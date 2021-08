Suomeen evakuoitiin 10 päivän aikana yhteensä 330 henkilöä, joista 150 on Suomen kansalaisia tai pysyvän oleskeluluvan haltijoita.

Suomi päätti poikkeuksellisen evakuointi­operaationsa Afganistanin Kabulissa torstai-iltana, jolloin ulkoministeriön henkilökunta ja Puolustusvoimien suojausjoukot lähtivät kotimatkalle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi tiedotus­tilaisuudessa perjantaina puoliltapäivin, että joukot olivat paikalla Kabulin lentokentällä vielä, kun kentän lähistöllä tapahtui kaksi pommi-iskua torstai-iltana. Suomalaiset eivät kuitenkaan Kaikkosen mukaan olleet räjähdyspaikkojen läheisyydessä.

– Joukot ovat tällä hetkellä välilaskupaikassa hyvin ansaitulla levolla. He palaavat kotimaahan viikonloppuna. Paluusta tiedotetaan sen jälkeen, kun joukot on saatu tukevasti Suomen kamaralle, Kaikkonen kertoi perjantaina.

Sotilaiden tarkkaa määrää Kaikkonen ei edelleenkään kommentoinut, mutta toisti sen olleen useita kymmeniä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) pitivät perjantaina yhteisen tiedotustilaisuuden Kabulin evakuointi­operaatiosta.

Iskut eivät muuttaneet kotiuttamis­suunnitelmia, sillä päätös lähdöstä oli tehty jo aiemmin. Kaikkosen mukaan poistumispäätöksen taustalla vaikuttivat kolme asiaa. Yhdysvallat tarvitsi elokuun viimeisiä päiviä omiin kotiutuksiinsa, operaation riskitaso oli nousussa ja työ käymässä yhä vaarallisemmaksi sekä evakuoitavien ihmisten saaminen lentokentälle oli vaikeutunut.

Suomalaiset sotilaat operoivat Kabulissa vaarallisella alueella, mutta eivät joutuneet tämänhetkisen tiedon mukaan missään vaiheessa turvautumaan voimakeinoihin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kuvaili tehtävää menestyksekkääksi. Hänen mukaansa ilman sotilasjoukon apua kaikkia nyt evakuoituja henkilöitä ei olisi onnistuttu turvallisesti evakuoimaan.

Haaviston mukaan kymmenen päivän aikana evakuoitiin yhteensä 330 henkilöä. Heistä 150 on Suomen kansalaisia ja pysyvän oleskeluluvan haltijoita sekä 100 Suomen lähetystössä työskennelleitä paikallisia. Luvut pitävät sisällään myös evakuoitujen perheenjäsenet. Lisäksi kaikki Suomen kiintiöön kuuluvat EU-delegaation ja Nato-operaation henkilöt on saatu evakuoitua. Heitä on yhteensä 80.

Haaviston mukaan evakuoiduista suurin osa on naisia ja lapsia. Tämä johtuu siitä, että kaikki henkilöt evakuoitiin perheineen.

Suomalaisjoukot olivat vielä paikalla, kun Kabulin lentokentän ulkopuolella tapahtui kaksi pommi-iskua torstai-iltana. Suomalaiset eivät kuitenkaan joutuneet akuuttiin vaaraan tilanteen johdosta.

Haaviston mukaan lentokentältä on evakuoitu kiireellisesti myös alaikäisiä ja orpolapsia. Haaviston mukaan virkavastuulla Kabulissa toimineet ulkoministeriön virkamiehet sovelsivat tilanteessa konsulipalvelu­lakia.

– Lisäksi olen kuullut siellä työskennelleiltä, että on joitakin tilanteita, joissa on pieniä lapsia ollut tallautumassa väkijoukkoon. Silloin kysymys on ollut hengenpelastus­tehtävästä, Haavisto sanoi silmin nähden herkistyen.

Operaation viimeisinä päivinä evakuoitavilla oli Haaviston mukaan yhä vaikeampaa saapua lentokentälle Talebanin tiesulkujen läpi, ja kentän turvallisuustilanne heikkeni jatkuvasti. Haavisto kertoi, että ulkoministeriöön on ottanut yhteyttä moni, joilla on sukulaisia ja ystäviä Afganistanissa.

– Afganistanin tilanne on herättänyt suurta huolta Suomessa, ja yhteydenotot ulkoministeriöön voidaan laskea sadoissa, Haavisto kertoi.

Haavisto otti tiedotustilaisuudessa Suomen puolesta osaa torstaina tapahtuneiden iskujen uhrien omaisten suruun.

– Voiko olla raukkamaisempaa ja tuomittavampaa toimintaa kuin iskeä evakuointia odottavien henkilöiden ja heidän auttajiensa joukkoon, Haavisto sanoi.

