Potilaan tajunnantaso voi Saarelman mukaan vaihdella ja potilas voi olla sekavasti ääntelevä, levoton ja ahdistunut. Tämä saattaa huolestuttaa myös saattavia omaisia.

– Rauhoittavilla ja nukuttavilla lääkkeillä oireilua voi rauhoittaa. Jos joudutaan antamaan paljon rauhoittavia lääkkeitä, jotka vaikuttavat potilaan tajunnan tasoon, on veteen piirretty viiva, miten lähellä kuolemisen etenemiseen puuttumista ollaan.

Kuoleminen on nyky-yhteiskunnassa etäistä, koska se tapahtuu vain harvoin kotona, ajattelee Saarelma.

– Ymmärrettävästi kuolemiseen liittyvä kärsimyksen konkreettisuus on useimmille vierasta. Tällöin he eivät tiedä, mistä he puhuvat ottaessaan äänekkäästi kantaa eutanasiaa vastaan. Heidän tulisi kokea tunnit kuolevan äärellä ja nähdä, että kuoleminen oireenmukaisesta lääkityksestä huolimatta ei välttämättä ole levollista ikiuneen vaipumista.

Saarelman mukaan kuolevaa potilasta hoitava lääkäri kohtaa myös potilaan omaiset ja kuulee toisinaan heidän epärealistiset odotuksensa.

– Omaiset voivat olla hämillään ja todeta: ”Ollaanko jo näin pitkällä, lähellä kuolemaa?” Kun kuolevalle nousee kuume, he voivat olla kummissaan, että antibioottihoitoa ei aloiteta viipymättä, tai huonosti nielevälle panna nestetiputusta.

” Kuoleminen oireenmukaisesta lääkityksestä huolimatta ei välttämättä ole levollista ikiuneen vaipumista.

Hän kuvaa loppuvaiheen matkaa kuolemaan kuin junamatkaksi.

– Sen matkan päätepysäkki on kuolema. Näennäiset hoidot, kuten antibiootit ja nestetiputukset, seisottavat ja viivyttävät junaa turhaan ehkä tovin. Matka kuitenkin jatkuu vääjäämättä pääteasemalle.

Elämisen tarkoitus ei ole valmistautua vain elämän päättymiseen.

Saarelman mukaan kuoleman lähestyessä ihmisen elämän tarkoituksellisuus ohenee ja tämän halu olla kontaktissa muihin ihmisiin vähenee.

Kun olemassaolon merkityksellisyys ja toimintakyky ohenevat, hiipuvat ja eläminen muuttuu avuttomuudessa olemiseen, moni kääntyy sisään päin. Kontaktien tarve ja toiveet häviävät.

– Kuolemisensa läheisyyden hyväksyvä oivaltaa, että samoin kuin meidän on synnyttävä yksin, me myös kuljemme viimeisen etapin yksin. Tuntematonta on mahdoton jakaa tai edes sanoittaa.

Kotikäynnillä Saarelma keskusteli potilaiden kanssa kiireettömästi. Aina silloin konkretisoitui se, miten harva todella osaa tai edes haluaa pukea sanoiksi ajatuksiaan elämän päättymisestä.

– Kotikäynnillä kysyin usein kuolemaa lähestyvältä potilaalta: ”Mitä ajattelet tänään, kun olet niin uupunut ja sinulla on hankalia oireita?” Useimmat vastasivat ”Päivä kerrallaan”. Harva haluaa pukea sanoiksi ajatuksiaan elämänsä päättymisestä ja siihen liittyvistä tunteista.

Kotisaattohoidossa hoidetaan etupäässä nuoria ja työikäisiä potilaita, harvoin vanhuksia.

Saarelman mukaan todella harva kuolemansairas pyytää tai edes mainitsee kuolinapua.

Potilaat tietävät sen laittomaksi Suomessa.

– Vaikeasti hallittavien oireiden äärellä lääkärinä kyllä toivon eutanasian mahdollisuutta, jotta kuoleva voisi päästä sietämättömistä oireistaan. Lähteä ja päästää irti elämästä.

Saarelma toivoo eutanasian mahdollisuutta, jotta kuoleva voisi päästä sietämättättömistä oireistaan.

Miten lääkäri ja hoitajat pitävät kiinni omasta jaksamisestaan?

Saarelma korostaa, että saattohoitoa toteuttava lääkäri saa tietysti erityisen koulutuksen kuolevan potilaan hoitoon ja tämän omaisten kohtaamiseen.

Saattohoidossa tärkeää ei ole vain lääkäri vaan keskiössä ovat osaavat hoitajat. Jaksaakseen työssään tärkeintä on työyhteisön tuki, hoitoon liittyvien huolien ja paineiden jakaminen.

– Lääkärinä kunnioitan hoitajia ja luotan ehdottomasti saattohoitoyksikössä heidän korkeatasoiseen erityisosaamiseensa ja vastuuntuntoonsa, Saarelma sanoo.

Joissakin tilanteissa ihmisen toipumisen toiveet ovat kuitenkin olemattomat.

