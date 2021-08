Koronarokote pakolliseksi Yhdysvaltain sotilaille

Rokotepakon on määrä astua voimaan syyskuun puoliväliin mennessä. Se koskee kaikkia aktiivipalveluksessa olevia sotilaita.

Yhdysvallat määrää koronarokotteen pakolliseksi kaikille aktiivipalveluksessa oleville sotilailleen, uutisoivat muun muassa CNN ja uutistoimisto AP. Asia käy ilmi puolustusministeri Lloyd Austinin maanantaina julkaisemasta muistiosta.

Austin kertoo pyytäneensä presidentti Joe Bidenilta hyväksyntää sotilaiden rokotepakolle, jonka on määrä astua voimaan viimeistään syyskuun puolivälistä alkaen. Sotilaat on tarkoitus rokottaa Pfizerin rokotteella.

Määräaika voi aikaistua, jos Pfizerin rokote saa Yhdysvalloissa lääke- ja ruokavirasto FDA:n lopullisen hyväksynnän aiemmin. Lisäksi nousuun kääntyvät tartuntamäärät voivat kiihdyttää vielä prosessin etenemistä.

FDA ei ole vielä täysin hyväksynyt ainoatakaan koronarokotetta. Tällä hetkellä maassa annetaan Pfizerin, Modernan ja Johnson & Johnsonin rokotteita hätäluvalla.

Presidentti Biden julkaisi asiasta oman lausunnon, jossa kertoo vahvasti kannattavansa Austinin esitystä. Biden kertoo, että hän ja Austin haluavat varmistaa, että sotilailla on kaikki keinot suoriutua työstään mahdollisimman turvallisesti.

– Rokottaminen mahdollistaa sotilaidemme pysymisen terveinä, turvaa heidän perheitään ja varmistaa, että joukot ovat valmiina toimimaan kaikkialla maailmassa, Biden sanoo.

Sotilaat majoittuvat usein tiiviisti kasarmeilla ja laivoissa, jolloin koronaviruksen nopea leviäminen on huomattava riski. Laaja tartuntarypäs voisi horjuttaa Yhdysvaltojen valmiutta puolustaa maataan.

Austinin mukaan armeijalla on muutama viikko aikaa selvittää, kuinka monta rokoteannosta he tarvitsevat ja kuinka määräys pannaan toimeen. Yhdysvaltain armeijalla on jo ennestään laaja rokoteohjelma. Parhaimmillaan ulkomailla palveluksessa olevilla sotilailla voi olla jopa 17 pakollista rokotetta heidän asemapaikastaan riippuen.

Ennen kuin rokotepakko astuu voimaan, rokottamattomilta vaaditaan entistä tiukempia rajoitustoimia. Ne pitävät sisällään muun muassa maskipakon, turvavälit ja matkustuskiellon.

Pentagonin mukaan yli miljoona sotilasta on jo täysin rokotettuja ja 237 000 on saanut ensimmäisen annoksensa. Rokotekattavuus kuitenkin vaihtelee 50 prosentista 75 prosenttiin eri joukko-osastojen välillä.