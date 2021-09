Azarin 16-vuotias sisko kantaa mukanaan tappavaa lääkettä Talebanin varalta. Myös suomalainen kansanedustaja puhui Kabulissa piilottelevan Azarin siskon kanssa ja järkyttyi.

Lauantaina suomalainen Azar, 21, sai Kabulissa asuvalta äidiltään puhelun, jota hänen on vaikea saada pois mielestään.

Äiti puhui kuolemanpilleristä, jonka oli antanut tyttärelleen, Azarin 16-vuotiaalle sisarelle. Hän oli hankkinut samanlaisen myös itselleen.

– Juttelin äitini kanssa, ja hän itki hirveästi. Äidillä on suuri pelko, että Taleban tekee siskolleni jotain.

Pillerin voisi niellä, jos äärijärjestö Talebanin joukot saisivat kiinni. Pelko on todellinen, sillä Azarin perhe kuuluu järjestön vainoamaan hazara-vähemmistöön.

Taleban on tunkeutunut ihmisten koteihin tekemään kotietsintöjä siitä lähtien, kun järjestö valtasi Afganistanin pääkaupungin Kabulin elokuun puolivälissä.

Hazara-vähemmistö on Afganistanissa huonossa asemassa. Kuva viime toukokuisesta mielenosoituksesta, jossa osoitettiin tukea hazaroita vastaan tehdyn pommi-iskun uhreille.

Viime viikon keskiviikkona Talebanin sotilaat tulivat Azarin perheen kotiin kello yhdeltä yöllä.

Perhe joutui pakenemaan kotoaan, kuten oli tehnyt jo kerran aiemmin. Tällä hetkellä perhe piileskelee Azarin isän ystävän luona.

– Isäni ystävä myy vaatteita, miesten pukuja ja sen sellaista. Yritin sanoa, että he ovat turvassa siellä, mutta äiti kertoi, että talebaneilla on siskoni koulukuva, jonka avulla he voivat etsiä tätä.

Kansanedustaja Hussein al-Taee twiittasi maanantaina Kabulista kiirineistä uutisista. Hän kertoo puhuneensa aiemmin puhelimessa Azarin siskon kanssa ja kuvailee tietoa pysäyttäväksi.

– Jos omalle tyttärelleni antaisin jonkin syanidipillerin taskuun… En pysty isänä ajattelemaan tätä asiaa. Aivoni estävät minua ajattelemasta sen mahdollisuutta.

Juuri nyt tärkeintä on al-Taeen mukaan miettiä, mitä näiden ihmisten auttamiseksi voidaan tehdä. Aivan ensimmäiseksi Suomen tulisi hänen mukaansa päivittää evakuoitavien listaa ja järjestää perheenyhdistämisprosessissa oleville ihmisille viisumit.

– 90 prosenttia näistä olisi naisia ja lapsia. Perheenyhdistäminen nimenomaan on se väylä, jolla heitä pystytään hakemaan Afganistanista.

Hussein al-Taeen mukaan tärkeintä olisi järjestää perheenyhdistämisprosessissa oleville ihmisille viisumit.

Pitkäjänteisempi toimi olisi mahdollistaa perheille tunnistautuminen digitaalisesti. Al-Taee sanoo, että perheenyhdistäminen on tehty teknisesti mahdollisimman vaikeaksi. Tällä hetkellä prosessissa olevien pitää matkustaa New Delhiin Intiaan voidakseen tunnistautua ja saadakseen viisumin Suomeen.

Hän sanoo, että laajemmin EU:n on luotava kriteereihin perustuva hätäkiintiö, jossa haavoittuvassa asemassa olevat ihmisoikeusaktivistit, naisjournalistit ja muut Talebanille hankalat toimijat pystyttäisiin evakuoimaan maasta.

– Heidän pitää päästä jatkamaan työtänsä turvassa, valmistautuakseen rakentamaan maataan myöhemmin.

Al-Taee painottaa, että Suomella ja EU:lla on oltava myös kyky ehdollistaa kehitysapuaan.

– Sellaisiin maihin, jossa median vapaus lisääntyy, demokraattiset vaalit ovat läpinäkyvämpiä ja korruptio laskee huomattavasti, voidaan jatkaa kehitysapua voimakkaammin. Niihin maihin, jossa kehitys jatkuu ennallaan, emme panostaisi muuten kuin hätäapuun tai ruoka-apuun liittyen.

