Etelä-Pohjanmaalla on rikottu törkeästi korona­karanteeneja – määräyksiä vastustavia on pahimmillaan lukittu sairaala­huoneisiin

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on ilmaantunut karanteenirikkomuksia, joissa pahimmillaan poliisi on joutunut kuskaamaan rikkureita lukittuun sairaalahuoneeseen.

Etelä-Pohjanmaalla on ilmennyt lukuisia törkeitä karanteenimääräysten rikkomuksia.

Etelä-Pohjanmaalla on esiintynyt törkeitä karanteenirikkomuksia. Jotkut rikkomukset ovat olleet niin räikeitä, että potilas on jouduttu asettamaan pakkokaranteeniin lukittuun turvahuoneeseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen.

Ilta-Sanomien tavoittama Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyksen aluejohtaja Raimo Jokisalo kertoo, että joissakin rikkomustapauksissa on jouduttu turvautumaan poliisiin.

– Joko karanteenia tai eristämispäätöstä on rikottu sen verran räikeästi, että on jouduttu poliisin kyydillä asianomainen toimittamaan meille ja häntä on sitten hoidettu turvahuoneessa.

Jokisalon mukaan räikeä rikkomus on esimerkiksi sellainen, että karanteeniin tai eristykseen määrätty henkilö lähteen kuljeksimaan kaupungille. Altistuneita näistä tapauksissa on Etelä-Pohjanmaalla tullut mittavia määriä.

– Kun potilas on määrätty karanteeniin tai eristykseen ja hän lähtee tieten tahtoen seikkailemaan, niin silloin poliisin mukaantulo tulee kysymykseen. Näissä tapauksissa asiasta huomauttaminen ei ole myöskään riittänyt, Jokisalo summaa.

Karanteeni on virkalääkärin antama määräys henkilölle, joka on altistunut lähipiirissään koronavirukselle. Eristysmääräys taas tehdään, jos henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Eristysmääräyksen rikkominen tarkoittaa taudin levittämistä, ja sen rikosseuraamukset voivat olla karanteenimääräyksen rikkomista vakavampia.

– Määräysten rikkominen on rikos. Kyseessä on terveydensuojelurikkomus, jonka rangaistusasteikko on sakoista kolmeen kuukauteen vankeutta. Jos puhutaan tilanteesta, jossa joku tahallisesti tartuttaa tautia muihin, niin sittenhän rikosnimikkeet ja rangaistukset kovenevat, Jokisalo sanoo.

Vaikka rikkomuksia on ollut, Jokisalo muistuttaa niiden määrän olevan mitattavissa yhden käden sormilla. Määräyksiä rikkoville hän kuitenkin lähettää tylyt terveiset.

– Järki käteen. Tämä on vakava asia ja sillä ei kannata leikkiä.

Vastaavanlaisia tapauksia on ilmennyt myös Pohjanmaalla. Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoo myös, että tapauksia on ollut – vaikkakin vähän.

– Näitä tapauksia on meillä ollut hyvin vähän. Koko korona-aikana on poliisille mennyt noin puolen tusinaa tapausta, ei enempää. Hyvin harvoin on tarvinnut virkavallalla uhkailla, Kaukoranta toteaa.

Kaukorannan mukaan karanteeniin määrätyt henkilöt välttelevät ajoittain terveydenhuollolta tulevia yhteydenottoja. Näissä tapauksissa on kuitenkin mukana myös tahattomia sivuutuksia. Soittojen jälkeen lähetettyihin tekstiviesteihin Kaukorannan mukaan on reagoitu hyvin.

– Esimerkiksi, kun nuorisoa lähdetään tavoittelemaan karanteenisoitolla, niin voi olla, että meidän työntekijämme soittaa aamukymmeneltä ja puhelun kohde vielä nukkuu. Suurin osa meidän alueella tartunnan saaneista on tällä hetkellä 90- ja 00-luvulla syntyneitä, joten näitä kyllä tulee, Kaukoranta kertoo.

Yleisesti Kaukoranta kuvailee olevansa erittäin tyytyväinen vaasalaisten ja pohjalaisten toimintaan. Vaikka karanteenimääräyksiä on ajoittain rikottu, niin tartuntaketjuja ei näistä tapauksista ole Vaasan sairaanhoitopiirissä syntynyt.

– Ei näistä tapauksista ole lähtenyt tartuntaketjuja, ei isompia eikä oikeastaan pienempiäkään. Nämä tapaukset ovat lähtökohtaisesti liittyneet karanteeneihin ja testauksiin, eristykset ovat pitäneet tosi hyvin.