Saarelman mukaan lääkärin työ olisi näissä tilanteissa helpompaa, jos ihmiset miettisivät ja ilmaisisivat ajoissa hoitotahtonsa. Silloin potilaan hoitaminen yhteisymmärryksessä hänen kanssaan olisi mutkatonta.

Myös hoitoratkaisujen perustelu omaisille olisi selkeää.

– Hoitotahdossa potilas ottaa kantaa vain itseään koskeviin lääketieteellisiin hoitoratkaisuihin, kuten tehohoitoon ja antibiootteihin. Näiden mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta päättää viime kädessä aina hoitava lääkäri. Hoitotahdolla ei ole mitään tekemistä hoivatoiveiden, kuten villasukkien, iltaisin otettavan viinilasillisen ja musiikkitoiveiden kanssa.

Ylilääkäri Juha Hänninen oli STM:n työryhmässä laatimassa raporttia eutanasiasta – ja pettyi.

Ylilääkäri Juha Hänninen: Suomi on jälkijunassa

Keväällä 2018 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän käsittelemään eutanasian laillistamista. Työryhmän perustamisen taustalla oli eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite, joka ei edennyt eduskunnassa.

Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmä luovutti kaksi vaihtoehtoa sisältävän loppuraportin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) 31. elokuuta 2021. Ryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, pitäisikö Suomessa sallia lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia.

Terhokodin entinen johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen oli mukana laatimassa työryhmän loppuraporttia. Hän oli pettynyt lopputulokseen.

– Olin itse laatinut raporttiin vaihtoehdon B. Asiassa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen, sillä olimme niin erimielisiä. Lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia tulisi sallia mahdollisimman pian. Se olisi sekä ihmisen kärsimyksen että lääkärin oikeusturvan kannalta tärkeää, Hänninen sanoo.

– Jos lääkäri avustaa potilasta kuolemaan, se ei ole rikos, mutta häneltä voidaan vähentää ammattioikeuksia. Siksi moni lääkäri ei siihen halua lähteä, Hänninen sanoo.

Säädösvaihtoehto B:ssä lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia voisi olla potilaan pyynnöstä myös ensisijainen keino lievittää hänen kärsimystään. Etukäteisvalvonta olisi A-vaihtoehtoa lievempää. Avustettu itsemurha tai eutanasia olisi kahden lääkärin päätös ja erikoisalan lääkäriä konsultoitaisiin vain tarvittaessa.

Hänninen kertoo, että kun raportti luovutettiin, ministeri Kiuru sanoi vievänsä sen sote-ministeriryhmään. Ainakaan vielä raporttia ei ole Hännisen mukaan sinne viety.

– Keskeinen ajatus on se, että tällä hetkellä tilanne on oikeudellisesti epäselvä. Jos lääkäri avustaa potilasta kuolemaan, se ei ole rikos, mutta häneltä voidaan vähentää ammattioikeuksia. Siksi moni lääkäri ei siihen halua lähteä. Toisaalta on myös ihmisiä, jotka eivät enää itse pysty päätöstä tekemään. Niissä tilanteissa vaadittaisiin aktiivista lääkärin toimintaa.

Terminologia Eutanasia Ihmisen auttamista kuolemaan hänen omasta pyynnöstään. Yleensä lääkäri auttaa potilasta ja antaa hänelle kuolemaan johtavan lääkeaineen. Lääkäriavusteinen itsemurha Lääkäri määrää reseptin tai antaa potilaalle lääkeaineen ja potilas ottaa kuolemista edistävän lääkkeen itse. Kuolinapu Hänninen kertoo käyttävänsä kuolinapua kattokäsitteenä. Hän tarkoittaa sillä sekä lääkäriavusteista itsemurhaa että lääkärin toteuttamaa eutanasiaa. Termi on joidenkin mielestä kiistanalainen, sillä joidenkin mielestä se voidaan sekoittaa muuhun kuolevan ihmisen auttamiseen, mutta Hännisen mukaan tästä voidaan olla eri mieltä. Armokuolema Käsitettä on käytetty synonyyminä eutanasialle. Nykyään sitä käytetään vähän, sillä termi sisältää sekä armon että murhan käsitteet. Passiivinen eutanasia Käsitteellä on tarkoitettu hoitotoimesta luopumista tai sitä, että hoitotoimia ei edes aloiteta. Hännisen mukaan käsite on hankala, sillä eutanasia on aktiviinen toimenpide. Palliatiivinen sedaatio Ihminen nukutetaan kuolemaa edeltävien kärsimysten vuoksi, sedaation kesto on yleensä 2–3 vuorokautta. Käsitettä ei tule sotkea eutanasiaan toimenpiteenä, sillä palliatiivisessa sedaatiossa lääke ei aiheuta kuolemaa.

Eutanasiakeskustelu on hankala, sillä siinä puhutaan ihmisen kuoleman avustamisesta.

– Tämä on iso eettinen kysymys. Ihmisen kuoleman jouduttamista ei pitäisi koskaan aloittaa kevyin perustein, Hänninen painottaa.

