Taksiraiskaajalle yli 6 vuoden tuomio – nuorin uhreista 16-vuotias

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut niin kutsutun taksiraiskaajan kuuden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Mies saalisti voimakkaasti päihtyneitä naisuhreja taksitolppien ulkopuolella.

Helsingin käräjäoikeus antoi perjantaina tuomionsa paljon julkisuutta saaneessa taksiraiskaustapauksessa. Käräjäoikeus tuomitsi 43-vuotiaan Arian Juhana Rezajin kuuden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rezajin syyksi luettiin yhteensä 18 rikosta. Hänet tuomittiin viidestä raiskauksesta, yhdestä törkeästä raiskauksesta, neljästä vapaudenriistosta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, kahdesta salakatselusta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, alkoholirikkomuksesta, huumausainerikoksesta sekä kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta.

Lisäksi hänet tuomittiin korvaamaan neljälle uhrilleen yhteensä 47 400 euroa korvauksia aiheuttamastaan kärsimyksestä, kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta.

Rikokset tapahtuivat joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana.

Rezajilta takavarikoitu matkapuhelin tuomittiin menetettäväksi valtiolle rikoksentekovälineenä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Taksia Helsingissä ajanut Rezaji on oikeuden mukaan ottanut yksin liikkeellä olevia ja voimakkaasti päihtyneitä naisia kyytiin taksitolppien ulkopuolelta. Sen sijaan, että hän olisi vienyt naiset heidän haluamiinsa osoitteisiin, hän on ajeluttanut heitä ympäriinsä ja ajon aikana kohdistanut heihin seksuaalisia tekoja.

Hän kuljetti naiset lopulta Lohjalla sijaitsevaan asuntoonsa, jossa hän raiskasi heidät. Yhden uhreista onnistui hypätä pois auton kyydistä moottoritien rampilla Lohjalla.

Kaikki uhreista ovat olleet voimakkaasti päihtyneitä, ja Razija on vahvistanut heidän päihtymystilaansa entisestään tarjoamalla heille alkoholia ja huumausaineita. Uhrit eivät ole kyenneet vastustamaan tekoja voimakkaan uni-, pelko- ja päihtymystilan vuoksi.

Razija on myös kuvannut tekojaan ja valmistanut niistä tallenteita, joita on levittänyt eteenpäin.

Tekojen jälkeen Razija on kuljettanut uhrit takaisin Helsinkiin joko alkuperäiseen kohdeosoitteeseen tai paikkaan, josta oli poiminut heidät kyytiinsä.

Yksi uhreista oli tekohetkellä 16-vuotias.

Oikeudenkäynnissä asianomistajia oli neljä, mutta poliisille on selvinnyt, että uhreja on enemmän. Muiden uhrien osalta esitutkinta on yhä kesken.