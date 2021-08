HS: Suomen Kabulin-lähetystön henkivartijat piilottelevat Talebanilta – ”Emme halua joutua kidutetuiksi tai tapetuiksi sen takia, että työskentelimme Suomelle”

Helsingin Sanomien tavoittamat Suomen Kabulin-suurlähetystön entiset alihankkijat kertovat pelkäävänsä Talebanin vainoa.

Suomi on ilmoittanut evakuoivansa kriisiytyneestä Afganistanista 170 paikallisen lähetystön työntekijää perheineen. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi kuitenkin eilen, etteivät alihankintasopimuksella lähetystön turvallisuudesta ja hankinnoista vastanneet työntekijät ole evakuoitavien joukossa.

Yhteensä henkivartijoina ja järjestyksenvalvojina Suomen Kabulin-suurlähetystössä on vuodesta 2016 työskennellyt 57 paikallista, jotka eivät mahdu suunnitellun 170 hengen evakuointijoukkoon. Helsingin Sanomat tavoitti puhelimitse Afganistanin pääkaupungista Kabulista neljä näistä miehistä.

Eräs HS:n tavoittamista miehistä kuvailee Suomen päätöstä pettymykseksi.

– Me kannoimme aseita ja tarjosimme turvallisuuspalvelut. Toimme lähetystöön ja sen päällikölle ja hänen kotiinsa kaiken, mitä he tarvitsivat – jopa aseita ja pistooleja. Mutta nyt tässä vaarallisessa ja hirvittävässä tilanteessa he eivät evakuoi meitä, jotka olemme hyvin pahassa pinteessä, emmekä voi tehdä mitään, mies sanoo HS:n mukaan.

Mies kertoo, että he ovat polttaneet Suomen suurlähetystön henkilökorttinsa ja kaikki työpaperinsa. Syynä tähän on pelko siitä, miten valtaan noussut islamistinen äärijärjestö Taleban kohtelisi suurlähetystölle työskennelleitä henkilöitä.

– Emme halua joutua Talebanin kiduttamiksi tai tappamiksi sen takia, että työskentelimme Suomen suurlähetystössä.

Tämän päivän tietojen valossa aiemmin mainitun 170 henkilön ohella lähes 70 evakuointiapua tarvitsevaa Suomen kansalaista on ilmoittautunut Kabulissa. Eilisen vuorokauden aikana Kabulista evakuoitiin 22 ihmistä.

Haaviston mukaan on eilisiltana saapunut kaksi suomalaista virkamiestä, jotka ovat yhteydessä evakuointitoiveen esittäneisiin suomalaisiin. Virkamiesten tehtävä on ohjeistaa Suomeen evakuoitavia siitä, milloin Kabulin lentokentälle on turvallista saapua.