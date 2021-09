Reijo Ruokasen kolumni: Onko vanhoilla ihmisillä enää käyttöä?

Vanhemmatkin työntekijät kannattaa pitää töissä. Ja siihen tarvitaan asennemuutos, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

On. Tai se riippuu tietysti vanhuuden määritelmästä, mutta jos voimme sopia, että eläkeikäinen on vanha, niin vanhoilla on taatusti käyttöä.

Heidät kannattaa pitää töissä.

Eläkeikää on aikojen kuluessa hilattu ylöspäin lähinnä siksi, että elinajanodote on noussut. Eläkevarat loppuisivat, jos eläkevuosien määrän annettaisiin kasvaa ilman vastatoimia.

On toinenkin syy, ja se alkaa olla eläkemenoja olennaisempi. Työvoimapula.

Sitä voidaan torjua paitsi palkkaamalla uutta väkeä, niin myös pitämällä vanhemmat pidempään töissä.

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva esittää uudistusta, jossa Suomeen luotaisiin automaattinen mekanismi eläkeiän nostamiseen. Siinä eläkeikä riippuisi julkisen talouden tilasta ja työllisten määrästä. Eva kutsuu automaattia nimellä Uusi sukupolvisopimus.

Sellaisenaan automaatti ei taatusti kelpaa ainakaan vasemmistopuolueille eikä ammattiliitoille, mutta olisi hölmöä pitää kaksin käsin kiinni vanhasta, kunnes nyrkit väkisin aukeavat.

Järkevää olisi luoda malli, joka nykyistä enemmän kannustaisi sekä työntekijöitä että työnantajia eläkeiän asteittaiseen nostamiseen.

Työntekijöille voisi luoda verokannustimia. Työn pitäisi joustaa niin, että se istuu hyvin itse kunkin jaksamiseen ja elämäntilanteeseen.

Työnantajille pitäisi tarjota mahdollisuus palkata ikääntyvää väkeä ilman, että mahdollinen työkyvyttömyyseläke rankaisee viimeisintä työnantajaa nykyiseen tapaan. Yli tavallisen eläkeiän työskentelevien palkkojen sivukuluja voisi alentaa.

Kaikenlaisia fiksuja keinoja kyllä löytyisi, mutta ensin pitäisi kaikkien olla yhtä mieltä ongelmasta: osaava työvoima loppuu, jos työuria ei pidennetä molemmista päistä.

” Jos mitään ei tehdä, työvoimapula alkaa näivettää hyvinvointivaltiota yllättävän nopeasti.

Pelkällä perhepolitiikalla asia ei ratkea. Vanhempainvapaita viilaamalla ja lapsilisiä korottamalla Suomen väkiluku ei käänny kasvuun, mutta ehkä niiden avulla voidaan hillitä supistumista.

Työperäinen maahanmuutto on avuksi, mutta senkään varaan ei voi rakentaa.

Ensimmäiseksi tarvitaan asennemuutos.

Vielä kymmenen vuotta sitten yli 50-vuotias oli työmarkkinoilla vierastettu kandidaatti. Asenteet ovat siitä onneksi parantuneet, mutta yhä varttuneilla – noh…vanhoilla ihmisillä on työmarkkinoilla vain vähän kysyntää.

Eläkejärjestelmää viilaamalla ja sopivia porkkanoita tarjoamalla siihen voitaisiin saada muutos. Jos mitään ei tehdä, työvoimapula alkaa näivettää hyvinvointivaltiota yllättävän nopeasti.

Ratkaisut pitää valmistella hyvissä ajoin ennen ongelman kärjistymistä, jotta niistä on kunnolla hyötyä. Jo nyt olemme myöhästyneet lähdöstä, mutta paljon voi vielä korjata. Kannattaa aloittaa tänään.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.