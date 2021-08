Afganistanilaiset toimittaja­veljekset kertovat IS:lle hurjasta paostaan – tällainen on heidän koruton piilopaikkansa

Heinäkuussa toimittajaveljekset ymmärsivät olevansa todellisessa hengenvaarassa, kun Taleban kasvatti valtaansa Afganistanissa. Kuolemanpelko on jatkuvasti läsnä, ja piilopaikkaa täytyy vaihtaa usein.

Talebanin vallankumous Afganistanissa on asettanut paikalliset journalistit ahtaalle. Suomen journalistiliitto julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa kerrotaan Talebanin taistelijoiden vainonneen, uhkailleen ja pahoinpidelleen paikallisia toimittajia ja vaatineen heitä uutisoimaan uhkailijoista myönteisesti.

Afganistanin riippumaton journalistiyhdistys AIJA on kertonut kansainväliselle journalistiliitolle IFJ:lle, että lähes kaikki journalistit ovat paenneet kodeistaan ja että 140 paikallista tiedotusvälinettä on suljettu. Uutistoimisto ANI:n mukaan ainakin 30 journalistia oli heinäkuun loppuun mennessä pahoinpidelty tai tapettu.

Helsinkiläinen Mostafa Aseem, 34, on seurannut toimittajien ahdinkoa läheltä, sillä hänen kaksi sukulaistaan ovat afganistanilaisia toimittajia. Aseem itse pakeni perheensä kanssa Afganistanista Iraniin 1980-luvulla Afganistanin ja Neuvostoliiton sodan aikaan ja 2002 Iranista Suomeen.

Lue lisää: Helsinkiläinen Mostafa livahti talebaneilta karkuun viime hetkellä – kertoo nyt perheensä kauhun hetkistä Afganistanissa

Aseemin sukulaiset, 19- ja 24-vuotiaat toimittajaveljekset kertoivat tilanteestaan Ilta-Sanomille. Haastattelu tehtiin videopuhelun välityksellä, ja Aseem tulkkasi keskustelun. Veljekset esiintyvät haastattelussa nimettöminä, jotta heidän turvallisuutensa ei vaarantuisi.

Heinäkuussa veljekset ymmärsivät olevansa ammattinsa vuoksi hengenvaarassa ja pakenivat kotoaan Sheberghanista Mazar-i-Sharifiin. Sieltä he myöhemmin jatkoivat matkaansa Kabuliin, kun Taleban kasvatti valtaansa Pohjois-Afganistanissa. Molemmat veljeksistä ovat Talebanin "listalla”.

– Se tarkoittaa, että meidät halutaan ottaa kiinni ja tappaa. On aivan sama, missä jäämme kiinni, niin meidät tapetaan, toinen veljeksistä kertoo.

Miesten nykyinen piilopaikka on varasto, jota ei ole tarkoitettu asumiskäyttöön.

Matkalla Kabuliin he joutuivat Talebanin maantielle pystyttämälle tarkastuspisteelle. Taistelijat käskivät heidät ulos autosta, erottivat toisistaan ja veivät kuulusteltaviksi. Heille tehtiin täydellinen ruumiintarkastus.

Veljekset kertoivat, että ovat tulossa Mazar-i-Sharifista ja menossa Kabuliin. Talebanit tivasivat heiltä henkilöllisyystodistuksia. Ne olivat mukana, mutta visusti piilossa.

– He uhkasivat minua aseillaan. He sanoivat, että ”koska sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, nimesi on varmasti meidän listoillamme”, vanhempi veljeksistä kertoo kokemuksistaan.

Veljekset joutuvat pitämään taukoja muistellessaan traumaattisia kokemuksiaan. Talebanit tarkistivat heidän taskunsa useaan kertaan, mutta löysivät vain pienen määrän rahaa. Lopulta he päästivät veljekset menemään, kun eivät löytäneet todisteita heidän henkilöllisyydestään.

– Se oli niin vaarallinen tilanne, että minun on vaikea sanoin kuvailla sitä. Tuntui kuin jumala olisi ollut puolellani, kun selvisimme.

Tällä hetkellä veljekset piileskelevät Kabulissa. Viimeksi keskiviikkona he joutuivat vaihtamaan piilopaikkaansa, koska epäilivät itsekin paljastuneensa. Taleban sai kiinni heidän kaksi ystäväänsä ja kollegaansa, eikä heistä ole kuulunut sen jälkeen enää mitään.

– Mitä todennäköisimmin heidät on tapettu. Kun kuulimme heidän jääneen kiinni, emme voineet ottaa enää riskejä, veljekset toteavat.

Taleban vainoaa toimittajia ja näiden perheitä. Kiinni jääviä odottaa kuolema.

Vaihtaessaan piilopaikkaansa veljeksiin ei saanut yhteyttä, mikä sai Mostafa Aseemin huolestumaan sukulaisistaan toden teolla. Koko päivän hän yritti Suomesta käsin selvittää asiaa ja saada tietoja veljesten tilanteesta. Huojennus oli suuri, kun yhteys palasi.

