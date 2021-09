Rokotettujen oireet ovat huomattavasti lievempiä, kertovat Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen ja Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala.

Kaksi koronarokotetta tarjoaa hyvän suojan sekä koronavirustartuntoja että vakavia tautimuotoja vastaan. Sataprosenttinen suoja se, kuten mikään muukaan rokote, ei kuitenkaan ole, vaan niin kutsuttuja läpäisyinfektioita tapahtuu jonkin verran.

Oletko sairastanut koronan kaksi rokotetta saatuasi? Ota yhteyttä ja kerro tarinasi sähköpostitse anttijussi.ripaoja@is.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 660 9019. Käsittelemme yhteydenotot luottamuksella.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo, että kahden rokotuksen läpi tullut koronatauti on taudinkuvaltaan lieväoireisempi. Pikkaraisen tiedot koskevat Helsingin sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa hoivassa hoidettuja ikäihmisisiä.

Pikkaraisen mukaan rokotettujen oireet ovat samoja kuin koronavirus­infektiossa yleensä: kuumetta, yskää, nuhaa ja yleistä sairauden tunnetta. Rokote ei myöskään hänen havaintojensa mukaan suojaa oireettomaltakaan tartunnalta.

– Kun on tehty seuloja, on saatu positiivisia tuloksia oireettomilta kaksoisrokotetuilta ihmisiltä, Pikkarainen sanoo.

Samoilla linjoilla on Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) infektioylilääkäri Esa Rintala. Rintalan mukaan Tyksissä on kesän aikana ollut hoidossa alle kymmenen täysin rokotettua koronapotilasta, mikä on noin 10 prosenttia kaikista sairaalahoitoa tarvinneista koronapotilaista. Valtaosa, noin 70 prosenttia, potilaista on ollut rokottamattomia.

– Sellainen käsitys on, että koko rokotussarjan saaneilla oireet ovat lieviä. Ne ovat yleensä lieviä hengitystieoireita kuten nuhaa, eikä siihen liity kuumetta tai hengenahdistusta niin paljon kuin rokottamattomilla, Rintala sanoo.

Rintala painottaa, että tiedot perustuvat kokemukseen, ei tieteelliseen tutkimukseen. Hänen mukaansa lieväoireinen tauti menee yleensä nopeammin ohi kuin vakavasti oireileva.

Jos kahteen kertaan rokotettu henkilö saa rajusti oireilevan tartunnan, voi hän sekä Pikkaraisen että Rintalan mielestä tuntea helpotusta, sillä todennäköisesti ilman rokotuksia oireet olisivat vieneet sairaalahoitoon.

– Sairaalahoitoon ja teholle joutuneiden kohdalla on selvästi yliedustettuina vajaarokotetut ja rokottamattomat. Eli ilman muuta voi ajatella niin, että kiittää itseään siitä rokotteen ottamisesta, Pikkarainen sanoo.

– Kyllä ilman muuta rokotettu ihminen voi olla sillä tavalla turvallisin mielin, että hänen riskinsä joutua sairaalaan on huomattavan pieni. Ei se tietenkään nolla ole, mutta tehohoitoon joutuvia on todella vähän. Meillä ei ole juurikaan ollut koko rokotussarjan saaneita teho-osastolla. Sairaalahoitoon joutuu joskus, mutta hoitoajat lyhyempiä, Rintala sanoo.

Tuoreen tutkimustiedon mukaan kaksi rokotetta ehkäisee paitsi itse taudilta ja sen vakavilta oireilta myös pitkittyneeltä koronataudilta.

Arvostetussa lääketieteen aikakauslehdessä Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan molemmat rokoteannokset saaneiden todennäköisyys saada yli kuukauden kestäviä koronaoireita on puolet pienempi kuin rokottamattomalla.

Britannialaisten mobiilisovelluksella ilmoittamaan dataan perustuen vain viisi prosenttia täysin rokotetuista kärsi pitkittyneistä oireista, kun vastaava luku rokottamattomilla oli 11 prosenttia.

Yleensä ihminen toipuu sairastamastaan koronavirusinfektiosta kuukauden sisään. Joillakin oireet kuitenkin jäävät pitkäkestoisiksi, ja ne voivat jatkua viikkoja tai jopa kuukausia infektion jälkeen.

Lue lisää: Uudet tutkimustulokset: Näin merkittävästi rokotus pienentää riskiä sairastua pitkittyneeseen koronatautiin

Kolme britannialaista kertoivat The Guardian -lehdelle, millaista oli sairastua koronaan kahden rokotteen läpi. Britanniassa on käytössä samat kolme rokotetta kuin Suomessakin, eli Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteet sekä AstraZenecan adenovirus­vektorirokote.

Jane Jenkins, 44, sai miehensä kanssa tartunnan perheen 13-vuotiaalta tyttäreltä, joka oli saanut tartunnan juhlista. Sekä Jenkins että hänen miehensä olivat täysin rokotettuja. Jenkinsin mies alkoi oireilla vasta eristyksen päätyttyä ja paria päivää myöhemmin myös Jenkins itse. Molemmilla todettiin koronavirustartunta.

– Mieheni voi paljon huonommin kuin minä. Olimme hänestä hyvin huolissamme, hänellä oli kaikki mahdolliset oireet ja ne kestivät rajuina kymmenen päivän ajan, Jenkins sanoo.

– Olen todella kiitollinen, että olimme ottaneet rokotteen. En uskalla kuvitellakaan, miten huonoksi asiat olisivat menneet, jos emme olisi saaneet sitä.

Simon Price, 54, sai tartunnan jalkapallon EM-kisojen välieräottelusta Lontoon Wembley-stadionilta. Se oli käytännössä ainoa kerta, kun hän kävi missään ihmisjoukossa koko kesän aikana.

Positiivisen testituloksen saatuaan Price eristäytyi vaimostaan kolmen viikon ajaksi. He nukkuivat eri huoneissa, ja vaimo vältti tartunnan. Pricen oireet olivat lieviä, minkä hän uskoo johtuvan rokotesuojasta.

– Minulla on ollut rajumpia kausiflunssia, vaikka vointini olikin huono parin-kolmen päivän ajan eikä makuaistini ole vielä täysin palautunut, Price sanoo.

Hannah McGuire, 28, sai tartunnan festivaaleilta, jossa kaikkien sisään pyrkivien piti esittää todistus joko koronarokotuksesta tai negatiivisesta testituloksesta. McGuiren mukaan hänen lisäkseen useampi henkilö sai tartunnan festivaaleilta, mutta kenenkään oireet eivät olleet vakavia. Kuukautta aiemmin toisen rokotteen saanut McGuire epäili aluksi ruokamyrkytystä.

– Kävi ilmi, että oksentaminen on myös koronaoire, kuten aivosumu, yskä, päänsärky ja väsymys, joita minulla myös oli.