– Tuloksellinen kehityspolitiikka on viesti ulospäin, että tuki perustuu maan sisäisen politiikan muutokseen ja ihmisten vapauteen. Kohdemaalla itsellään on vastuu muutoksesta, jos se halajaa tukeamme. Tämän on oltava voimakkaammin Suomen ja EU:n linja.

” Kohdemaalla itsellään on vastuu muutoksesta, jos se halajaa tukeamme. Tämän on oltava voimakkaammin Suomen ja EU:n linja.

Azarin perhe on kotoisin Afganistanista, mutta Azar itse on syntynyt ja kasvanut Iranissa. Hänen perheeseensä kuuluu vanhempien ja siskon lisäksi 12-vuotias pikkuveli. Azarin onnistui paeta Suomeen alaikäisenä vuonna 2015.

Viime vuoden kesäkuussa muu perhe yritti pakomatkaa Iranista Turkkiin, mutta heidät otettiin Turkin rajalla kiinni ja palautettiin Afganistaniin. Perheenyhdistämistä on pyritty aloittamaan heidän kohdallaan jo vuosia.

Azarin sisko opiskelee lukiossa Kabulissa. Viime vuonna siskon koulussa räjähti kaksi pommia ja useita ihmisiä kuoli. Azar kertoo, että räjähdyksen jälkeen Talebanin joukot ryhtyivät etsimään eloonjääneitä koulun sisältä ja näiden kotoa.

Monet koulun sisällä hengissä olevista tytöistä tekivät Azarin mukaan itsemurhan taskussaan olevilla pillereillä, koska pelkäsivät, että heille tapahtuu jotain pahaa.

Ilmiöstä on vaikea löytää uutisia, sillä Afganistanilaisessa kulttuurissa asiasta vaietaan. IS tavoitti myös Kabulissa parhaillaan yksin elävän kolmekymppisen Nasrinin, joka kertoi säilyttävänsä itsekin myrkkypilleriä kaiken varalta.

– Veljeni toi minulle myrkkypillerin siltä varalta, että joku tulisi ja haluaisi pakottaa minut naimisiin kanssaan, koska he ovat sanoneet naittavansa lesket ja naiset, joilla ei ole aviomiestä, Nasrin kertoi.

” Veljeni toi minulle myrkkypillerin siltä varalta, että joku tulisi ja haluaisi pakottaa minut naimisiin kanssaan.

On arvioitu, että 80 prosenttia itsemurhista Afganistanissa on naisten tekemiä. BBC uutisoi keväällä 2018, että yhtenä syynä niihin pidettiin naisten kaltoinkohtelua, jota esiintyy usein perhepiirissä muun muassa pakkoavioliittojen muodossa.

Maailman terveysjärjestö WHO on aiemmin löytänyt yhteyden kasvavien itsemurhalukujen ja erilaisten myrkyllisten aineiden helpon saatavuuden välillä. Myrkkyjen helppo saatavuus on Afganistanissa yleistynyt.

– Muutaman viime vuoden aikana ihmisille on tullut helpommaksi päästä käsiksi lääkkeisiin ja muihin aineisiin, Heratin pääsairaalan tiedottaja Mohammad Rafiq Shirazi kertoi BBC:lle keväällä 2018.

Aiemmin oli Azarin mukaan yleistä, että tytöt tekivät itsemurhan esimerkiksi hyppäämällä alas vuorelta tai talon katolta.

Naisten aseman pelätään palaavan Afganistanissa yhtä huonoksi kuin se oli 1990-luvulla Taleban-hallinnon alla.

Nyt lääkkeillä tehtävät itsemurhat ovat yleistyneet.

– Mieluummin he tappavat itsensä nopealla keinolla kuin kärsivät kivusta päivien ajan.

Azar kertoo soittelevansa siskolleen jatkuvasti. Hän anelee, ettei sisko tekisi itselleen mitään. Tämä on sanonut olevansa valmis nielemään pillerin, jos hän joutuu Talebanin sieppaamaksi.

– Sydämeen sattuu, kun hän sanoo tuollaisia asioita. Itken itsekin koko ajan puhelimen toisessa päässä, mutta yritän rauhoitella häntä.

Azar kertoo, ettei tiedä, mitä pilleri sisältää tai mistä hänen äitinsä oli sellaisen saanut.

– Kun äiti kertoi asiasta, minua alkoi pelottaa hirveästi. Sanoin, että yritän järjestää täällä Suomessa jotain. Äiti itki, ja sitten sammutin puhelun.

Azarin ja Nasrinin nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.