Silja Symphony oli Ruotsin sisäiseksi suunnitellulla risteilyllä, jonka 1 800:sta matkustajasta suurin osa on ruotsalaisia. THL luokittelee Ruotsin korkean riskin maaksi, jota koskevat maahantulon rajoitukset.

Tukholmasta Visbyhyn matkalla ollut Tallink Siljan risteilijäalus M/S Silja Symphony joutui aiemmin torstaina muuttamaan reittiään, ja kohteena olleen Gotlannin sijaan se suuntasi Maarianhaminan satamaan Ahvenanmaalle. Visbyhyn rantautuminen ei onnistunut kovan tuulen vuoksi.

Lue lisää: Silja Symphony ei päässyt Visbyhyn – laiva suuntasi Ahvenanmaalle 1 800 matkustajaa kyydissään

Tallink Siljan Ruotsin viestintäjohtaja Erika Janson kertoo, että matkustajille on annettu mahdollisuus nousta maihin Maarianhaminassa. Lisäksi Tallink Silja tarjosi hyvityksenä reittimuutoksesta kaikille halukkaille matkustajille vapaaliput Maarianhaminassa parhaillaan käynnissä olevalle Rock Off -festivaalille.

Janson kuitenkin huomauttaa, että kaikki matkustajat tuskin käyttävät mahdollisuutta hyväkseen, sillä laiva viipyy Maarianhaminassa vain muutaman tunnin ajan.

Maarianhaminassa ei Jansonin mukaan järjestetä matkustajille terveystarkastusta tai koronatestausta. Ruotsin sisäiseksi suunnitellun risteilyn matkustajista suurin osa on ruotsalaisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) luokittelee Ruotsin korkean riskin maaksi, josta saapuvien matkustajien on esitettävä dokumentti joko vähintään 14 vuorokautta vanhasta täydestä koronarokotesarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustartunnasta.

Mikäli matkustajalla on todistus yhdestä saadusta rokoteannoksesta tai korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta testituloksesta, ei testiä tarvitse ottaa rajalla, mutta se on otettava 3–5 päivän kuluessa Suomeen saapumisesta.

Mikäli yllämainittuja dokumentteja ei ole, täytyy testi ottaa sekä maahan tullessa että uudelleen 3–5 päivän kuluessa.

Silja Symphony oli matkalla Tukholmasta Visbyhyn, mutta kovan tuulen takia se muutti reittiään Maarianhaminaan.

Jansonin mukaan asia on käyty läpi Ahvenanmaan terveysviranomaisten kanssa, jotka näyttivät vihreää valoa maihinnousulle. Jansonin mukaan lupa myönnettiin, koska matkustajat viipyvät Maarianhaminassa vain muutaman tunnin ajan. Jansonin mukaan Maarianhaminassa ei ole torstaina henkilökuntaa tekemässä rajatarkastuksia.

– Tämä on tieto, jonka sain. Ruotsissa rokotekattavuus on suuri, joten suuri osa matkustajistamme on rokotettuja.

Jansonin mukaan Ahvenanmaan terveysviranomaiset edellyttivät, että laivayhtiö tiedottaa matkustajiaan pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin ja kehottaa käyttämään kasvomaskia. Matkustajia tiedotettiin asiasta tekstiviestein ja kuulutuksin.

– Tarjosimme myös kasvomaskit matkustajille, jotka halusivat nousta maihin, Janson kertoo.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Ahvenanmaan terveysviranomaisia kommentoimaan asiaa.