Uuteen piilopaikkaan miehet kulkivat taksilla. He peittivät kasvonsa huiveilla ja pyrkivät peittämään myös auton ikkunoita, jotta sisälle olisi vaikeampi nähdä. Heillä oli vain vähän rahaa, mutta he tarjosivat taksikuskille niin paljon kuin pystyivät, jotta tämä vain veisi heidät paikasta A paikkaan B.

Heidän nykyinen piilopaikkansa on varasto, jota ei ole tarkoitettu asumiseen. Videopuhelun taustalla näkyy korkeita laatikkopinoja, jotka ovat heidän mukaansa täynnä tavaraa. Heidän ainoa kosketuksensa ulkomaailmaan on tällä hetkellä piilopaikan vieressä sijaitseva vessa. Lähistöllä sijaitsevaan kauppaan he eivät uskalla mennä.

Jutun yläpuolella olevalla videolla veljekset esittelevät piilopaikkaansa.

– Olemme olleet koko ajan piilossa. Emme ole menneet paikkoihin, joissa voisimme kohdata heitä (talebaneja).

Pakomatkallaan veljekset ostivat yhden melonin, jota he ovat ainoana ravinnonlähteenään syöneet kahden päivän ajan.

Nälkä on kova. Piilopaikkaa vaihtaessaan he ostivat yhden melonin. Toisen puolikkaan he söivät samana päivänä, toista he ovat säästelleet vuorokauden. Muuta ruokaa heillä ei juuri nyt ole.

Kuolemanpelko ja epävarmuus ovat jatkuvasti läsnä. Jokainen ääni tai rasahdus saa veljekset valppaiksi. Haastattelun aikanakin toinen veljeksistä käy pariin otteeseen tarkastamassa, mitä piilopaikan lähistöllä tapahtuu.

– Voimme jäädä kiinni hetkenä minä hyvänsä. Pelkäämme jatkuvasti. Jos ulkona liikkuu joku lintu tai pieni eläin, ajattelemme: Nytkö se loppuu? Nytkö jäämme kiinni? Nytkö me kuolemme?

– Emme tiedä varmaksi, missä olemme huomenna. Tilanne Kabulissa on sellainen, ettei kukaan olisi arvannut näin tapahtuvan. Kukaan ei voi tietää, mitä hetken päästä tapahtuu.

Raskaasti aseistautuneet Talebanin taistelijat partioivat kaduilla. Veljekset eivät uskalla poistua piilopaikastaan kuin pakon edessä.

Miesten on vaikea ymmärtää heihin kohdistunutta vainoa. Heidän mukaansa talebanit eivät ole ihmisiä, vaan ”villieläimiä” vailla mitään inhimillisyyttä.

– Meidän suurin syntimme on, että olemme yrittäneet olla alueemme ihmisten silmät ja korvat. Jos saamme elää, tulemme jatkamaan sitä. Me tiedotamme ihmisiä heidän ympärillään tapahtuvista asioista.

– Emme halunneet saavuttaa suuria. Halusimme vain palvella kansaamme. Se on syy, miksi meidät halutaan tappaa.

– Jos kertoisimme kaiken, mitä olemme pelkästään viime aikoina nähneet ja kokeneet, tarina on niin pitkä, että siitä saisi kirjoitettua useita kirjoja.

Tiedot ulkomaailmasta ovat hyvin rajallisia. Veljekset ovat lähinnä sosiaalisen median varassa. Viimeisin tieto, mitä he ovat ulkomaailmasta saaneet, on Kandaharin maakunnasta. Siellä on hirtetty neljä ihmistä, mutta kukaan ei tiedä syytä.

– Olemme kuulleet, että Taleban etsii nyt käsiinsä toimittajia ja ulkomaalaisten hyväksi työskennelleitä ihmisiä. Vaarassa ei ole pelkästään näiden henkilöiden oma henki, vaan koko perheen henki. He tappavat kaikki.

Talebanit tarkastavat ihmisten tavaroita yrittäessään etsiä henkilöitä, jotka ovat heidän ”listallaan”, veljekset kertovat. Toimittaja­veljekset joutuivat Talebanin tietulliin matkallaan Kabuliin ja pelastuivat täpärästi. Kuva Kabulin lentokentältä tältä viikolta.

Tulevaisuuden suhteen miesten toiveet eivät ole valoisat. He keskittyvät ainoastaan pysymään hengissä.

– Tämä sekasorto on meidän todellisuuttamme. Tällä hetkellä ainoa toiveemme on, että maassa olisi rauha.

Ennen Talebanin valtaannousua miehet uskoivat tulevaan. He ajattelivat rakentavansa maansa uudelleen ja palvelevansa sen kansaa toimittajina. Nyt, kun Taleban on vallassa, he ovat heittäneet kaiken toivon.

– Afganistanilla ei ole enää tulevaisuutta. Jokainen hetki on vain kuoleman odottamista. Miten kauan voimme vielä vaihtaa piilopaikkaa?

Miehet sanovat, että haluavat kertoa asiasta, jotta länsimaissa kuultaisiin heidän ja lukuisten kohtalontoverien hätä. He rukoilevat apua.

– Auttakaa meitä. Se on ainoa toivomme. Pelastakaa meidät, että meilläkin olisi tulevaisuus. Mekin haluamme elää ja perustaa perheen. Elää paremmin.