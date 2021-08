Salaliittoteoriolla voidaan pyrkiä esimerkiksi mustamaalaamaan poliittisia vastustajia tai vaikeuttamaan päätöksentekoa. Osa koronasalaliittoteorioita levittävistä ihmisistä on aidosti huolissaan esimerkiksi rokoteturvallisuudesta, professori sanoo.

Koronavirus on loputon lähde erilaisille salaliittoteorioille.

Erään teorian mukaan koronavirus on wuhanilaisesta laboratoriosta vahingossa liikkeelle lähtenyt biologinen ase, kun taas jotkut uskovat, että viruksen leviäminen on suunniteltu niin sanotun uuden maailmanjärjestyksen oikeuttamiseksi. Koronarokotteen taas on väitetty sisältävän ihmisten seurantaan tarkoitetun mikrosirun.

Keskiviikkona uutisoitiin tavaratalo Kärkkäisen toimitusjohtajan työntekijöilleen lähettämästä viestistä, jossa näitä kehotettiin olla ottamatta koronarokotetta. Viestin saatteena oli linkki disinformaatiota levittävän MV-lehden artikkeliin.

Vaikka salaliittoteoriat leviävät nykyisin tehokkaasti internetin ja sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä, ne eivät suinkaan ole uusi ilmiö, kuten eivät oikeat salaliitotkaan.

– Historiankirjat ovat täynnä tarinoita hyvin dokumentoiduista salaliitoista, Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä sanoo.

Hän kirjoittaa hiljattain julkaistussa teoksessaan Salaliittoteorioiden filosofia — Temppeliherroista liskoihmisiin salaliittoteorioiden herättämistä filosofisista kysymyksistä.

Tunnettuihin suomalaisiin salaliittoihin luetaan muun muassa niin sanottu asekätkentäjuttu, jossa aseita hajavarastoitiin jatkosodan jälkeen pyrkimyksenä valmistautua sissisodankäyntiin, mikäli Neuvostoliitto miehittäisi maan.

Asekätkennästä pystyttiin esittämään laajasti todisteita, minkä ansiosta se lopulta paljastui.

Toisin kuin vakiintuneissa salaliittoselityksissä, salaliittoteorioissa väite salaliitoista tehdään melko kevyin perustein, Räikkä sanoo.

Salaliittoteorioissa tapahtumaa tai ilmiötä selitetään viittaamalla sen taustalla toimivaan salaliittoon. Tavallisesti ne ovat kilpailevia selityksiä viralliselle totuudelle.

Salaliittoteorioilla on toisistaan poikkeavia tarkoitusperiä. Niitä saatetaan kehitellä huumorimielessä tai omien poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Salaliittoteorioilla voidaan pyrkiä mustamaalaamaan poliittisia vastustajia tai vaikeuttamaan päätöksentekoa esimerkiksi hämmentämällä julkista keskustelua.

Koronarokotteista leviää internetissä salaliittoteorioita, joiden mukaan rokote sisältäisi ihmisten seurantaan tarkoitetun mikrosirun.

Koronasalaliittoteoriat eivät ole poikkeus, Räikkä sanoo. Niillä voidaan pyrkiä aiheuttamaan vastakkainasettelua, mutta osa niitä levittävistä ihmisistä on aidosti huolissaan esimerkiksi rokoteturvallisuudesta.

” On tavallaan ihan ymmärrettävää, että ihmiset kaipaavat lisää keskustelua aiheesta.

Tarkoituksena on usein saada aikaan yleistä pohdintaa aiheesta. Rokotevastaisen sisällön jakaminen on Räikän mukaan yleisemmin merkki huolesta kuin sitoutumisesta epäilyttävään teoriaan.

– On tavallaan ihan ymmärrettävää, että ihmiset kaipaavat lisää keskustelua aiheesta.

Laajalle levitessään salaliittoteoriat voivat aineellisten vahinkojen lisäksi johtaa vihapuheeseen ja jopa väkivallan tekoihin. Ilkivallan kohteeksi ovat joutuneet maailmalla esimerkiksi 5G-mastot, joiden tuottaman säteilyn on uskottu heikentäneen vastustuskykyä koronavirukselle.

Rokotteisiin liittyvät salaliittoteoriat sen sijaan voivat aiheuttaa kansanterveydellistä haittaa.

– Jos ajatellaan perinteisiä AIDS-salaliittoteorioita, niin ne johtivat siihen, että ihmiset eivät suojautuneet kunnolla ja sairaudet lisääntyivät.

Salaliittoteorioita on tuhansia, eikä niiden haittoja voida yleistää. Niitä yhdistää kuitenkin huoli luottamuksen murtumisesta tietoa tuottaviin tahoihin, lääketieteen auktoriteetteihin, toimittajiin ja viranomaisiin.

Suomessa luottamus näitä tahoja kohtaan on perinteisesti melko korkealla, mutta sen mureneminen tapahtuu yleensä hitaasti, Räikkä muistuttaa

– Kun luottamus alkaa mennä, sitä ei niin vain palauteta.

Joissain tapauksissa salaliittoteorioista voi olla myös hyötyä. Kun disinformaatio leviää, myös yleisesti hyväksytty tieto saa sen myötä tilaa julkisessa keskustelussa.

– Jos joku väittää jotain kiehtovaa, omituista tai joidenkin mielestä täysin naurettavaa, jonkun pitää korjata asia julkisuudessa, Räikkä sanoo.

On myös tapauksia, joissa villitkin huhut ovat johtaneet jatkotutkimuksiin, jotka ovat paljastaneet tutkimuksen kohteesta jotain kyseenalaista. Vaikka teoriat itsessään eivät olisi osuneet oikeaan, niiden myötä on voinut tulla ilmi jotain muuta hyödyllistä.

Virallisen totuuden haastaminen on Räikän mukaan myös osa demokraattista ja kriittistä kansalaisuutta.

– Onko salaliittoteorioiden kehittäminen siihen oikea tapa, siitä voidaan olla montaa mieltä.