Keskustelussa onkin kyse nimenomaan vakavasti sairaiden ihmisten, esimerkiksi saattohoitopotilaiden, kärsimyksen helpottamisesta. Ihmistä autettaisiin kuolemaan tilanteessa, jossa kuolema on vääjäämätön, mutta ihmisen elämän viimeiset hetket ovat täynnä sietämätöntä kärsimystä.

Hännisen mukaan Suomi ja pitkälti muutkin pohjoismaat ovat eutanasiassa ”hieman jälkijunassa.”

Eutanasia on tällä hetkellä sallittu Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Kolumbiassa. Lisäksi eutanasia on sallittu Victorian osavaltiossa Australiassa.

Lääkäriavusteinen itsemurha on sallittu Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa sekä 11 osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Suomessa eutanasiaan ryhtyminen on yhä rikos. Rikosoikeudellisesti aktiivista eutanasiaa arvioitaisiin tahallisena henkirikoksena – joko surmana tai tappona.

– Myös uskonnollisilla tekijöillä on ollut osasyynsä siinä, miksi eutanasia ei ole hyväksyttävää. On ajateltu, että ihminen on Jumalan luoma, eikä ihmisellä ole oikeutta puuttua siihen. Pieni osa ihmisistä edustaa tätä ajattelutapaa, Hänninen sanoo.

Länsimaissa eutanasian kannatusluvut liikkuvat 65:n ja 85 prosentin välillä.

Suomessa kyselyitä on tehty 2010-luvun aikana useita. Enemmistö suomalaisista on kannattanut eutanasiaa.

Miksi eutanasia sitten on edelleen laiton, jos valtaosa Suomen ja muiden länsimaiden asukkaista kannattaa eutanasiaa?

– Kyseessä on iso kysymys, joka vaatii paljon rohkeutta päättäjiltä. Muutoksen tekeminen on aina hankalampaa kuin entisessä pysyminen. Mutta eihän se ihan demokratiaa noudata, että enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasiaa ja silti vähemmistö sanelee mitä tehdään, Hänninen pohtii.

” On ajateltu, että ihminen on Jumalan luoma, eikä ihmisellä ole oikeutta puuttua siihen. Pieni osa ihmisistä edustaa tätä ajattelutapaa.”

Suomen Lääkäriliitto ei kannata eutanasian laillistamista.

Se toteutti hiljattain lääkäreille kyselyn eutanasiasta. Lääkäreistä suurempi osa kannatti kuin vastusti eutanasiaa.

– Mutta kun kysyttiin, pitäisikö Lääkäriliiton muuttaa virallista kantaansa eutanasian suhteen, vain noin 40 prosenttia vastasi myöntävästi. Sama ilmiö näkyi eduskunnassa, kun eutanasiaa puoltavaa kansalaisaloitetta käsiteltiin. Ennakkoon valtaosa kansanedustajista ajatteli aloitteen menevän läpi, mutta äänestettäessä tilanne kääntyi toisinpäin, Hänninen avaa.

Hännisen mukaan eutanasiakeskustelussa puhutaan usein siitä, että saattohoito pitää ensin hoitaa kuntoon ja vasta sitten voidaan alkaa puhua eutanasiasta.

– Tämä on aivan väärin aseteltu. Eutanasia ei ole korvaamassa saattohoitoa. Molempia voidaan kehittää tahoillaan.

Romantisoitu kuvaus siitä, että ihminen matkustaa pois Suomesta hakemaan eutanasian ja kuolemaan, on varmasti monelle tuttu.

Mihin nämä ihmiset todellisuudessa matkustavat ja millainen prosessi on?

– Jos ihminen haluaa hankkia eutanasian toisesta maasta, hän ei voi matkustaa mihinkään, Hänninen täsmentää.

– Eutanasia on mahdollinen vain eutanasian sallivan maan kansalaisille tai niille, joilla on kyseisessä maassa vakituinen asunto. Jos muuttaa esimerkiksi Kanadaan ja haluaa hankkia maan kansalaisuuden eutanasian toivossa, on kyseessä pitkä prosessi.

Sen sijaan Sveitsiin voi matkustaa hankkimaan avustettua itsemurhaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole yksinkertainen ja helppo prosessi.

– Tulee esimerkiksi liittyä Sveitsissä itsemurhassa avustavaan yhdistykseen, lähettää tarvittavat asiakirjat, hakea avustetun itsemurhan mahdollisuutta ja saada siihen lupa. Kaiken lisäksi tämä maksaa noin 10 000 euroa. Prosessi vaatii paljon voimia. Onhan se aika hurjaa, että omaiset ostavat menopaluun ja yksi pelkän menolipun toiseen maahan kuolemaan.

Hänninen toivoo, että Suomessa sote-ministeriryhmä ottaisi Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmän raportin pikaisesti käsiteltäväksi, jotta asia saataisiin jollain tavalla eteenpäin.

– Jos asia ei etene mihinkään, yksi mahdollisuus on se, että Suomessa tehdään eutanasiasta taas uusi kansalaisaloite. Se on hankala tie.