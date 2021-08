Poliisia ammuttu Vahdolla

Poliisia on ammuttu Ruskon kunnassa Vahdolla.

Poliisia on ammuttu Ruskon kunnassa. Lukijan ottama kuva paikan päältä.

Lounais-Suomen poliisilla on maanantaina ollut kotihälytystehtävä Vahdolla, Ruskon kunnassa. Tehtävän yhteydessä on ollut aseenkäyttötilanne, jossa on ammuttu poliisia.

Tehtävä on poliisin mukaan yhä kesken, mutta ulkopuolisille ei ole aiheutunut vaaraa. Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta Twitterissä.

Lounais-Suomen poliisista ei kommentoitu asiaa tarkemmin tutkinnallisista syistä.

Ilta-Sanomiin yhteydessä olleen silminnäkijän mukaan paikalla on nähty ainakin kahdeksan poliisia, kaksi ambulanssia ja Medi-Heli-pelastushelikopteri.

Asiasta lisää pian.