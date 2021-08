Husin koronatestaus toimii aivan äärirajoilla: ”Kyllä tämä systeemi natisee jo”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronatestaus ja -jäljitys ovat nyt äärirajoilla. Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan lisäkapasiteettia ei enää ole eikä terveydenhuollosta sitä lisää löydy.

Koronatestaaminen ja -jäljitys ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella kantokykynsä äärirajoilla. Ongelman taustalla ovat viime aikoina mittavasti kasvaneet koronatestien määrät. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Ilta-Sanomien tavoittama Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo, että testaus vielä vetää, mutta kapasiteetin yläraja on lähellä. Kasvuvaraa ei enää juurikaan ole.

– Nyt pysytään vielä kasassa, mutta kyllä tämä systeemi natisee jo, jos 15 000 näytettä päivässä pitäisi ottaa. Analyysikapasiteettia meillä on kyllä, mutta näytteenotosta loppuu henkilökunta, Lehtonen kertoo.

Lehtosen mukaan Husilla on näytteenotossa töissä noin tuhat ihmistä, jos sairaanhoitopiirin oma henkilöstö sekä alihankkijat lasketaan yhteen. Terveydenhuollosta ei henkilökuntaa enempää löydy.

– En nyt sanoisi, että meneillään on kriisi, mutta olemme aika rajoilla sen kanssa, että pystyykö terveyspalvelujärjestelmä hoitamaan normaalit asiat. Niin iso osa resursseista on kiinni koronassa.

Sairaanhoitopiirissä ei Lehtosen mukaan olla neuvoteltu siitä, mistä lisäkapasiteettia voitaisiin ottaa. Sen sijaan Hus on harkinnut testauskriteerien muuttamista, mutta myös ne vaihtoehdot ovat Lehtosen mukaan heikkoja.

– En ole sellaisissa neuvottelupöydissä ollut, missä mietittäisiin kapasiteetin ottamista jostain muusta toiminnosta. Olemme enemmän miettineet, pitäisikö testauskriteerejä muuttaa. On käyty keskusteluja esimerkiksi siitä, voitaisiinko rokotetut jättää testaamatta. On kuitenkin tietoa siitä, että myös rokotetut voivat sairastua koronaan, eli sekin olisi aika huono linjaus.

Lehtonen huomauttaa, että paras tapa vähentää testattavia olisi se, että yritetään vähentää altistumisia.

– Aika paljonhan testattavia tulee nyt kouluista ja nuorisosta. Siksi maskin käyttäminen alakouluissa voisi olla yksi tapa, jolla vähennetään altistettujen määrää.

Peruskoululaisten osuus positiivisista testituloksista on Lehtosen mukaan ollut viime päivinä noin neljä prosenttia. Keski-ikäisillä positiivisten tulosten määrä on alle kahdessa prosentissa. Kaikista testeistä positiivisen tuloksen antaa noin kolme prosenttia.

Neljä prosenttia on Lehtosen mukaan suomalaisessa mittakaavassa melko paljon, mutta kansainvälisesti katsottuna määrä ei ole kovinkaan suuri.

– Olemme edelleen turvallisesti tässä leviämisvaiheessa. Olemme tulleet kokonaisuutena alas parin viikon takaisista luvuista, eli pahin epidemiapiikki on ohitettu tai sitten voi olla, että kouluissa tartuntojen määrä vielä lisääntyy. Tätä on vaikeaa ennustaa, Lehtonen toteaa.

Jos näytteenotto natisee liitoksistaan, niin jäljitys vaikuttaa pysyvän hädin tuskin kasassa. Lehtosen mukaan jäljityksen viive voi kiireestä johtuen kasvaa niin suureksi, että sen hyöty laskee merkittävästi.

– Jäljitys on testaamista kuormittuneempaa. Käytännössä jos jäljitys kestää yli kolme päivää niin onhan siinä riski, että testissä käynyt henkilö on ehtinyt tartuttaa jo muita ellei hän ole testin jälkeen älynnyt asettaa itseään karanteeniin. Useiden päivien viive on jo ongelmallinen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi viime perjantaina toivovansa, että Suomessa luovuttaisiin koronarajoituksista. Lehtosen mukaan rajoituksista luopuminen on kyllä mahdollisuus, mutta se tarkoittaisi myös nykyisestä testausstrategiasta luopumista.

– Siinä ei olisi mitään järkeä, että rajoitukset poistettaisiin ja nykyinen testausmalli säilyisi. Jos uskotaan, että tartuntamäärällä on merkitystä kansanterveyden kannalta, niin sitten pitää olla valmis tekemään rajoituksia.

– Jos taas lähdetään siitä myös perustellusta ajatuksesta, että rokotukset suojaavat sairaalahoidolta ja tartuntamääristä ei tarvitse niin paljoa välittää, niin ei silloin ole järkevää sitoa merkittävää terveydenhuollon resurssia testaamiseen, joka ei johda mihinkään. Silloin ne resurssit pitäisi ohjata muualle. Meillähän on jo aikamoiset hoitojonot.

Lehtosen mukaan jonkinlaisesta testauksesta kannattaa pitää kiinni, mutta testauksen määrä pitäisi strategian muuttuessa suhteuttaa siitä saatavaan hyötyyn.

– Aika moni asiantuntija on jo sitä mieltä, että näin laaja testaaminen ei enää tuota niin sanotusti vastinetta rahalle. Tämä on tietysti tarkka paikka. Mitään satavarmaa vastausta oikeasta suunnasta ei voida tehdä, vaan pitää tehdä poliittisia päätöksiä ja sitten seisoa niiden takana, Lehtonen sanoo.

Lehtonen painottaa, että rokotusten kautta myös terveydenhuollon taakka vähenee merkittävästi. Hän kehottaakin suomalaisia hankkimaan nyt saatavilla olevat kaksi rokotusta sekä varautumaan lähitulevaisuudessa kolmanteen.

– Jos väestö ottaisi kaksi rokotusta ja myöhemmin vielä kolmannen, niin se on paras tapa eteenpäin kansanterveyden kannalta. Rokotukset ovat kuitenkin halpoja ja vähentävät sairaalahoidon tarvetta. Siten meille jää resursseja hoitaa muitakin tauteja.