Ibizalla värvätään ulkomaalaisia ”koronapoliiseja” – tehtävänä soluttautua laittomiin juhliin

Kasvaneiden koronatartuntojen kanssa kamppaileva Ibiza etsii uusia keinoja laittomien juhlien ehkäisemiseksi.

Bilesaaren mainetta nauttiva Ibiza on ahdingossa, kun saaren koronatartunnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 1 814 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, brittilehti The Guardian kertoo.

Suurin osa Espanjalle kuuluvan saaren yökerhoista on suljettu, mutta Ibizaa riivaavat tällä hetkellä laittomat juhlat, joiden epäillään olevan suurin syy saaren kasvaviin tartuntamääriin.

Niiden järjestämistä ei ole hillinnyt edes asetus, jonka mukaan aamuyhden ja aamukuuden välillä tapahtuvien oman kotitalouden ulkopuolisten kokoontumisten järjestäminen on kielletty jopa 500 000 euron sakon uhalla.

– Ne eivät ole enää ongelma pelkästään yleisen turvallisuuden näkökulmasta, vaan nyt ne luovat ilmeisen riskin ihmisten terveydelle, Mariano Juan paikallisesta poliisista kertoo Periodico de Ibiza -lehdelle.

Viranomaiset pyrkivät nyt puuttumaan tilanteeseen värväämällä ulkomaalaisia 30–40-vuotiaita ihmisiä ”koronapoliiseiksi”, jotka soluttautuisivat laittomiin juhliin.

– Poliisien on vaikeaa soluttautua, koska paikalliset tuntevat heidät. Siksi meidän on turvauduttava ulkopuoliseen apuun, Juan selittää.

Suurin osa laittomista juhlista järjestetään jonkun kotona. Niitä mainostetaan sosiaalisessa mediassa tai turistikohteissa. Niihin osallistuu niin turisteja kuin paikallisia ja kausityöntekijöitä. Juhlien kasvanut määrä tuottaa ongelmia poliisille, jolla on vaikeuksia muun toiminnan ohella puuttua juhlimiseen.

Paikalliset viranomaiset käyvät parhaillaan keskustelua yrityksen kanssa, joka selvittää, miten poliisia auttava tiimin saisi parhaiten kasaan.

Juanin mukaan kriteerit täyttävien vapaaehtoisten löytäminen ei ole helppoa. Hän kuitenkin uskoo, että ryhmä saadaan kasaan ja toimintaan vielä kuluvan kesän aikana.

– Se on välttämätöntä terveyden turvaamiseksi, Juan sanoo.

Suunnitelman tehokkuutta on kyseenalaistettu, sillä poliisin sisäänmeno koteihin ilman kotietsintälupaa on ollut kiistelty puheenaihe Espanjassa jo pitkään. Monet uskovat, että poliisin mahdollisuudet puuttua kodeissa järjestettäviin juhliin ovat marginaaliset, vaikka he saisivatkin tiedon juhlista.

Ibizan aluehallintoa johtava sosialistinen puolue on myös kritisoinut ideaa voimakkaasti. Puolueen tiedottaja Vincent Torres kehotti viranomaisia esittämään ”vakavia ehdotuksia, joilla on juridinen tuki” sen sijaan, että ”toimitaan vastuuttomasti esittämällä ideoita, joihin emme voi suostua”.