Pakkanen tuhoaa kahviviljelmiä Brasiliassa – hinnan nousu näkyy kaupan hyllyllä asti

Hinnan nousuun vaikuttaa kahvisadon tuhoutumisen lisäksi myös ennätyssuuriksi kasvaneet rahtikustannukset.

Brasilian eteläosia koettelee kovin pakkasaalto 27 vuoteen. Erityisen kova kolaus se on ollut maan kahvisadolle, sillä kahvipensaat ovat monin paikoin paleltuneet, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yllä olevalla videolla ihmiset riemuitsevat lumisateesta Sao Francisco de Paulan kaupungissa heinäkuussa.

Edellisen kerran Brasiliassa on ollut yhtä kylmää vuonna 1994. Vahinkojen todellista laajuutta on vielä vaikeaa arvioida, mutta alueilla, joilla kahvipensaat ovat tuhoutuneet, tuotannon palautuminen normaalitasolle voi kestää jopa seitsemän vuotta. Tilannetta heikentää entisestään se, että Brasiliaa on kuluneen vuoden aikana koetellut myös pahin kuivakausi 91 vuoteen, minkä vuoksi osa sadosta on kuihtunut.

Tämän seurauksena kahvin hinta on noussut niin ikään ennätyslukemiin ja jatkaa kasvuaan. Sen uskotaan näkyvän muutamien viikkojen kuluessa myös kaupan hyllyjä kierteleville kuluttajille Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Pakkanen on jäädyttänyt Etelä-Brasilian kahvipeltoja ja tuhonnut sadon. Vahinkojen laajuutta ei osata vielä arvioida, mutta vaikutukest voivat näkyä vielä vuosien ajan.

Hinnan nousuun vaikuttaa osaltaan myös koronapandemian vuoksi ennätyssuuriksi kasvaneet rahtikustannukset. Kansainvälinen rahtiliikenne ruuhkautui pandemian alkaessa pahasti, kun kulutustavaran kysyntä kasvoi rajusti ihmisten eristäytyessä koteihinsa, eikä laivakapasiteetti pystynyt vastaamaan tilanteeseen.

– Brasiliassa on tällä hetkellä logistinen sotku. En ole vieläkään saanut tilausta, jonka piti saapua jo kaksi kuukautta sitten, yhdysvaltalainen kahvin maahantuoja kommentoi Reutersille.

Brasilian osuus koko maailman viennistä on arviolta 30 prosenttia, ja kuumin sesonki on jo käynnistynyt. Suomessa juotavasta kahvista valtaosa tulee Brasiliasta ja Kolumbiasta, jotka ovat maailman kaksi suurinta kahvintuottajaa.