Suomen suurlähetystön evakuointi sujui Haaviston mukaan hyvässä järjestyksessä ja diplomaatit veivät arkaluontoiset tiedot lähetystöstä mukanaan. Kabulin diplomaattialue Green Zone on nykyisin Talebanin hallussa.

Haaviston mukaan kaikkia evakuointipäätösten piirissä olevia henkilöitä ei vielä ole saatu turvaan. Afganistanissa on ulkoministeriön tietojen mukaan yhä kymmeniä Suomen kansalaisia. Haaviston mukaan heidän avustamistaan jatketaan ja heihin pidetään yhteyttä.

Turvallisuussyistä ulkoministeriö ei yksilöi, keitä autettavien joukkoon vielä kuuluu ja kuinka heitä autetaan. Haaviston mukaan Suomi tekee asian suhteen yhteistyötä YK:n ja Kabuliin jäävien maiden, kuten Turkin, Qatarin ja Venäjän kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty myös evakuointilennoilla. Suomen lennoilla turvaan on kuljetettu Haaviston mukaan 42 yhdysvaltalaista, 11 islantilaista ja 17 irlantilaista. Maat ovat kiittäneet Suomea avusta.

Suomi teki ensimmäiset päätökset evakuoinneista perjantaina 13. elokuuta, jolloin Haavisto kertoi Suomen Kabulin-lähetystön pysyvän avoinna. Kaksi päivää myöhemmin, sunnuntaina 15. elokuuta, Taleban valtasi Kabulin, ja evakuoitavien määrää lisättiin. Tuolloin myös lähetystö päätettiin sulkea toistaiseksi. Ensimmäiset 18 henkilöä evakuoitiin maanantaina 16. elokuuta.

Guardian-lehden mukaan Britannian Kabulin-lähetystöön oli jäänyt asiakirjoja, joista kävi ilmi muun muassa lähetystölle työskennelleiden afganistanilaisten yhteystietoja. Seitsemästä listatusta henkilöstä Britannia on evakuoinut perheineen kolme. Kahteen ei ole saatu yhteyttä.

Haavisto kertoi nyt, että Suomen-lähetystön evakuointi sujui hyvässä järjestyksessä, ja kriittiset ja arkaluontoiset tiedot siirtyivät diplomaattien mukana pois lähetystön tiloista.

– Lähetystö jäi lopulta tyhjilleen, ja tietojeni mukaan Taleban päivystää nyt niillä kaduilla, missä mekin toimimme, Haavisto sanoo.

Alun perin lähetystön henkilöstö oli tarkoitus kuljettaa Suomeen charter-lennolla, mutta tilanne muuttui äkisti, kun Kabulin lentokenttä suljettiin kaikelta muulta paitsi sotilasliikenteeltä. Tällöin Suomi tuli riippuvaiseksi kansainvälisten kumppaniensa sotilaskoneista.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston päättäneen, että ulkomaalaislain nojalla myöntää 298:lle Suomeen evakuoidulle henkilölle jatkuvan oleskeluluvan neljäksi vuodeksi. Konsuliavun perusteella saapuneet, päätöksen ulkopuoliset henkilöt ohjataan Suomeen saapuessaan normaaliin turvapaikkamenettelyyn.

– He ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä, Ohisalo sanoi.

Suomeen on evakuoitu Afganistanista yhteensä 330 henkilöä. Evakuoinneissa on tehty tiivistä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden kanssa.

Ohisalon mukaan evakuoidut ovat olleet Suomeen saapuessaan helpottuneita. Heitä on sijoitettu eri puolille maata vastaanottokeskuksiin, joissa huolehditaan muun muassa heidän tarvitsemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, kunnes he saavat oleskeluluvat ja pääsevät muuttamaan kuntiin.

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan operaatio antaa pohtimisen ja kehittämisen aiheita runsaasti. Hänen mukaansa on varauduttava siihen, että vastaavia nopeutta vaativia operaatioita tulee eteen tulevaisuudessakin. Hän pitää lainsäädännön muuttamista perusteltuna.

– Lainsäädäntöämme on arvioitava vastaisuuden varalle. Lain pitää mahdollistaa nopea päätöksenteko ja toiminta, kun sitä tarvitaan. Erilaisia yllättäviä tilanteita voi tulla jatkossakin. Tiukan paikan tullen valmiutemme on syytä olla kunnossa niin sotilaallisen suorituskyvyn, päätöksentekokyvyn kuin lainsäädännönkin osalta.

Kaikkonen kertoo antaneensa puolustushallinnolle tehtäväksi yhdessä ulkoministeriön kanssa toteuttaa arvio Afganistanin 20 vuoden operaatiosta.

– Mitä nämä kaksi vuosikymmentä meille antoivat, millainen hinta maksettiin, mitä opimme tulevaa varten? Kaikki tämä on syytä käydä läpi huolella. Arvioitavaksi aikanaan tulee myös nyt toteutettu ainutlaatuinen evakuointioperaatio, Kaikkonen sanoi.